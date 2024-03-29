Військового зі службовою собакою не пустили всередину потяга — що кажуть в Укрзалізниці
Військового зі службовою собакою не пустили всередину потяга Укрзалізниці, який прямував маршрутом "Київ — Чернігів". Чоловіку, аби не залишати свого чотирилапого друга, довелося простояти з ним у тамбурі близько трьох годин.
Про цей інцидент повідомила волонтерка Дар'я Бронська у Instagram.
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Бронська розповсюдила в мережі інформацію про інцидент і вимагає розголошення. За її словами, військовий разом зі своїм собакою простояли у тамбурі 2,5 години, тому що їм відмовили в перебуванні у вагоні.
"Мені соромно, що в країні війна, а людина у військовій формі зі своїм хвостатим другом не може проїхати з пункту "А" в пункт "Б" з усіма зручностями разом у вагоні. Не думайте, що їх роз'єднали. Вони їхали разом, але в тамбурі", — написала волонтерка.
Жінка обурена такими діями Укрзалізниці та підкреслила, що наші захисники не заслуговують такого ставлення.
"Спитавши якогось робітника, чому так, він сказав, що собака в холці вище 45 см, не може просто так їхати і мають викупати все купе, чи щось там таке", — розповіла Бронська.
Як відреагували в Укрзалізниці
В Укрзалізниці заявили, що існують затверджені правила перевезення тварин і пасажири мають їх дотримуватися, виключень не існує. При цьому додали, що розглянуть цей випадок та змінять вимоги з урахуванням усіх обставин.
"Згідно з ними, у регіональних поїздах собаки великих порід (вищі за 45 см у холці) перевозяться в крайніх тамбурах першого й останнього вагонів під наглядом супроводжувача, водночас на них має бути намордник та повідець", — вказали представники Укрзалізниці.
Нагадаємо, з 28 березня Укрзалізниця запустила новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом. Цей маршрут з'єднає столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп.
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