Аеророзвідники показали вражаючі кадри ліквідації командного пункту ворога

Аеророзвідники знищили командний пункт ворога. Скриншот з відео ДПСУ

Аеророзвідники бригади "Сталевий кордон" знищили ворожий командно-спостережний пункт. Позицію російських війскових було ліквідовано за допомогою дрона.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у вівторок, 23 квітня.

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Українські захисники продовжують нищити ворожу армію та її техніку на нашій землі. Так, прикордонники вдарили по окупантам на Харківському напрямку.

"У момент скидання в будівлі перебувала велика кількість окупантів. Втрати противника уточнюються", — зазначається у повідомленні.

Коли саме сталася показана на відео подія, також не повідомляється.

Раніше ми писали, що прикордонники Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили новітній російський комплекс РЕБ "Поле-21".

Нагадаємо, раніше прикордонники Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили новітній російський комплекс РЕБ "Поле-21", а також російську "буханку" та три легкові автомобілі окупантів.