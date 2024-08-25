33 річниця Дня Незалежності-2024 — як українці відсвяткували в США

Святкування Дня Незалежності України в Нью-Йорку, США. Фото: Уляна Сторощук

Вишиванковий забіг, традиційне підняття українського прапора над меріями найбільших американських міст та українська хода у столиці Сполучених Штатів — 33 річницю Дня відновлення Незалежності України святкували у США. Сотні людей із блакитно-жовтими стягами вийшли на проукраїнську ходу у найбільших містах Америки, інші — бігли вишиванковий забіг вранці в самому серці Вашингтона, окрузі Колумбія та штаті Нью-Джерсі і традиційно — у першій столиці США Філадельфії українські військові підняли український прапор. Як це було — розповідає Уляна Бойчук.

Святкування Дня Незалежності України у Філадельфії, США. Фото: Євгеній Пукач і Євгенія П’єцух

"Єдине, про що ми просимо зараз в наших американських братів — це зброю, щоб ми могли захистити світ. Бо якщо ми сьогодні не отримаємо зброю, то завтра війна прийде в дім кожного американця, адже Росія не зупиниться і вдереться в країни НАТО. І тоді США змушені будуть ховати своїх синів і дочок у новій війні", — каже Микола Мельник, офіцер Збройних Сил України.

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Потім, разом з іншим українським військовим — Максимом Луцком — підіймає українського прапора над мерією першого американського міста — Філадельфії. Тут це вже традиція. Щонайменше три роки, як українська громада активно співпрацює із американцями та доносить правду про війну в Україні.

Святкування Дня Незалежності України у Філадельфії, США. Фото: Євген Пукач і Євгенія П’єцух

Святкування Дня Незалежності України у Філадельфії, США. Фото: Євген Пукач і Євгенія П’єцух

Також Почесна консулка України у Філадельфії Ірина Мазур закликала усіх присутніх приєднатися до хвилини мовчання, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за незалежність.

"Вшановуючи цей день і День Прапора, ми віддаємо шану синам і дочкам, які мужньо боронять Україну та безпеку Європи. Наші серця з родинами полеглих героїв. Дякую, Америко. Хай благословить вас Бог! Слава Україні!" — додала пані Мазур.

Почесна консулка України у Філадельфії Ірина Мазур. Фото: Євген Пукач і Євгенія П’єцух

Згодом, вже традиційно, громада пішла ходою історичною частиною міста, а після — розгорнула великий синьо-жовтий стяг.

Святкування Дня Незалежності України у Філадельфії, США. Фото: Євгеній Пукач і Євгенія П’єцух

Святкування Дня Незалежності України у Філадельфії, США. Фото: Євгеній Пукач і Євгенія П’єцух

В одному із найбільших мегаполісів Сполучених Штатів — Нью-Йорку — відбулося кілька подій. Офіційно замайорів синьо-жовтий стяг і над мерією міста. Супроводжувалось дійство ходою та урочистими привітаннями від мера Нью-Йорка Еріка Адамса та представників української діаспори там.

Окрім того, відбувся забіг у вишиванках у Проспект-Парку та парад на воді з українськими прапорами.

Святкування Дня Незалежності України в Нью-Йорку, США. Фото: Уляна Сторощук

Святкування Дня Незалежності України в Нью-Йорку, США. Фото: Уляна Сторощук

Святкування Дня Незалежності України в Нью-Йорку, США. Фото: Уляна Сторощук

Святкування Дня Незалежності України в Нью-Йорку, США. Фото: Уляна Сторощук

"Вперше у Нью-Йорку відбувся парад українських прапорів на East River — п’ятеро катерів з українськими прапорами. Інші учасники дивились за дійством. Ми стояли біля Бруклінського моста також із синьо-жовтими прапорами і вигукували "Слава Україні! Героям Слава!" — каже учасниця акції, активістка Уляна Сторощук.

Святкування Дня Незалежності України в Нью-Йорку, США. Фото: Уляна Сторощук

Святкування Дня Незалежності України в Нью-Йорку, США. Фото: Уляна Сторощук

Святкування Дня Незалежності України в Нью-Йорку, США. Фото: Уляна Сторощук

Святкування Дня Незалежності України в Нью-Йорку, США. Фото: Уляна Сторощук

До слова, Empire State Building у Нью-Йорку майорів кольорами українського стяга на честь незламності українського народу.

Українці в Каліфорнії у Лос-Анджелесі пробігли по Санта-Моніці. Головна мета забігу — за вилучені кошти зібрати на турнікети для українських бійців, а також привернути увагу місцевих та туристів до війни в Україні.

"Я відчуваю персональну відповідальність. Я — українка за кордоном, і це мій обов'язок бути залученою до участі в усіх українських подіях. Для мене — це просто піднятися о 6 ранку і приїхати на пробіжку, а надалі — це більша підтримка України від американців, хто нас бачить, а тоді й відповідно підмога нашим військовим. Це найменше, що кожен українець повинен робити тут. Культурна дипломатія працює", — каже учасниця забігу, українська активістка у США Марія Глитень.

Після розкриття прапора біля відомої туристичної місцини у Санта-Моніці — колеса огляду, активісти додатково пройшли узбережжям Тихого Океану з найбільшим українським стягом. Багато людей звертали увагу, аплодували, вигукували слова підтримки.

Святкування Дня Незалежності України

в Лос-Анджелесі, США. Фото: Марія Глитень

Святкування Дня Незалежності України

в Лос-Анджелесі, США. Фото: Марія Глитень

Рано вранці українці у Вашингтоні бігли забіг у вишиванках. Це традиція, якої дотримуються тут вже давно.

"Сьогодні ми бігли за всіх українців, які продовжують захищати свободу нашої країни. З 2016 року українська громада та друзі України біжать на честь цього важливого свята. United Help Ukraine буде продовжувати цю традицію і ми запрошуємо вас приєднатися до нас наступного разу", — каже президентка United Help Ukraine Марина Байдюк.

Святкування Дня Незалежності України у Вашингтоні, США. Фото: Max Ra

Святкування Дня Незалежності України у Вашингтоні, США. Фото: Max Ra

Святкування Дня Незалежності України у Вашингтоні, США. Фото: Max Ra

Пізніше ввечері, на акції біля Білого Дому, представники організацій Razom for Ukraine, US-ua activist та інші провели мітинг, а після — ходу, нагадуючи про війну, яка досі триває в Україні, цінності, за які Україна стоїть, та стійкість і сміливість українців. Від Білого Дому активісти у Вашингтоні із розгорнутими прапорами та під патріотичні гасла вирушили до пам'ятника Тарасові Шевченку у столиці США.

Святкування Дня Незалежності України у Вашингтоні, США. Фото: Max Ra

Святкування Дня Незалежності України у Вашингтоні, США. Фото: Max Ra

"Я зараз проходжу інтернатуру у Razom for Ukrane. Я прийшла підтримати їх та їхню ініціативу у зібранні українців на акцію у Вашингтоні, бо це важливо для всіх українців за кордоном", — каже учасниця акції Вікторія Щерба.

Сотні українців вийшли на вулиці в Чикаго. Із лозунгами — "Russia is a terrorist state" та в футболках із написом "Free Azovstal Defenders", щоб вчергове нагадати світу про терор та звірства, які нині чинить Росія у війні в Україні.

Меседж, який українці у Чикаго намагались донести до міжнародної спільноти — "перемога України — перемога демократії та перемога цінностей цивілізованого світу!" Активісти також закликали приносити українські прапори поруч з американськими, щоб наголосити на єдності спільної боротьби.

Захід до вшанування пам'яті загиблого медика зі США Ітана Хертвіка. Фото: Уляна Бойчук

"У нас у сім'ї є традиція: зранку на Різдво Ітан і Ханна постійно лягали під ялинку, до них також доєднувалась наша собачка. Ми робили це завжди, а зараз — я не можу собі уявити, що більше такого не буде. У моєму материнському серці завжди буде місце для Ітана, хоч його вже з нами нема, а місце там буде назавжди пустим, і ніщо його не заповнить", — каже Леслі Хертвік.

Захід до вшанування пам'яті загиблого медика зі США Ітана Хертвіка. Фото: Уляна Бойчук

Леслі Хертвік разом із сім'єю, друзями зробили Celebration of Ethan’s Life — це американська традиція святкування та вшанування пам'яті про людину, яка загинула. Зазвичай, таке роблять, коли не відбулося поховання через відсутність тіла. Ітан Хертвік — бойовий медик, загинув на війні в Україні у віці 21 року. Його тіло досі залишилось на полі бою. Батьки та рідні запланували вшанування пам'яті у День Незалежності України заздалегідь, а вже потім дізнались, що саме це за день.

"Ітан загинув у грудні. Наша ялинка стоїть досі, бо мій чоловік сказав, що ми заберемо її тоді, коли тіло Етана повернеться додому", — каже у розмові з Уляною Бойчук пані Хертвік.

Захід до вшанування пам'яті загиблого медика зі США Ітана Хертвіка. Фото: Уляна Бойчук

Найтяжче, що може бути, — це втрата людського життя, але найгідніше, що можна зробити, — із гордістю вшановувати та памʼятати його!

Матеріал підготовлено за підтримки та допомоги активістів у США: Євгена Пукача і Євгенії П’єцух, Марії Глитень, Уляни Сторощук, United Help Ukraine, Почесного консульства України у Філадельфії, Володимира Шиманіцького, Ірини Мотрук.