В Іспанії Зеленський зустрівся з депутатами парламенту — що обговорювали

Зеленський під час візиту в Іспанію. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський здійнив візит до столиці Іспанії, Мадрида. Він зустрівся з представниками Конгресу депутатів та Сенату Генеральних кортесів, з якими обговорив майбутню співпрацю між Україної та Іспанією.

Про це Зеленський повідомив у понеділок, 28 травня.

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"Зустрівся з іспанськими парламентарями — представниками всіх партій Конгресу депутатів та Сенату Генеральних кортесів", — повідомив глава держави.

Сторони обговорили розвиток співпраці між парламентами обох країн, а також підготовку до проведення Глобального саміту миру. Учасники зустрічі погодилися, що дуже важливим є якомога ширше представлення всіх континентів, зокрема держав Латинської Америки.

"Дякую парламенту Іспанії за підтримку України!" — додав Зеленський.

Перенесення візиту до Іспанії

Нагадуємо, що 15 травня Зеленський відклав усі майбутні закордонні візити, включно з поїздкою до Іспанії, яка була запланована на 17 травня, через початок наступу Росії на півночі Харківської області.

Тоді очікувалося, що Зеленський підпише з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки, а також відвідає Португалію.

Раніше ми повідомляли, що під час свого офіційного візиту в Іспанію український президент Володимир Зеленський зустрівся з королем Іспанії Феліпе VI. Президент висловив вдячність за підтримку, яку Іспанія надає Україні, особливо за гуманітарну допомогу та підтримку українців, що проживають в Іспанії.

Зеленський в понеділок, 27 травня, прибув з візитом до Іспанії. Сьогодні Україна та Іспанія можуть підписати двосторонню безпекову угоду.