В Україні лунала повітряна тривога — росіяни піднімали в небо літак
В п’ятницю, 3 травня, о 15:07 у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу. Вона була пов'язана із ракетною небезпекою.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 3 травня
Близько 15:07 Україною почала ширитися повітряна тривога. Стало відомо про загрозу ракетного обстрілу.
Росіяни підняли в небо винищувач МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".
За 26 хвилин пішли відбої по областях.
Нагадаємо, вночі 1 травня повітряна тривога лунала на півдні та південному сході нашої країни. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів Росії на прифронтових територіях і пуски КАБів на Запоріжжі.
Напередодні російські загарбники обстріляли населений пункт Гірник на Донеччині у середу, 1 травня. Внаслідок удару двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.
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