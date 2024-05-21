Повітряна тривога вранці 21 травня в Запорізькій області, загроза ракетних ударів

В Україні — загроза ударів ракетами Х-59
Вранці, 21 травня, під час повітряної тривоги у деяких регіонах України попередили про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59. У зоні ризику — Запорізька область.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загроза ракетних ударів у Запорізькій області
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Станом на 06:29 Запорізька область залишається червоної на карті повітряних тривог України.
О 06:30 голова Запорізької ОВА повідомив про відбій повітряної тривоги в регіоні. Черкаська і Кіровоградська області досі червоні.
Нагадаємо, вночі 21 травня в Харкові гриміли вибухи. Синєгубов повідомив про чотирьох постраждалих. Цієї є ночі Росія атакувала безпілотниками Одесу.
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