Администратор Telegram-канала присвоила около миллиона гривен взносов для ВСУ
В Днепропетровской области правоохранители разоблачили администратора Telegram-канала. Женщина завладела почти миллионом гривен благотворительных взносов для армии.
Об этом в среду, 27 марта, сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Как нарушительница присваивала средства
По данным следствия, киевлянка, работая администратором известного Telegram-канала города Никополя, организовывала сбор средств якобы на помощь украинским военным. Деньги на квадракоптеры, военное снаряжение и автомобили мошенница просила перечислять на реквизиты своих банковских карт. Добровольные пожертвования она тратила на свои нужды. За полгода псевдоволонтер таким образом получила почти миллион гривен.
Во время обысков по месту жительства фигурантки правоохранители изъяли гаджеты и деньги.
Нарушительнице сообщили о подозрении в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения. За совершенное ей грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Одессе двое служащих Одесского квартирно-эксплуатационного управления и частный предприниматель присвоили почти 400 тысяч гривен. Средства, которыми завладели нарушители, должны были пойти на закупку топлива для ВСУ.
Также в Одесской области задержали служащих экстренной медицинской помощи. Фигуранты оформляли на работу фиктивных работников, а их заработную плату присваивали себе.
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