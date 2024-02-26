Американець знайшов під будинком капсулу часу — що відомо

Житловий квартал у США. Ілюстративне фото: Sky News

Мешканець американського Спрингфілда знайшов у підлозі під своїм будинком капсулу часу. Як виявилося, хлопчик, який попередньо жив у будинку, заховав своє послання в підвалі. Новина про капсулу часу збурила користувачів соцмереж.

Про це повідомляє BBC.

Капсула часу в будинку американця

У 1994 році 12-річний Натан Гедден сховав капсулу часу в підвалі свого будинку в Спрингфілді у штаті Міссурі. Для хлопчика місце, куди він заховав послання в майбутнє, було "досить страшним місцем для дитини". Через пів року після події родина хлопчика виїхала з будинку.

Однак після 30 років новий мешканець будинку Стівен Графф знайшов реліквію. Як вказує видання, у ній були заховані іграшки та різні дрібниці 1990-х років.

Нинішній власник будинку поширив у мережі фото капсули часу та лист, який написав Гедден. У скринці були фігурки, жетони для гри, етикетка з пакування сосисок, іграшковий автомобіль, серветка для дезінфекції, колекційні картки футболістів, фальшива рекламна купюра 50 доларів.

Скриншот допису Геддена

Творець капсули часу, якому 42 роки, відреагував на те, що його послання у майбутнє знайшли, чоловік висловив свій захват від події.

"Мені здається божевільним, що капсулу знайшли, але водночас так зворушливо бачити реакцію кожного та спогади, якими вони діляться. Я й не згадував про неї цілу вічність, але мені подобаються такі приємні історії", — написав Гедден.

Допис Граффа набрав майже 5 тисяч вподобайок та ще майже 200 коментарів.

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