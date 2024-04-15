21 км в снаряжении — спасатель посвятил свой забег в Киеве погибшим коллегам из Харькова

Полтавский спасатель во время забега в Киеве в снаряжении пожарного. Фото: t.me/dsns_telegram

Полтавский спасатель Андрей Гречаный в воскресенье, 14 апреля, пробежал полмарафон Несокрушимости в Киеве, преодолев 21 км в тяжелом снаряжении пожарного. Он посвятил этот забег погибшим коллегам из Харькова.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Спасатель посвятил свой забег погибшим коллегам

В Киеве провели благотворительный полумарафон Несокрушимости, в котором приняли участие люди из разных уголков Украины, среди которых был и спасатель Андрей Гречаный.

Полтавский спасатель во время забега в Киеве в снаряжении пожарного. Фото: t.me/dsns_telegram

Полтавский спасатель во время забега в Киеве в снаряжении пожарного. Фото: t.me/dsns_telegram

"Свой забег Андрей посвятил погибшим в результате повторного вражеского обстрела харьковским спасателям, отдавшим самое ценное — свою жизнь, чтобы спасти жизнь других", — рассказали в ГСЧС.

Полтавский спасатель во время забега в Киеве в снаряжении пожарного. Фото: t.me/dsns_telegram

Полтавский спасатель во время забега в Киеве в снаряжении пожарного. Фото: t.me/dsns_telegram

Мероприятие организовали с целью сбора средств для Медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры", участвующего в российско-украинской войне с 2014 года. Таким образом, все желающие могли поддержать украинских боевых медиков.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ГСЧС Украины"

Что известно о российском ударе по Харькову 4 апреля

Напомним, что в результате ночного российского удара по Харькову 4 апреля погибли четыре человека. Трое из них — спасатели. Это Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко.

Также мы писали, что в МВД показали тяжелое видео, на котором сын одного из погибших спасателей плачет на месте удара, где несколько минут назад россияне убили его отца.

Добавим, что прощание со спасателями, погибшими от российского удара "шахедом", состоялось 6 апреля в Харькове.