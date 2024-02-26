Американец нашел под домом капсулу времени — что известно

Жилой квартал в США. Иллюстративное фото: Sky News

Житель американского Спрингфилда нашел в полу под своим домом капсулу времени. Как оказалось, мальчик, предварительно живший в доме, спрятал свое послание в подвале. Новость о капсуле времени взбудоражила пользователей соцсетей.

Об этом сообщает BBC.

Капсула времени в доме американца

В 1994 году 12-летний Натан Гедден спрятал капсулу времени в подвале своего дома в Спрингфилде в штате Миссури. Для мальчика место, куда он спрятал послание в будущее, было "достаточно страшным местом для ребенка". Через полгода после происшествия семья мальчика уехала из дома.

Однако после 30 лет новый житель дома Стивен Графф обнаружил реликвию. Как указывает издание, в нем были спрятаны игрушки и разные мелочи 1990-х годов.

Нынешний владелец дома распространил в сети фото капсулы времени и письмо, написанное Гедденом. В сундуке были фигурки, жетоны для игры, этикетка из упаковки сосисок, игрушечный автомобиль, салфетка для дезинфекции, коллекционные карты футболистов, фальшивая рекламная купюра 50 долларов.

Скриншот поста Геддена

Создатель капсулы времени, которому 42 года, отреагировал на то, что его послание в будущее нашли, мужчина выразил свое восхищение событием.

"Мне кажется безумным, что капсулу нашли, но в то же время так трогательно видеть реакцию каждого и воспоминания, которыми они делятся. Я и не вспоминал о ней целую вечность, но мне нравятся такие приятные истории", — написал Гедден.

Пост Граффа набрал почти 5 тысяч лайков и еще 200 комментариев.

Напомним, ранее в Риме нашли 2300-летнюю мозаику из ракушек и кораллов, которая была похоронена под городом. Находка является собственностью одного из богатых жителей этих территорий — римского сенатора.

Также мы писали о том, что археологи на севере Китая обнаружили остатки старинного дома, построенного более 4 000 лет назад.