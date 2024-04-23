Аэроразведчики показали впечатляющие кадры ликвидации командного пункта врага

Аэроразведчики уничтожили командный пункт врага. Скриншот из видео ГПСУ

Аэроразведчики бригады "Сталевий кордон" уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт. Позиция российских военных была ликвидирована с помощью дрона.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ во вторник, 23 апреля.

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Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую армию и ее технику на нашей земле. Так, пограничники ударили по оккупантам на Харьковском направлении.

"В момент сброса в здании находилось большое количество оккупантов. Потери противника уточняются", — отмечается в сообщении.

Когда именно произошло показанное на видео событие, также не сообщается.

Ранее мы писали, что пограничники Гвардии наступления "Сталевий кордон" уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Поле-21".

Напомним, ранее пограничники Гвардии наступления "Сталевий кордон" уничтожили современный российский комплекс РЕБ "Поле-21", а также российскую "буханку" и три легковых автомобиля оккупантов.