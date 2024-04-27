Альтернатива ТЦК — можно выбрать бригаду и должность во время мобилизации

Военный Вооруженных сил на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

После получения повестки можно обратиться в центр рекрутинга и подобрать для себя конкретную бригаду и должность. Это станет альтернативой ТЦК, предусмотренной новыми правилами рекрутинга военнообязанных.

Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец.

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Подробности о новых правилах рекрутинга военнообязанных

"Даже если у тебя есть повестка — это не запрещает никоим образом прийти в рекрутинговый центр. У тебя есть возможность прийти и найти себя, понять, на какую вакансию ты еще можешь отправиться, подобрать для себя", — сказал Бежевец.

По его словам, речь идет о наличии у военнообязанного повестки на руках для сверки учетных данных.

Инфографика от ВСУ

"Не говорим о повестке, когда человек уже прошел ВВК и уже фактически готов к отправке в часть, нет. По повесткам, которые предоставляются людям для сверки учетных данных, даже после этого человек может прийти и поискать себе вакансию, поискать себе место в конкретной бригаде на конкретную должность. Это работает'', — добавил представитель Минобороны.

Министерство обороны Украины сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины. Представители ведомства планируют в I полугодии 2024 открыть 27 центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах. Центры будут предоставлять консультативно-информационные услуги. Повестки о мобилизации там вручать не будут.

Напомним, что боевой медик Дмитрий Козятинский рассказал, может ли рекрутинг заменить мобилизацию.

Также мы писали, что, по мнению военной Вооруженных сил Оксаны "Ксени" Рубаняк, рекрутинговая форма мобилизации является самой эффективной, ведь тогда в ряды армии приходят мотивированные бойцы. По ее словам, благодаря такой форме есть возможность самостоятельно выбирать военную специальность.