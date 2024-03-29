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Військового зі службовою собакою не пустили всередину потяга — що кажуть в Укрзалізниці

29 березня 2024 11:40
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Військового зі службовою собакою не пустили всередину потяга — що кажуть в Укрзалізниці
Військовий з собакою у потязі. Фото: Дар'я Бронська / Instagram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Військового зі службовою собакою не пустили всередину потяга Укрзалізниці, який прямував маршрутом "Київ — Чернігів". Чоловіку, аби не залишати свого чотирилапого друга, довелося простояти з ним у тамбурі близько трьох годин.

Про цей інцидент повідомила волонтерка Дар'я Бронська у Instagram.

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Бронська розповсюдила в мережі інформацію про інцидент і вимагає розголошення. За її словами, військовий разом зі своїм собакою простояли у тамбурі 2,5 години, тому що їм відмовили в перебуванні у вагоні.

"Мені соромно, що в країні війна, а людина у військовій формі зі своїм хвостатим другом не може проїхати з пункту "А" в пункт "Б" з усіма зручностями разом у вагоні. Не думайте, що їх роз'єднали. Вони їхали разом, але в тамбурі", — написала волонтерка.

Скриншот допису Бронської
Скриншот допису Бронської
Скриншот допису Бронської
Скриншот допису Бронської

Жінка обурена такими діями Укрзалізниці та підкреслила, що наші захисники не заслуговують такого ставлення.

"Спитавши якогось робітника, чому так, він сказав, що собака в холці вище 45 см, не може просто так їхати і мають викупати все купе, чи щось там таке", — розповіла Бронська.

Як відреагували в Укрзалізниці

В Укрзалізниці заявили, що існують затверджені правила перевезення тварин і пасажири мають їх дотримуватися, виключень не існує. При цьому додали, що розглянуть цей випадок та змінять вимоги з урахуванням усіх обставин.

"Згідно з ними, у регіональних поїздах собаки великих порід (вищі за 45 см у холці) перевозяться в крайніх тамбурах першого й останнього вагонів під наглядом супроводжувача, водночас на них має бути намордник та повідець", — вказали представники Укрзалізниці.

Нагадаємо, з 28 березня Укрзалізниця запустила новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом. Цей маршрут з'єднає столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп.

Також м писали про те, що під Авдіївкою продовжуються жорсткі бої. Воїн 3-ї ОШБр в перерві між веденням вогню нагодував собаку, щоб та вижила у важких умовах на фронті.

скандал
Укрзалізниця
Україна
військові
собака

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