Повітряна тривога вранці 21 травня в Запорізькій області, загроза ракетних ударів

Авіаційна ракета ракета Х-59. Фото ілюстративне: vinnitsa.info

Вранці, 21 травня, під час повітряної тривоги у деяких регіонах України попередили про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59. У зоні ризику — Запорізька область.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Станом на 06:29 Запорізька область залишається червоної на карті повітряних тривог України.

Карта повітряних тривог в Україні вранців, 21 травня. Фото: alerts.in.ua

О 06:30 голова Запорізької ОВА повідомив про відбій повітряної тривоги в регіоні. Черкаська і Кіровоградська області досі червоні.

Нагадаємо, вночі 21 травня в Харкові гриміли вибухи. Синєгубов повідомив про чотирьох постраждалих. Цієї є ночі Росія атакувала безпілотниками Одесу.