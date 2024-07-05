Як пройшов парад до Дня Незалежності США — фото

Українська колона на параді до Дня Незалежності США. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Втретє офіційно Україна взяла участь у параді до Дня Незалежності США. Серед учасників української колони представники із Каліфорнії, які цьогоріч на парад до Вашингтона привезли 12 прапорів, підписані морськими піхотинцями, захисниками Маріуполя, більшість з яких загинули в бою або вже більше двох років — у полоні у Росії. Більше 150 делегатів від України вийшли на найголовніший парад у США у Вашингтоні подякувати Америці за підтримку.

Як це було — розповідає Уляна Бойчук.

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Кілька тижнів українська делегація у Вашингтоні та окрузі готувалась до Дня Незалежності Сполучених Штатів: отримували офіційні дозволи на участь у головному параді та готували перформанс із янголів, які символізували Україну та Америку. Усе це робилась для того, щоб долучитися до святкування Дня Незалежності у США та подякувати Американцям за підтримку.

Парад до Дня Незалежності США у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Парад до Дня Незалежності США у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Парад до Дня Незалежності США у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Парад до Дня Незалежності США у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук 1 / 4

"Сьогодні я в образі американського Ангела, який символізує всіх тих, хто нас підтримує та є нашими Ангелами Охоронцями", — каже Дарина Максимова, учасники перформансу та івент-менеджерка організації "United Help Ukraine".

Поруч із Дариною — Яна. Дівчина в образі українського ангела, який теж несе зміст.

"Це символ України, української свободи. Ми беремо участь у параді, щоб висловити нашу подяку Америці за підтримку України у ці важкі часи і висловити солідарність державі, в якій ми зараз знаходимось, — Америці", — каже учасниця перфомансу Яна Залкавські.

12 прапорів з України

Приєднались до делегації на парад також українська спільнота із Сакраменто, штат Каліфорнія. Пані Світлана Петруша привезла на парад 12 прапорів, які були створені за ініціативи Дмитра Морозова, який був у полоні 7 місяців.

"Ініціатива створення цих прапорів — це привернути увагу до наших захисників, які досі у полоні, вже більше двох років. Наші захисники там у полоні піддаються тортурам, це нас дуже болить, тому ми сьогодні приєднались до акції тут", — додає пані Світлана.

Парад до Дня Незалежності США у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Парад до Дня Незалежності США у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук 1 / 2

Понад 200 років Америка проводить парад у Вашингтоні, і всього третій раз українська громада представлена тут. Тут важливо розуміти, що американці цінують боротьбу українців сьогодні. Вони розуміють, яку ціну ми сплачуємо у нашій боротьбі за незалежність.

"Головна мета, чому ми йдемо парадом — це сказати американцям "дякуємо". Ми дякуємо за постійну підтримку не лише уряду, але і пересічним американцям, американську народу, який насправді дуже багато робить для української незалежності також", — каже Марина Байдюк, президентка громадської організації "United Help Ukraine"

Організовувала українську колону, які і три попередні роки, громадська організація "United Help Ukraine", яка з 2014 року допомагає Україні у війні проти Росії дипломатично, інформаційно, гуманітарно.

Парад до Дня Незалежності США у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Парад до Дня Незалежності США у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Парад до Дня Незалежності США у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Парад до Дня Незалежності США у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук 1 / 4

Окрім того, в українській колоні також і місцеві гурти, ансамблі — з метою донести та показати американській публіці культуру України.

"Для нас це велика честь показати американському народу, яка гарна українська культура, які гарні українську люди. Ми також маємо за мету розповісти більше про війну, щоб американці бачили, що війна триває, нічого не зупинилось і нам досі потрібна підтримка та допомога. Ми дякуємо всім, хто підтримує та допомагає Україні кожного дня", — каже представниця місцевого гурту "Вода".

До слова, це був 248й День Незалежності у Сполучених Штатах. Зазвичай, 4 липня у США — це суцільні святкування Дня Народження Американської Нації — так цей день називають американці. Уся Америка святкує цей день: у людей вихідний, зранку всі виходять на парад, після якого — барбекю та вечірні концерти.