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Адміністраторка Telegram-каналу привласнила близько мільйона гривень внесків для ЗСУ

27 березня 2024 14:09
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Адміністраторка Telegram-каналу привласнила близько мільйона гривень внесків для ЗСУ
Адміністраторка Telegram-канала заволоділа майже мільйоном гривень внесків для армії. Фото: t.me/pgo_gov_ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили адміністраторку Telegram-каналу. Жінка заволоділа майже мільйоном гривень благодійних внесків для армії.

Про це в середу, 27 березня, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Скриншот повідомлення Офісу Генерального прокурора

Як порушниця привласнювала кошти

За даними слідства, киянка, працюючи адміністраторкою відомого Telegram-каналу міста Нікополя, організовувала збори коштів нібито на допомогу українським військовим. Гроші на квадракоптери, військове спорядження й автомобілі шахрайка просила перераховувати на реквізити своїх банківських карток. Добровільні пожертви вона витрачала на власні потреби. За пів року псевдоволонтерка таким чином отримала майже мільйон гривен.

Адміністраторка Telegram-каналу привласнила близько мільйона гривень внесків для ЗСУ - фото 2
Адміністраторка Telegram-канала заволоділа коштами зі зборів для ЗСУ. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Під час обшуків за місцем проживання фігурантки правоохоронці вилучили гаджети та гроші.

Порушниці повідомили про підозру в незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану. За вчинене їй загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі двоє службовців Одеського квартирно-експлуатаційного управління та приватний підприємець привласнили майже 400 тисяч гривень. Кошти, якими заволоділи порушники, мали піти на закупівлю палива для ЗСУ.

Також на Одещині затримали службовців екстреної медичної допомоги. Фігуранти оформлювали на роботу фіктивних працівників, а їхню заробітну плату привласнювали собі.

ЗСУ
Telegram
шахрайство
армія
благодійність
засоби

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