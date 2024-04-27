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Альтернатива ТЦК — можна обрати бригаду і посаду під час мобілізації

27 квітня 2024 17:28
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Альтернатива ТЦК — можна обрати бригаду і посаду під час мобілізації
Військовий Збройних сил на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Після отримання повістки можна звернутись до рекрутингового центру та підібрати для себе конкретну бригаду та посаду. Це стане альтернативою ТЦК, передбаченою новими правилами рекрутингу військовозобов'язаних.

Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

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"Навіть якщо в тебе є повістка — це не забороняє жодним чином прийти в рекрутинговий центр. У тебе є можливість прийти й себе знайти, зрозуміти, на яку вакансію ти ще можеш податися, підібрати для себе", — сказав Бежевець.

За його словами, йдеться про наявність у військовозобов'язаного повістки на руках для звірки облікових даних.

Альтернатива ТЦК — можна обрати бригаду і посаду під час мобілізації - фото 1
Інфографіка від ЗСУ

"Не говоримо про повістку, коли людина вже пройшла ВЛК і вже фактично готова до відправлення в частину, ні. По повістках, які надаються людям для звірки облікових даних, — навіть після цього людина може прийти та пошукати собі вакансію, пошукати собі місце в конкретній бригаді на конкретну посаду. Це працює", — додав представник Міноборони.

Міністерство оборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил України. Представники відомства планують у I півріччі 2024 року відкрити 27 центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах. Центри надаватимуть консультативно-інформаційні послуги. Повістки про мобілізацію там вручати не будуть.

Нагадаємо, що бойовий медик Дмитро Козятинський розповів, чи може рекрутинг замінити мобілізацію.

Також ми писали, що на думку військової Збройних сил Оксани "Ксени" Рубаняк, рекрутингова форма мобілізації є найефективнішою, адже тоді до лав армії приходять мотивовані бійці. За її словами, завдяки такій формі є можливість самостійно обирати військову спеціальність.

ЗСУ
Україна
військові
мобілізація
рекрутингові агенції

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