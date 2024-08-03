В Іспанії через температуру повітря понад 40 °C у липні загинули 771 людина

Люди на пляжі в Іспанії. Фото: BILD

В Іспанії спостерігається аномально висока температура повітря, яка перевищує 40 °C. Внаслідок такої спеки у липні в країні померла щонайменше 771 людина.

Про це пише BILD у суботу, 3 серпня.

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За даними видання, найбільше від спеки цього року страждає курортна Майорка — лише 1 серпня там померли одразу кілька людей.

Один з них — 60-річний чоловік — зателефонував до служби порятунку вранці, коли відплив на човні від берега і різко відчув нездужання. Однак до моменту прибуття рятувальників він уже помер. За результатами розтину, причиною смерті стала сильна спека.

Інший потерпілий — 61-річний чоловік — помер у своїй машині біля будівлі колишньої скотобійні близько 18:00. Він також викликав рятувальників через телефон, які прибули коли він вже помер. Температура тіла загиблого становила понад 40 градусів.

За даними Інституту охорони здоров'я імені Карлоса III, за липень в Іспанії від спеки померла щонайменше 771 особа, більшість із них — в останній тиждень місяця.