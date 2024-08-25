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33-я годовщина Дня Независимости Украины — как праздновали в США

25 августа 2024 11:44
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)
33 годовщина Дня Независимости-2024 — как украинцы отпраздновали в США
Празднование Дня независимости Украины в Нью-Йорке, США. Фото: Ульяна Сторощук
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)

Забег в вышиванках, традиционное поднятие украинского флага над мэриями крупнейших американских городов и украинское шествие в столице Соединенных Штатов — 33-ю годовщину Дня восстановления Независимости Украины праздновали в США. Сотни людей с сине-желтыми флагами вышли на проукраинское шествие в крупнейших городах Америки, другие — бежали забег в вышиванках утром в самом сердце Вашингтона, округе Колумбия и штате Нью-Джерси и традиционно — в первой столице США Филадельфии. Как это было — рассказывает Ульяна Бойчук.

Как праздновали День Независимости Украины 2024 года в США
Празднование Дня Независимости Украины в Филадельфии, США. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух

"Единственное, о чем мы просим сейчас у наших американских братьев — это оружие, чтобы мы могли защитить мир. Ведь если мы сегодня не получим оружие, то завтра война придет в дом каждого американца, ведь Россия не остановится и ворвется в страны НАТО. И тогда США вынуждены будут хоронить своих сыновей и дочерей в новой войне", — говорит Николай Мельник, офицер Вооруженных Сил Украины.

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Затем он месте с другим украинским военным — Максимом Луцко — поднимают украинский флаг над мэрией первого американского города — Филадельфии. Здесь это уже традиция. По меньшей мере, три года, как украинская громада активно сотрудничает с американцами и доносит правду о войне в Украине.

Празднование Дня Независимости Украины в США в 2024 году
Празднование Дня Независимости Украины в Филадельфии, США. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух
Как праздновали День Независимости Украины 2024 года в США
Празднование Дня Независимости Украины в Филадельфии, США. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух

Также Почетный консул Украины в Филадельфии Ирина Мазур призвала всех присутствующих присоединиться к минуте молчания, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за независимость.

"Чествуя этот день и День Знамени, мы чтим сыновей и дочерей, которые мужественно защищают Украину и безопасность Европы. Наши сердца с семьями павших героев. Спасибо, Америка. Да благословит вас Бог! Слава Украине!" — добавила Мазур.

Празднование Дня Независимости Украины в США в 2024 году
Почетнаый консулк Украины в Филадельфии Ирина Мазур. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух

Потом, уже традиционно, громада пошла шествием по исторической части города, а после — развернула большой сине-желтый флаг.

Как праздновали День Независимости Украины 2024 года в США
Празднование Дня Независимости Украины в Филадельфии, США. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух
Празднование Дня Независимости Украины в США в 2024 году
Празднование Дня Независимости Украины в Филадельфии, США. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух

В одном из самых больших мегаполисов Соединенных Штатов — Нью-Йорке — произошло несколько событий. Официально взвился сине-желтый флаг и над мэрией города. Сопровождалось шествие торжественными поздравлениями от мэра Нью-Йорка Эрика Адамса и представителей украинской диаспоры там.

Кроме того, состоялся забег в вышиванках в Проспект-Парке и парад на воде с украинскими флагами.

Как праздновали День Независимости Украины 2024 года в США
Празднование Дня Независимости Украины в Нью-Йорке, США. Фото: Ульяна Сторощук
Празднование Дня Независимости Украины в США в 2024 году
Празднование Дня Независимости Украины в Нью-Йорке, США. Фото: Ульяна Сторощук
Как праздновали День Независимости Украины 2024 года в США
Празднование Дня Независимости Украины в Нью-Йорке, США. Фото: Ульяна Сторощук
Празднование Дня Независимости Украины в США в 2024 году
Празднование Дня Независимости Украины в Нью-Йорке, США. Фото: Ульяна Сторощук

"Впервые в Нью-Йорке состоялся парад украинских флагов на East River — пять катеров с украинскими флагами. Остальные участники смотрели за действом. Мы стояли у Бруклинского моста с сине-желтыми флагами и выкрикивали "Слава Украине! Героям Слава!" — говорит участница акции, активистка Ульяна Сторощук.

Как праздновали День Независимости Украины 2024 года в США
Празднование Дня Независимости Украины в Нью-Йорке, США. Фото: Ульяна Сторощук
Празднование Дня Независимости Украины в США в 2024 году
Празднование Дня Независимости Украины в Нью-Йорке, США. Фото: Ульяна Сторощук
Как праздновали День Независимости Украины 2024 года в США
Празднование Дня Независимости Украины в Нью-Йорке, США. Фото: Ульяна Сторощук
Празднование Дня Независимости Украины в США в 2024 году
Празднование Дня Независимости Украины в Нью-Йорке, США. Фото: Ульяна Сторощук

К слову, Empire State Building в Нью-Йорке был украшен цветами развевающегося украинского флага в честь несокрушимости украинского народа.

Украинцы в Калифорнии в Лос-Анджелесе пробежали по Санта-Монике. Главная цель забега — за пожертвоанные средства собрать на турникеты для украинских бойцов, а также привлечь внимание местных и туристов к войне в Украине.

"Я чувствую персональную ответственность. Я — украинка за границей, и это моя обязанность быть привлеченной к участию во всех украинских событиях. Для меня это просто подняться в 6 утра и приехать на пробежку, а в дальнейшем — это большая поддержка Украины от американцев, кто видит нас, а затем и соответственно помощь нашим военным. Это меньшее из всего, что каждый украинец должен делать здесь. Культурная дипломатия работает", — говорит участница забега, украинская активистка в США Мария Глитень.

После развертывания флага у известного туристического места в Санта-Монике — колеса обзора, активисты дополнительно прошли по побережью Тихого Океана с крупнейшим украинским флагом. Многие обращали внимание, аплодировали, выкрикивали слова поддержки.

Как праздновали День Независимости Украины 2024 года в США
Празднование Дня Независимости Украины в Лос-Анджелесе, США. Фото: Мария Глитень
Как праздновали День Независимости Украины 2024 года в США
Празднование Дня Независимости Украины в Лос-Анджелесе, США. Фото: Мария Глитень

Ранним утром украинцы в Вашингтоне бежали забег в вышиванках. Это традиция, которой придерживаются здесь уже давно.

"Сегодня мы бежали за всех украинцев, продолжающих защищать свободу нашей страны. С 2016 года украинская громада и друзья Украины бегут в честь этого важного праздника. United Help Ukraine будет продолжать эту традицию, и мы приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз", — говорит президент United Help Ukraine Марина Байдюк.

Празднование Дня Независимости Украины в США в 2024 году
Празднование Дня Независимости Украины в Вашингтоне, США. Фото: Max Ra
Как праздновали День Независимости Украины 2024 года в США
Празднование Дня Независимости Украины в Вашингтоне, США. Фото: Max Ra
Празднование Дня Независимости Украины в США в 2024 году
Празднование Дня Независимости Украины в Вашингтоне, США. Фото: Max Ra

Позже вечером, на акции возле Белого Дома, представители организаций Razom for Ukraine, US-ua activist и другие провели митинг, а после — шествие — как напоминае о войне, которая до сих пор продолжается в Украине, ценностях, за которые Украина стоит, и стойкости и смелости украинцев. От Белого дома активисты в Вашингтоне с развернутыми флагами и под патриотические лозунги отправились к памятнику Тарасу Шевченко в столице США.

Как праздновали День Независимости Украины 2024 года в США
Празднование Дня независимости Украины в Вашингтоне, США. Фото: Max Ra
Празднование Дня Независимости Украины в США в 2024 году
Празднование Дня Независимости Украины в Вашингтоне, США. Фото: Max Ra

"Я сейчас прохожу интернатуру в Razom for Ukrane. Я пришла поддержать их и их инициативу в собрании украинцев на акцию в Вашингтоне, потому что это важно для всех украинцев за границей", — говорит участница акции Виктория Щерба.

Сотни украинцев вышли на улицы Чикаго. С лозунгами — "Russia is a terrorist state" и в футболках с надписью "Free Azovstal Defenders", чтобы в очередной раз напомнить миру о терроре и зверствах, которые сейчас творит Россия в войне в Украине.

Меседж, который украинцы в Чикаго пытались донести до международного сообщества — "победа Украины — победа демократии и победа ценностей цивилизованного мира!" Активисты также призвали приносить украинские флаги рядом с американскими, чтобы подчеркнуть единство совместной борьбы.

Как праздновали День Независимости Украины 2024 года в США
Мероприятие в память о погибшем медике из США Итане Хертвике. Фото: Ульяна Бойчук

"У нас в семье есть традиция: утром на Рождество Итан и Ханна постоянно ложились под елку, к ним также присоединялась наша собачка. Мы делали это всегда, а сейчас — я не могу себе представить, что больше такого не будет. В моем материнском сердце всегда будет место для Итана, хотя его уже с нами нет, а место там будет навсегда пустым, и ничто его не заполнит", — говорит Лесли Хертвик.

Празднование Дня Независимости Украины в США в 2024 году
Мероприятие в память о погибшем медике из США Итане Хертвике. Фото: Ульяна Бойчук

Лесли Хертвик вместе с семьей, друзьями сделали Celebration of Ethan's Life — это американская традиция празднования и чествования памяти о погибшем человеке. Обычно такое делают, когда не произошло захоронения из-за отсутствия тела. Итан Хертвик — боевой медик, погиб на войне в Украине в возрасте 21 года. Его тело все еще осталось на поле боя. Родители и родные запланировали память в День Независимости Украины заранее, а уже потом узнали, что именно это за день.

"Итан погиб в декабре. Наша елка стоит до сих пор, потому что мой муж сказал, что мы заберем ее тогда, когда тело Этана вернется домой", — говорит в разговоре с Ульяной Бойчук госпожа Хертвик.

Как праздновали День Независимости Украины 2024 года в США
Мероприятие в память о погибшем медике из США Итане Хертвике. Фото: Ульяна Бойчук

Самое тяжелое, что может быть, это потеря человеческой жизни, но самое достойное, что можно сделать, с гордостью чтить и помнить ее!

Материал подготовлен при поддержке и помощи активистов в США: Евгения Пукача и Евгении Пьецух, Марии Глитень, Ульяны Сторощук, United Help Ukraine, Почетного консульства Украины в Филадельфии, Владимира Шиманицкого, Ирины Мотрук.

США украинцы Украина фото День Независимости 2024

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11:44 33-я годовщина Дня Независимости Украины — как праздновали в США

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33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

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