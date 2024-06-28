У Дніпрі чутно звуки вибухів

У Дніпрі прогриміли вибухи, — ЗМІ
Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Цього разу під ударом опинилось Дніпро — у місті чутно звуки вибухів.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного у п’ятницю, 28 червня.
Росіяни атакували двома ракетами
Наразі на Дніпропетровщині та інших південно-східних областях триває повітряна тривога.
Незадовго після її початку в Дніпрі прогриміли вибухи. Російські війська спрямували на місто дві ракети.
Про це раніше попереджали Повітряні сили. Командування сповістило про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Згодом уточнили, що ракети рухаються в напрямку Дніпра, що викликало попередження про повітряну тривогу і заклики до жителів сховатися в укриття.
Нагадаємо, у Харкові сьогодні також пролунали вибухи. В місті та області було оголошено повітряну тривогу.
Крім того, вчора росіяни вдарили по Київському району Харкова, внаслідок чого постраждали чотири людини.
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