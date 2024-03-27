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Администратор Telegram-канала присвоила около миллиона гривен взносов для ВСУ

27 марта 2024 14:09
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Администратор Telegram-канала присвоила около миллиона гривен взносов для ВСУ
Администратор Telegram-канала завладела почти миллионом гривен взносов для армии. Фото: t.me/pgo_gov_ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили администратора Telegram-канала. Женщина завладела почти миллионом гривен благотворительных взносов для армии.

Об этом в среду, 27 марта, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Скриншот сообщения Офиса Генерального прокурора

Как нарушительница присваивала средства

По данным следствия, киевлянка, работая администратором известного Telegram-канала города Никополя, организовывала сбор средств якобы на помощь украинским военным. Деньги на квадракоптеры, военное снаряжение и автомобили мошенница просила перечислять на реквизиты своих банковских карт. Добровольные пожертвования она тратила на свои нужды. За полгода псевдоволонтер таким образом получила почти миллион гривен.

Администратор Telegram-канала присвоила около миллиона гривен взносов для ВСУ - фото 2
Администратор Telegram-канала завладела средствами со сборов для ВСУ. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Во время обысков по месту жительства фигурантки правоохранители изъяли гаджеты и деньги.

Нарушительнице сообщили о подозрении в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения. За совершенное ей грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе двое служащих Одесского квартирно-эксплуатационного управления и частный предприниматель присвоили почти 400 тысяч гривен. Средства, которыми завладели нарушители, должны были пойти на закупку топлива для ВСУ.

Также в Одесской области задержали служащих экстренной медицинской помощи. Фигуранты оформляли на работу фиктивных работников, а их заработную плату присваивали себе.

ВСУ
Telegram
мошенничество
армия
благотворительность
средства

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