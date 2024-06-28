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У Дніпрі прогриміли вибухи, — ЗМІ

28 червня 2024 18:37
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
У Дніпрі чутно звуки вибухів
Російська ракета. Ілюстративне фото з відкритих джерел
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Цього разу під ударом опинилось Дніпро — у місті чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного у п’ятницю, 28 червня.

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Наразі на Дніпропетровщині та інших південно-східних областях триває повітряна тривога.

Незадовго після її початку в Дніпрі прогриміли вибухи. Російські війська спрямували на місто дві ракети.

Про це раніше попереджали Повітряні сили. Командування сповістило про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

 

Згодом уточнили, що ракети рухаються в напрямку Дніпра, що викликало попередження про повітряну тривогу і заклики до жителів сховатися в укриття.

Нагадаємо, у Харкові сьогодні також пролунали вибухи. В місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, вчора росіяни вдарили по Київському району Харкова, внаслідок чого постраждали чотири людини.

російські війська
вибух
Дніпро
Дніпропетровська область
обстріли
повітряна тривога
війна в Україні
сирена

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