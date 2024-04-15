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21 км у спорядженні — рятувальник присвятив свій забіг у Києві загиблим колегам із Харкова

15 квітня 2024 04:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
21 км у спорядженні — рятувальник присвятив свій забіг у Києві загиблим колегам із Харкова
Полтавський рятувальник під час забігу в Києві у спорядженні вогнеборця. Фото: t.me/dsns_telegram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Полтавський рятувальник Андрій Гречаний у неділю, 14 квітня, пробіг півмарафон Незламності в Києві, подолавши 21 км у важкому спорядженні вогнеборця. Він присвятив цей забіг загиблим колегам із Харкова.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій в Telegram.

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Рятувальник присвятив свій забіг загиблим колегам

У Києві провели благодійний півмарафон Незламності, в якому взяли участь люди з різних куточків України, серед яких був і рятувальник Андрій Гречаний.

Полтавський рятувальник під час забігу в Києві у спорядженні вогнеборця
Полтавський рятувальник під час забігу в Києві у спорядженні вогнеборця. Фото: t.me/dsns_telegram
Полтавський рятувальник під час забігу в Києві у спорядженні вогнеборця
Полтавський рятувальник під час забігу в Києві у спорядженні вогнеборця. Фото: t.me/dsns_telegram

"Свій забіг Андрій присвятив загиблим внаслідок повторного ворожого обстрілу харківським рятувальникам, які віддали найцінніше — своє життя, щоб врятувати життя інших", — розповіли в ДСНС.

Полтавський рятувальник під час забігу в Києві у спорядженні вогнеборця
Полтавський рятувальник під час забігу в Києві у спорядженні вогнеборця. Фото: t.me/dsns_telegram
Полтавський рятувальник під час забігу в Києві у спорядженні вогнеборця
Полтавський рятувальник під час забігу в Києві у спорядженні вогнеборця. Фото: t.me/dsns_telegram

Захід організували з метою збору коштів для Медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри", який бере участь у російсько-українській війні з 2014 року. Таким чином всі охочі могли підтримати українських бойових медиків.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "ДСНС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "ДСНС України"

Що відомо про російський удар по Харкову 4 квітня

Нагадаємо, що внаслідок нічного російського удару по Харкову 4 квітня загинули четверо людей. Троє із них — рятувальники. Це Владислав Логінов, Сергій Байдалінов та Володимир Матюшенко. 

Також ми писали, що в МВС показали важке відео, на якому син одного із загиблих рятувальників плаче на місці удару, де декілька хвилин тому росіяни вбили його батька. 

Додамо, що прощання з рятувальниками, які загинули від російського удару "шахедом" відбулось 6 квітня у Харкові.

Київ
Харків
ДСНС
рятувальники
біг
марафон
загиблі

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