Россия наступает по всем фронтам: интервью Мельника из 47 бригады

Николай Мельник. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Какие города в зоне риска после выхода ВСУ из Авдеевки и почему контрнаступление ВСУ в 2023 году не принесло успеха — в интервью Новини.LIVE рассказал Николай Мельник, старший лейтенант, экскомандующий 4-й ротой 47-й механизированной бригады.

После взятия Авдеевки, какие населенные пункты в зоне риска?

— Многие, потому что россияне в последнюю неделю проводят разведку боем фактически по всей линии столкновения, начиная от Роботино и заканчивая нашими северными фронтами. И там, где они ощутят, что оборона украинцев неустойчива, неэшеленирована и где позиции не имеют достаточной поддержки, там они будут продвигаться.

Наиболее вероятная линия наступления – Ласточкино с выходом на Орловку. Ибо наши позиции там, вероятно, на неделю назад, были недостаточно подготовлены к обороне. Думаю, сейчас все в порядке.

Любой командир будет пробовать вести наступление там, где мы отступаем. И так как мы вышли из Авдеевки, а любое отступление — определенное сумбур. Однако дальше им не удалось пройти через нашу стойкую оборону.

Николай Мельник. Фото: Новини.LIVE

Поэтому нужно смотреть, насколько у россиян сейчас хватит резерва и куда они будут переносить основной удар. Силы для наступления у них есть.

Много прогнозов, что ударный кулак россияне сформируют как раз по южному направлению численностью 50 тысяч человек.

— До этого эта группировка была численностью в 44 тыс. И что они смогли взять Крынки? Нет. Вопрос не в том, сколько идиотов собрать в одном конкретном участке, а как ты их будешь использовать.

Если мы сможем выстроить хорошую многоэшелонированную оборону, то они довольно долго могут биться головой о стенку. Война – это танго. Россияне делают один шаг, мы другой, и таким образом обыгрываем друг друга.

ВСУ. Фото: Генштаб

Поэтому есть ли у них силы для наступления на Роботино? Конечно, есть. Есть ли у них перспектива его захвата? Конечно. Смогут ли они это сделать? Большой вопрос. Все будет зависеть от боеспособности наших частей.

Были данные, что некоторые успехи, невесомые и многочисленные, по Роботино у врага были.

— Они провели разведку боем, довольно успешную, но наступление на тех участках развернуть не смогли, там все застопорилось. Не смогли из-за очень хорошей работы наших БПЛА и арты. Мы фактически выжгли те позиции под Роботино, на которые зашли россияне, и наша пехота смогла все это хорошо зачистить. Поэтому ситуация там пока сложная, но стабильная.

Но здесь нужно задуматься. Если россияне смогли зайти на наши передовые позиции только разведкой боем, все ли у нас там хорошо? Надеюсь, старшие командиры сделают соответствующие выводы.

Много было критики из-за наших оборонительных линий, в том числе и по направлению Авдеевки.

— Критика абсолютно обоснована. Что такое поставить экономику на военные рельсы? Это элементарное перераспределение ресурса жизни гражданского и его концентрации на военные нужды. Можно было использовать технику для строительства многоэшеленированной обороны? Конечно. Удалось ли это сделать? Не совсем. Есть случаи, когда владельцы определенной техники отказываются ее предоставлять, потому что ее там подорвут.

Авдеевка. Фото: Генштаб

Я против, чтобы у людей забирали их имущество (на нужды армии), но если это нужно для сохранения жизни украинского солдата, то что-то можно сделать. Есть много путей.

Когда-то Великобритания застраховала всю технику, которую забирала у гражданских. Потом или отдавала или возвращала за нее деньги.

У нас до сих пор лопата — друг солдата. До сих пор одиночные окопы, связанные траншеями по колено, которые называют подготовленными линиями. А зимой копаться в донецких почвах – отдельное удовольствие.

Напомню, что верховный Главнокомандующий еще в октябре заявлял о необходимости построения линий не хуже, чем у Суровикина. Но пока я думаю, что ни одна бригада не может похвастаться, что такие линии созданы. Почему — вопрос старших командиров. Это уже не моя компетенция.

То есть ответственны старшие командиры или командующие направлений?

— Как определит Главком. На кого повесит – тот и будет выполнять. Это можно делать силами бригады, инженерных войск отдельных полков... Думаю, это делается. Просто не на определенном этапе и не повсюду. Мы так и делаем, но недостаточно.

Возможно, иногда есть нерациональное использование имеющихся ресурсов. Но здесь лучше спрашивать у инженерных войск, они знают больше меня.

Как тогда линию обороны выстраивает враг?

— Если говорить о линии Суровикина, которую мы штурмовали летом, то она достаточно жесткая. Это три линии на 15 км вглубь и без учета передовых позиций. Это большие противотанковые рвы, зубы дракона, огромное минное поле. И пока дойдешь до рва, можешь остаться без подразделения. И так через каждые 5 км.

Вражеские войска РФ. Фото: РосСМИ

Действительно, такое сходу пройти довольно сложно, если сказать невозможно. Ребята, которые вели бой за терриконы, например, под Авдеевкой, рассказывали, что проходит штурмовая группа, а за ними уже работники стройбата, которые тянут балки, чтобы сразу зарываться в землю.

То есть спереди на 200-300 метров идет бой, а они уже закрепляются. Одни зарываются, а другие готовят сектора. Этому слажению действительно нужно учиться.

У них армия – главная. Даже в тех же "ЛДНР" не сыщешь свободного цемента. Он весь тратится на нужды армии. То есть россияне поняли, что украинцы умеют атаковать и куда бы они ни зашли, после захвата определенной позиции готовят оборонительные рубежи, на которые, в случае чего, смогут отойти.

У нас такая практика не сильно распространена, но надеюсь, что мы к этому придем довольно скоро.

Почему мы не сделали ничего подобного, готовясь к их наступлению? Наверняка, разведка сообщала о том, что РФ готовится.

— Это вопрос к комбригам, командирам корпусов. Они прекрасно понимают, что у них происходит на том или ином участке. Поэтому вопрос уже к ним — были ли построены рубежи отхода? Я уверен, что все они отрапортуют, что они есть, и половина из них не солжет.

Нет проблемы в том, что ты отступаешь. Нет никакой необходимости положить за посадку батальон. Можно отходить, но при этом иметь уже подготовленные позиции и там продолжать бой. Потому что если вылетел с основных позиций и отступаешь дальше, а у тебя за километр ничего нет, а тебе нужно зарыться... Довольно сложно зарываться, когда по тебе стреляют со всех сторон. Поэтому нам нужна глубоко эшеленированная линия оборонных рубежей.

Какая опасность для Курахово, Краматорска, Славянская, Часового Яра? Хотя Буданов говорит, что противнику не удастся этого сделать.

— Не готов реагировать на прогнозы Буданова, потому что иногда они не успешны. Есть ли угроза этим городам? Конечно, есть, но все будет зависеть от готовности украинцев защищаться. Все достаточно просто. Если наше общество думает, что армию можно не наполнить солдатами и что-то требовать, то нет, так уже не получится. Вы должны смириться с тем, что ваши мужчины пойдут на фронт или мы будем терять территорию. Невозможно теми силами, которые у нас сейчас есть, оборонять такой большой фронт, причем успешно.

Обстрел Краматорска. Фото: ГСЧС

Нужна постоянная ротация, пополнение. Пополнение, ведь это не просто тебе прислали людей, их же нужно подготовить. Это огромный комплексный вопрос, к которому мы приходим в 2024 году. И если наше общество не опомнится, то 2024 год у нас будет достаточно не предусмотренный, но очень интересный.

Что происходит в Крынках?

— Исходя из нынешней нашей тактики ВСУ и морской пехоты — это люди из железа. Это выдающийся пример героизма. Морская пехота и помогающие им подразделения сконцентрировали на себе огромное количество российских сил, постоянно утилизирующих врага. За Крынки россияне понесли больше потерь, чем россияне за Авдеевку. Это сверхчеловеческие усилия. Это героизм, который я даже не могу объяснить.

И если бы гражданские не кричали, чтобы выводили оттуда пацанов, они не понимают, что Крынки стянули на себе силы, которые могли ударить по Роботино. Поэтому ребята держат на себе эти удары и дают мощный ответ.

Там очень хороший пример координации, пехоты, артиллерии и БПЛА. Оборона там достаточно тяжелая, но устойчивая.

Могут ли их оттуда выбить?

— Шансы есть, но вопрос в средствах, которые россияне готовы потратить на них. Они могут выбить нас оттуда за счет больших живых потерь. Но думаю, наши командиры тоже думают об этом. Может идти целая дивизия, но если там заслон из артиллерии, ну то пусть идут люди на нее.

На определенном этапе россияне полагали, что ВСУ могут пойти из этого плацдарма в направление Крыма. Поэтому идет приказ на его ликвидацию. Есть политическое решение его зачистить, потому что он действительно угрожает тыловым частям россиян. Высвободившиеся усилия могут сконцентрировать на других участках фронта.

Почему контрнаступление не удалось?

— Оно не удалось, учитывая планы, которые были. Это нужно признать. Но это вопрос к командующим, я же простой пехотинец. Мне сказали взять посадку – я пошел и взял. Моя задача была сохранить личный состав и боеспособность подразделений. Я сделал это. А дальше пусть командиры разбираются.

Контрнаступление ВСУ летом 2023 года. Фото: Генштаб

Скажу вещи, очевидные для всех – это учет фактора отсутствия авиации, больших плотно заминированных полей, недостаточно успешная работа артиллерии всех сортов.

Эти минные поля стали для вас неожиданностью перед началом штурмов?

— Нет, потому что на полигонах Германии мы учились это делать. Мы знали, что делать. Вопрос был, возможно, в недостаточном качестве подразделений разграждения. Это те, кто должны заниматься разминированием, и они были не в достаточном количестве и качестве.

В общем, это святые и храбрые люди, которые сели в технику, которую по хорошему, нужно было утилизировать еще 20 лет назад. Если бы этими подразделениями нам удалось взять первую линию, то на вторую и третью их просто не хватило.

Но это вопрос к руководству, почему при наличии таких проблем, была дана отмашка идти в наступление. То есть это вопрос их ответственности.

Однако если исходить из того, что ни один комбриг не усидел после этого наступления, вероятно, были приняты определенные кадровые решения. А может, эти кадровые решения были не верны... Я не ориентируюсь в стратегическом уровне управлении.

Людей для наступления было достаточно?

— Исходя из чего? Было ли соотношение 1 к 3? Нет, не было. Было соотношение 1:1, по технике тоже. То есть мы били силы, которые нам абсолютно отвечали. Расчет был на прорыв и что линия россиян просто распадется. Она не распалась, россияне хорошо подготовились. Это война, не сработало.

Когда вы поняли, что ожидаемого успеха не будет?

– Наверное, в первый же день. Стало понятно, что россияне не собираются убегать от наших "бредли" и "леопардов". Может, ночью они не сориентировались, что на них идет. Подумали, что это Т-72 и разнесли все, что видели. Я не знаю, что у них было в уме.

Но их оборона была хорошо построена и то, что мы захватили Роботино – это большая заслуга бригад, которые продолжили вгрызаться в землю и идти вперед. И солдат. Когда твою роту разносят в третий раз, а тебе говорят: "Ребята, давайте, а теперь пешком", то я горжусь, что наши бойцы готовы были идти дальше и освобождать наши земли.

Во второй части интервью с Николаем Мельником читайте, когда именно началось контрнаступление ВСУ в 2023 году и действительно ли на войну придется пойти всем мужчинам.