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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні

12 січня 2024 06:45
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 12.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Станом на ранок п'ятниці, 12 січня, оновилися карти DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW). За допомогою них можна слідкувати за перебігом російсько-української війни онлайн та бачити місця контрнаступу ЗСУ, обстрілів РФ і кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 12 січня.

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DeepState

Станом на 12.01.2024 актуальних карт від DeepState ще немає. Ми одразу повідомимо, як тільки вони з'являться, а поки нагадаємо, якою була ситуація на фронті вчора, 11 січня.

  • Біломосковський, Сіверський та Білгородський напрямки — без змін. Активізувалися ворожі ДРГ на Чернігівщині. В результаті проникнення однієї з таких було розстріляно цивільний автомобіль.
  • Сватівський напрямок — відбулися чергові спроби ворога покращити тактичне положення біля Синьківки та Тернів — ситуація змін не зазнала. Відновилися активні наступальні дії окупантів із застосуванням бронетехніки в Серебрянському лісництві.
  • Бахмутський напрямок — ворог відновив штурмові дії біля Богданівки та намагається відбити втрачені восени позиції біля Кліщіївки та Андріївки — бої тривають.
  • Авдіївський відтинок — відновилися спроби ворога наступати в Степовому. сьогоднішні намагання були для них провалені. Окупанти втратили два танки і 90% штурмовиків. У Авдіївці ворог сконцентрувався на натиску південніше насосної станції. Такий маневр дає можливість "огорнути" зі сходу АКХЗ і дасть варіативність в штурмових діях в подальшому. 
  • Останні дні загарбники демонструють значну активність у Первомайському. Ворог атакує північно-східні околиці Георгіївки, поки вдається відбити всі атаки. Південніше Новомихайлівки створено санітарну "сіру зону" від "руского міра".
  • Таврійський відтинок — окупанти продовжують на техніці лізти в Кринки, але вона успішно знищується. Ворог влаштовує полювання на будь-що, що здатне плавати. Відповідно, паралельно зі спробами витіснити ЗСУ з плацдарму тривають удари по нашій логістиці.

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Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень.

Загалом протягом доби ворог завдав 3 авіаційних удари та здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська успішно контратакували поблизу Орлянки (на південний схід від Куп'янська) та звільнили 1,7 квадратних кілометрів території. Позиційні бої тривали під Бахмутом, у районі Авдіївки та поблизу Старомайорського.

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Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 січня 2023 року

Актуального зведення Генштабу станом на ранок 12 січня ще не опублікували. Ми одразу подамо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки нагадаємо ключові моменти з вечірнього зведення 11 січня.

Протягом доби українські захисники відбили такі атаки:

  • На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районі Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Лиманському напрямку українськими захисниками було відбито шість атак окупантів в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку - відбито дев'ять атак росіян в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати противника в районах Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де окупанти 10 разів намагалися прорвати оборону українських військ.
  • На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Запорізькому напрямку захисники відбили дві атаки російських загарбників в районі західніше Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.
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Військові Збройних сил України на танку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Війська РФ не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив три безуспішні штурмові дії на позиції наших військ, але ЗСУ й надалі утримують зайняті позиції та завдають ворогу значних втрат", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, служба у Збройних силах України відрізняється, в залежності від підрозділу. Але новоприбулим мобілізованим необхідно пам’ятати, що їм доведеться жити і працювати у дуже різноманітному колективі, тож необхідно буде перебороти стрес і більше спілкуватися.

ЗСУ
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