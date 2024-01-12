Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 12.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
По состоянию на утро пятницы, 12 января, обновились карты DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW). С помощью них можно следить за ходом российско-украинской войны онлайн и видеть места контрнаступления ВСУ, обстрелов РФ и границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 12 января.
DeepState
По состоянию на 12.01.2024 актуальных карт от DeepState пока нет. Мы сразу сообщим, как только они появятся, а пока напомним, какова была ситуация на фронте вчера, 11 января.
- Беломосковское, Северское и Белгородское направления — без изменений. Активизировались вражеские ДРГ на Черниговщине. В результате проникновения одной из таких был расстрелян гражданский автомобиль.
- Сватовское направление — произошли очередные попытки врага улучшить тактическое положение возле Синьковки и Тернов — ситуация не изменилась. Возобновились активные наступательные действия окупантов с применением бронетехники в Серебрянском лесничестве.
- Бахмутское направление — враг возобновил штурмовые действия возле Богдановки и пытается отразить утраченные осенью позиции у Клещиевки и Андреевки — бои продолжаются.
- Авдеевский отрезок – возобновились попытки врага наступать в Степном. сегодняшние попытки были для них провалены. Оккупанты потеряли два танка и 90% штурмовиков. В Авдеевке враг сконцентрировался на натиске южнее насосной станции. Такой маневр дает возможность "окутаться" с востока АКХЗ и даст вариативность в штурмовых действиях в дальнейшем.
- В последние дни захватчики демонстрируют значительную активность в Первомайском. Враг атакует северо-восточные окраины Георгиевки, пока удается отразить все атаки. Южнее Новомихайловки создана санитарная "серая зона" от "русского мира".
- Таврический отрезок — оккупанты продолжают на технике лезть в Крынки, но она успешно уничтожается. Враг устраивает охоту на что угодно, что способно плавать. Соответственно, параллельно с попытками вытеснить ВСУ из плацдарма продолжаются удары по нашей логистике.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
В течение суток произошло 56 боевых столкновений.
Враг нанес 3 авиационных удара и совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска успешно контратаковали вблизи Орлянки (юго-восточнее Купянска) и освободили 1,7 квадратных километров территории. Позиционные бои продолжались под Бахмутом, в районе Авдеевки и вблизи Старомайорского.
Оперативная ситуация в Украине на 12 января 2023 года
Актуальная сводка Генштаба по состоянию на утро 12 января еще не опубликован. Мы сразу предоставим информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые моменты по вечернему возведению 11 января.
В течение суток украинские защитники отразили следующие атаки:
- На Купянском направлении Силы обороны отразили две атаки противника в районе Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
- На Лиманском направлении украинскими защитниками были отбиты шесть атак окупантов в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.
- На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Клещиевки Донецкой области.
- На Авдеевском направлении отражены девять атак россиян в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.
- На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где оккупанты 10 раз пытались прорвать оборону украинских войск.
- На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Запорожском направлении защитники отразили две атаки российских захватчиков в районе западнее Вербового Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.
"Войска РФ не отказываются от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Да, в течение суток противник совершил три безуспешных штурмовых действия на позиции наших войск, но ВСУ и дальше удерживают занятые позиции и наносят врагу значительные потери", — добавили в Генштабе.
Напомним, служба в Вооруженных Силах Украины отличается, в зависимости от подразделения. Но вновь прибывшим мобилизованным необходимо помнить, что им придется жить и работать в очень разнообразном коллективе, так что необходимо будет преодолеть стресс и больше общаться.
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