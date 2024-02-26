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Американець знайшов під будинком капсулу часу — що відомо

26 лютого 2024 12:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Американець знайшов під будинком капсулу часу — що відомо
Житловий квартал у США. Ілюстративне фото: Sky News
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Мешканець американського Спрингфілда знайшов у підлозі під своїм будинком капсулу часу. Як виявилося, хлопчик, який попередньо жив у будинку, заховав своє послання в підвалі. Новина про капсулу часу збурила користувачів соцмереж.

Про це повідомляє BBC.

Капсула часу в будинку американця

У 1994 році 12-річний Натан Гедден сховав капсулу часу в підвалі свого будинку в Спрингфілді у штаті Міссурі. Для хлопчика місце, куди він заховав послання в майбутнє, було "досить страшним місцем для дитини". Через пів року після події родина хлопчика виїхала з будинку.

Однак після 30 років новий мешканець будинку Стівен Графф знайшов реліквію. Як вказує видання, у ній були заховані іграшки та різні дрібниці 1990-х років.

Нинішній власник будинку поширив у мережі фото капсули часу та лист, який написав Гедден. У скринці були фігурки, жетони для гри, етикетка з пакування сосисок, іграшковий автомобіль, серветка для дезінфекції, колекційні картки футболістів, фальшива рекламна купюра 50 доларів.

Скриншот допису Геддена
Скриншот допису Геддена

Творець капсули часу, якому 42 роки, відреагував на те, що його послання у майбутнє знайшли, чоловік висловив свій захват від події.

"Мені здається божевільним, що капсулу знайшли, але водночас так зворушливо бачити реакцію кожного та спогади, якими вони діляться. Я й не згадував про неї цілу вічність, але мені подобаються такі приємні історії", — написав Гедден.

Допис Граффа набрав майже 5 тисяч вподобайок та ще майже 200 коментарів.

Нагадаємо, раніше у Римі знайшли 2300-річну мозаїку з мушель і коралів, яка була похована під містом. Знахідка є власністю одного із заможних мешканців цих територій — римського сенатора.

Також ми писали про те, що археологи на півночі Китаю виявили залишки старовинного будинку, який побудували понад 4 000 років тому.

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