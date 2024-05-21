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В Україні — загроза ударів ракетами Х-59

21 травня 2024 05:54
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога вранці 21 травня в Запорізькій області, загроза ракетних ударів
Авіаційна ракета ракета Х-59. Фото ілюстративне: vinnitsa.info
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Вранці, 21 травня, під час повітряної тривоги у деяких регіонах України попередили про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59. У зоні ризику — Запорізька область.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров

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Загроза ракетних ударів в Україні вранці 21 травня
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Станом на 06:29 Запорізька область залишається червоної на карті повітряних тривог України. 

Карта повітряних тривог в Україні вранці 21 травня
Карта повітряних тривог в Україні вранців, 21 травня. Фото: alerts.in.ua

О 06:30 голова Запорізької ОВА повідомив про відбій повітряної тривоги в регіоні. Черкаська і Кіровоградська області досі червоні. 

Нагадаємо, вночі 21 травня в Харкові гриміли вибухи. Синєгубов повідомив про чотирьох постраждалих. Цієї є ночі Росія атакувала безпілотниками Одесу.

війна
Запорізька область
повітряна тривога
ракетний удар
загроза

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