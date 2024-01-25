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Журналісти з'ясували, як Китай стежить за Україною через камери відеоспостереження

25 січня 2024 21:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Журналісти з'ясували, як Китай стежить за Україною через камери відеоспостереження
Ілюстративне фото: RFE/RL Graphics
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні масово використовують камери відеоспостереження китайського виробництва. Однак такі камери можуть зламувати російські спецслужби та використовувати їх проти України.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

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Китайські камери в Україні

На першому місці за поширеністю в Україні — вироби китайської компанії Hikvision. На другому — Dahua. Відомо, що їх встановлено по Україні сотні тисяч одиниць.
 
Так, журналісти разом з фахівцями провели експеримент і встановили, що ці камери, підключені до інтернету, передають інформацію на сервери, які контролює китайський виробник.  

Водночас старіші моделі Hikvision та Dahua вразливі до хакерських атак — в айтівця, до якого звернулись "Схеми", злам пристрою 2015-го року виробництва зайняв 15 хвилин.  
 
Наприклад, у США імпорт продукції обох компаній заборонений, бо це "загрожує національній безпеці", а в Україні вони внесені до списку "міжнародних спонсорів війни".

Проте китайські системи відеоспостереження не заборонені до продажу і продовжують функціонувати по всій країні.  

Як китайські камери може використати Росія

Російські спецслужби вже зламували камери зовнішнього спостереження, які транслювали роботу української ППО та локації критичної інфраструктури під час масованої російської атаки 2 січня 2024. Одна з таких камер була Hikvision 2016 року виробництва. 

Також зазначається, що Hikvision та Dahua частково належать державним компаніям КНР та можуть бути пов'язані з комуністичною партією. А влада країни зобов'язала компанії надавати державі всю інформацію, яку вона вважає необхідною для контррозвідувальної діяльності.  

Нагадаємо, що Служба безпеки України демонтувала вебкамери, які засвітили роботу української протиповітряної оборони у Києві. Ці камери в режимі реального часу транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури столиці під час ракетного обстрілу 2 січня.

Також ми писали, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні створять єдину платформу відеоспостереження. Це потреба воєнного часу, яка збережеться і в мирний час.

Китай
відео
ППО
війна в Україні
Росія

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