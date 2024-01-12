Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 12.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

По состоянию на утро пятницы, 12 января, обновились карты DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW). С помощью них можно следить за ходом российско-украинской войны онлайн и видеть места контрнаступления ВСУ, обстрелов РФ и границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 12 января.

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DeepState

По состоянию на 12.01.2024 актуальных карт от DeepState пока нет. Мы сразу сообщим, как только они появятся, а пока напомним, какова была ситуация на фронте вчера, 11 января.

Беломосковское, Северское и Белгородское направления — без изменений. Активизировались вражеские ДРГ на Черниговщине. В результате проникновения одной из таких был расстрелян гражданский автомобиль.

Сватовское направление — произошли очередные попытки врага улучшить тактическое положение возле Синьковки и Тернов — ситуация не изменилась. Возобновились активные наступательные действия окупантов с применением бронетехники в Серебрянском лесничестве.

Бахмутское направление — враг возобновил штурмовые действия возле Богдановки и пытается отразить утраченные осенью позиции у Клещиевки и Андреевки — бои продолжаются.

Авдеевский отрезок – возобновились попытки врага наступать в Степном. сегодняшние попытки были для них провалены. Оккупанты потеряли два танка и 90% штурмовиков. В Авдеевке враг сконцентрировался на натиске южнее насосной станции. Такой маневр дает возможность "окутаться" с востока АКХЗ и даст вариативность в штурмовых действиях в дальнейшем.

В последние дни захватчики демонстрируют значительную активность в Первомайском. Враг атакует северо-восточные окраины Георгиевки, пока удается отразить все атаки. Южнее Новомихайловки создана санитарная "серая зона" от "русского мира".

Таврический отрезок — оккупанты продолжают на технике лезть в Крынки, но она успешно уничтожается. Враг устраивает охоту на что угодно, что способно плавать. Соответственно, параллельно с попытками вытеснить ВСУ из плацдарма продолжаются удары по нашей логистике.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

В течение суток произошло 56 боевых столкновений.

Враг нанес 3 авиационных удара и совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска успешно контратаковали вблизи Орлянки (юго-восточнее Купянска) и освободили 1,7 квадратных километров территории. Позиционные бои продолжались под Бахмутом, в районе Авдеевки и вблизи Старомайорского.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 12 января 2023 года

Актуальная сводка Генштаба по состоянию на утро 12 января еще не опубликован. Мы сразу предоставим информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые моменты по вечернему возведению 11 января.

В течение суток украинские защитники отразили следующие атаки:

На Купянском направлении Силы обороны отразили две атаки противника в районе Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинскими защитниками были отбиты шесть атак окупантов в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены девять атак россиян в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где оккупанты 10 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Запорожском направлении защитники отразили две атаки российских захватчиков в районе западнее Вербового Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

Военные Вооруженных Сил Украины на танке. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Войска РФ не отказываются от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Да, в течение суток противник совершил три безуспешных штурмовых действия на позиции наших войск, но ВСУ и дальше удерживают занятые позиции и наносят врагу значительные потери", — добавили в Генштабе.

Напомним, служба в Вооруженных Силах Украины отличается, в зависимости от подразделения. Но вновь прибывшим мобилизованным необходимо помнить, что им придется жить и работать в очень разнообразном коллективе, так что необходимо будет преодолеть стресс и больше общаться.