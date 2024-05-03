В Україні лунала повітряна тривога — росіяни піднімали в небо літак

Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: Міноборони

В п’ятницю, 3 травня, о 15:07 у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу. Вона була пов'язана із ракетною небезпекою.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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Карта повітряних тривог станом на 15:07. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні 3 травня

Близько 15:07 Україною почала ширитися повітряна тривога. Стало відомо про загрозу ракетного обстрілу.

Росіяни підняли в небо винищувач МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".



За 26 хвилин пішли відбої по областях.

Нагадаємо, вночі 1 травня повітряна тривога лунала на півдні та південному сході нашої країни. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів Росії на прифронтових територіях і пуски КАБів на Запоріжжі.

Напередодні російські загарбники обстріляли населений пункт Гірник на Донеччині у середу, 1 травня. Внаслідок удару двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.