Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 12.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Станом на ранок п'ятниці, 12 січня, оновилися карти DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW). За допомогою них можна слідкувати за перебігом російсько-української війни онлайн та бачити місця контрнаступу ЗСУ, обстрілів РФ і кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 12 січня.

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DeepState

Станом на 12.01.2024 актуальних карт від DeepState ще немає. Ми одразу повідомимо, як тільки вони з'являться, а поки нагадаємо, якою була ситуація на фронті вчора, 11 січня.

Біломосковський, Сіверський та Білгородський напрямки — без змін. Активізувалися ворожі ДРГ на Чернігівщині. В результаті проникнення однієї з таких було розстріляно цивільний автомобіль.

Сватівський напрямок — відбулися чергові спроби ворога покращити тактичне положення біля Синьківки та Тернів — ситуація змін не зазнала. Відновилися активні наступальні дії окупантів із застосуванням бронетехніки в Серебрянському лісництві.

Бахмутський напрямок — ворог відновив штурмові дії біля Богданівки та намагається відбити втрачені восени позиції біля Кліщіївки та Андріївки — бої тривають.

Авдіївський відтинок — відновилися спроби ворога наступати в Степовому. сьогоднішні намагання були для них провалені. Окупанти втратили два танки і 90% штурмовиків. У Авдіївці ворог сконцентрувався на натиску південніше насосної станції. Такий маневр дає можливість "огорнути" зі сходу АКХЗ і дасть варіативність в штурмових діях в подальшому.

Останні дні загарбники демонструють значну активність у Первомайському. Ворог атакує північно-східні околиці Георгіївки, поки вдається відбити всі атаки. Південніше Новомихайлівки створено санітарну "сіру зону" від "руского міра".

Таврійський відтинок — окупанти продовжують на техніці лізти в Кринки, але вона успішно знищується. Ворог влаштовує полювання на будь-що, що здатне плавати. Відповідно, паралельно зі спробами витіснити ЗСУ з плацдарму тривають удари по нашій логістиці.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень.

Загалом протягом доби ворог завдав 3 авіаційних удари та здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська успішно контратакували поблизу Орлянки (на південний схід від Куп'янська) та звільнили 1,7 квадратних кілометрів території. Позиційні бої тривали під Бахмутом, у районі Авдіївки та поблизу Старомайорського.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 січня 2023 року

Актуального зведення Генштабу станом на ранок 12 січня ще не опублікували. Ми одразу подамо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки нагадаємо ключові моменти з вечірнього зведення 11 січня.

Протягом доби українські захисники відбили такі атаки:

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районі Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку українськими захисниками було відбито шість атак окупантів в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку - відбито дев'ять атак росіян в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати противника в районах Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де окупанти 10 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Запорізькому напрямку захисники відбили дві атаки російських загарбників в районі західніше Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.

Військові Збройних сил України на танку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Війська РФ не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив три безуспішні штурмові дії на позиції наших військ, але ЗСУ й надалі утримують зайняті позиції та завдають ворогу значних втрат", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, служба у Збройних силах України відрізняється, в залежності від підрозділу. Але новоприбулим мобілізованим необхідно пам’ятати, що їм доведеться жити і працювати у дуже різноманітному колективі, тож необхідно буде перебороти стрес і більше спілкуватися.