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В Україні лунала повітряна тривога — росіяни піднімали в небо літак

3 травня 2024 15:40
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
В Україні лунала повітряна тривога — росіяни піднімали в небо літак
Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: Міноборони
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

В п’ятницю, 3 травня, о 15:07 у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу. Вона була пов'язана із ракетною небезпекою.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ

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Карта повітряних тривог станом на 15:07. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні 3 травня

Близько 15:07 Україною почала ширитися повітряна тривога. Стало відомо про загрозу ракетного обстрілу.

Росіяни підняли в небо винищувач МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".
 

За 26 хвилин пішли відбої по областях.

Нагадаємо, вночі 1 травня повітряна тривога лунала на півдні та південному сході нашої країни. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів Росії на прифронтових територіях і пуски КАБів на Запоріжжі.

Напередодні російські загарбники обстріляли населений пункт Гірник на Донеччині у середу, 1 травня. Внаслідок удару двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.

повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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