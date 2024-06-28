У Дніпрі чутно звуки вибухів

Російська ракета. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Цього разу під ударом опинилось Дніпро — у місті чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного у п’ятницю, 28 червня.

Читайте також:

Росіяни атакували двома ракетами

Наразі на Дніпропетровщині та інших південно-східних областях триває повітряна тривога.

Незадовго після її початку в Дніпрі прогриміли вибухи. Російські війська спрямували на місто дві ракети.

Про це раніше попереджали Повітряні сили. Командування сповістило про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Згодом уточнили, що ракети рухаються в напрямку Дніпра, що викликало попередження про повітряну тривогу і заклики до жителів сховатися в укриття.

Нагадаємо, у Харкові сьогодні також пролунали вибухи. В місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, вчора росіяни вдарили по Київському району Харкова, внаслідок чого постраждали чотири людини.