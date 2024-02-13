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Найєм пояснив, чому чоловіки не хочуть мобілізуватися на війну

13 лютого 2024 11:34
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Війна в Україні: Наєм розповів про проблеми ветеранів
Масі Найєм. Фото: FB/Масі Наєм
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Українці не хочуть воювати, бо у держави в тому числі немає визначеності та гарантій для його родини. Вони опинилися поза межами уваги уряду у питанні пільг. А обовʼязок держави, зокрема, повернути ветеранам російсько-української війни здоровʼя і конкурентну роботу на ринку праці.

Про це у коментарі Новини.LIVE сказав ветеран російсько-української війни та адвокат Масі Найєм.

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На його переконання, наразі в Україні немає ветеранської політики, визначеності та єдиного підходу на рівні всіх міністерств щодо пільг ветеранам. І якщо до війни в країні такого запиту не було, тепер цілком очевидно, що держава існує завдяки військовим, а значить, запит віддячити їм став дуже важливим.

Відтак, за його словами, заміна очільника Міністерства ветеранів, — наразі дуже замало. Потрібна посада віце-премʼєра з питань ветеранів. Адже наразі кожне міністерство робить що хоче, не погоджуючи свої рішення із міністерством ветеранів.

Масі Наєм
Масі Наєм. Фото: Скриншот

"Воно не регламентне. Фактично без повноважень та впливу на уряд та державу. І якщо так буде надалі — наступний напад росіян відбивати буде нікому. Ветерани памʼятатимуть, що держава про них не попіклувалася. А це її обовʼязок", — наголосив Найєм.

На його думку, українським ветеранам війни держава повинна повернути здоровʼя і конкурентну роботу на ринку праці.

І в даному випадку мова не про прізвища очільника Мінветеранів, запевняє Наєм, про роботу інституції в цілому.

"Пані Лапутіна (ексочілиниця Мінветеранів. - ред.) не проробила цю роботу взагалі. І не обовʼязково, щоби новим очільником був саме ветеран російсько-української війни. Це має бути менеджер із глибоким баченням та розумінням своєї роботи. Бо питання ветеранів - питання оборонноздатності країни", — підсумував він.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів, що військовослужбовців, які є ветеранами бойових дій, зможуть безоплатно лікуватися у стаціонарі. Також вони матимуть безкоштовний доступ до медикаментів.

ветерани
мобілізація
війна в Україні
війна
Мінветеранів

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