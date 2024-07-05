Как прошел парад ко Дню Независимости США.

Украинская колонна на параде ко Дню Независимости США. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

В третий раз официально Украина приняла участие в параде ко Дню Независимости США. Среди участников украинской колонны представители из Калифорнии, которые в этом году на парад в Вашингтон привезли 12 флагов, подписаны морскими пехотинцами, защитниками Мариуполя, большинство которых погибли в бою или уже более двух лет — в плену в России. Более 150 делегатов от Украины вышли на самый главный парад в США в Вашингтоне поблагодарить Америку за поддержку.

Как это было — рассказывает Ульяна Бойчук.

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Несколько недель украинская делегация в Вашингтоне и округе готовилась ко Дню Независимости Соединенных Штатов: получали официальные разрешения на участие в главном параде и готовили перформанс из ангелов, символизировавших Украину и Америку. Все это делалось для того, чтобы приобщиться к празднованию Дня Независимости в США и поблагодарить Американцев за поддержку.

Парад ко Дню Независимости США в Вашингтоне Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Парад ко Дню Независимости США в Вашингтоне Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Парад ко Дню Независимости США в Вашингтоне Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Парад ко Дню Независимости США в Вашингтоне Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук 1/4 ​ 4

"Сегодня я в образе американского Ангела, который символизирует всех тех, кто нас поддерживает и являются нашими Ангелами Хранителями", — говорит Дарья Максимова, участники перформанса и ивент-менеджер организации "United Help Ukraine".

Рядом с Дарьей — Яна. Девушка в образе украинского ангела, тоже несущего смысл.

"Это символ Украины, украинской свободы. Мы участвуем в параде, чтобы выразить нашу благодарность Америке за поддержку Украины в эти трудные времена и выразить солидарность государству, в котором мы сейчас находимся, — Америке", — говорит участница перфоманса Яна Залкавски.

12 флагов из Украины

Присоединились к делегации на парад также украинское сообщество из Сакраменто, штат Калифорния. Светлана Петруша привезла на парад 12 флагов, которые были созданы по инициативе Дмитрия Морозова, который был в плену 7 месяцев.

"Инициатива создания этих флагов — это привлечь внимание к нашим защитникам, которые до сих пор в плену, уже более двух лет. Наши защитники там в плену подвергаются пыткам, это очень болит, поэтому мы сегодня присоединились к акции здесь", — добавляет Светлана.

Парад ко Дню Независимости США в Вашингтоне Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Парад ко Дню Независимости США в Вашингтоне Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук 1/2 ​ 2

Более 200 лет Америка проводит парад в Вашингтоне, и всего в третий раз украинская община представлена здесь. Здесь важно понимать, что американцы ценят борьбу украинцев сегодня. Они понимают, какую цену мы платим в нашей борьбе за независимость.

"Главная цель, почему мы идем парадом — это сказать американцам "спасибо". Мы благодарим за постоянную поддержку не только правительства, но и рядовых американцев, американского народа, который на самом деле очень много делает для украинской независимости также", — говорит Марина Байдюк, президентка общественной организации "United Help Ukraine".

Организовывала украинскую колонну, которые и три предыдущих года, общественная организация United Help Ukraine, которая с 2014 года помогает Украине в войне против России дипломатически, информационно, гуманитарно.

Парад ко Дню Независимости США в Вашингтоне Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Парад ко Дню Независимости США в Вашингтоне Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Парад ко Дню Независимости США в Вашингтоне Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Парад ко Дню Независимости США в Вашингтоне Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук 1/4 ​ 4

Кроме того, в украинской колонне также местные группы, ансамбли — с целью донести и показать американской публике культуру Украины.

"Для нас это большая честь показать американскому народу, какая хорошая украинская культура, какие хорошие украинские люди. Мы также цель рассказать больше о войне, чтобы американцы видели, что война продолжается, ничего не остановилось и нам до сих пор нужна поддержка и помощь. Мы спасибо всем, кто поддерживает и помогает Украине каждый день", — говорит представитель местной группы "Вода".

К слову, это был 248й День Независимости в Соединенных Штатах. Обычно 4 июля в США это сплошные празднования Дня Рождения Американской Нации — так этот день называют американцы. Вся Америка отмечает этот день: у людей выходной, утром все выходят на парад, после которого — барбекю и вечерние концерты.