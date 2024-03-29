Выборы 2024 – в ЦИК объяснили законно ли Зеленский остается президентом

Инаугурация президента Зеленского в 2019 году. Фото: из соцсетей

В Украине 31 марта 2024 года должны были состояться очередные президентские выборы, однако из-за действия военного положения это невозможно. Президентом остается Владимир Зеленский. Его легитимность подтверждается Конституцией Украины.

Но если война будет продолжаться долго, значит ли это, что в Украине все время не будет меняться президент? И разрабатывает, онлайн? Эти вопросы открыты, как и вопросы проведения демократических выборов в Донецке, Луганске и Крыму.

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Ответы Новини.LIVE искало в разговоре с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Сергеем Дубовиком.

— В какой момент с начала полномасштабной войны начались разговоры, будут ли проводиться выборы?

— Разговоры начались в прошлом году, потому что подготовка к выборам — это не только государственная подготовка, но и политических сил, политтехнологов. Выборы не начинаются и не заканчиваются в день голосования. Поэтому на определенном этапе у заинтересованных сторон возник вопрос, будут ли выборы, можно ли их провести во время действия военного положения.

Или да, или нет, общество требовало от власти определенного ответа. Ответы требовала и ЦИК относительно избирательного процесса. Начались встречи, конференции, обсуждения.

— ЦИК была против?

— ЦИК не была против или за. Есть Конституционные процедуры. Мы говорили, что в плане самого факта объявления или необъявления выборов мы исполнители. Надо, чтобы наступили предпосылки:

действующее законодательство запрещает проведение выборов во время военного положения;

выборы президента Украины назначаются постановлением ВРУ;

нет выборов без денег, должны быть выделены из бюджета.

— То есть решил закон. Лиц, фамилий и учреждений, принявших решение, не было?

— Лиц, безусловно, не было, было законодательство. С началом полномасштабной агрессии и военного положения в Украине было создано законодательство военного положения. Вот даже посмотреть, сколько законов принимают со ссылкой "на время военного положения".

Интервью с заместителем главы ЦИК Сергеем Дубовиком. Фото: Скриншот

— Есть основные причины, почему выборов не будет, их назвал и президент. Это невозможность обеспечить безопасность, невозможность голосовать военным и украинцам за границей. Вы бы что-нибудь добавили?

— Это все и не все. Президент правильно расставляет акценты, но это часть всего. Вы видите степень милитаризации общества — почти миллион граждан служат в ВСУ и оторваны от своих мест, где зарегистрированы и являются избирателями. Более 6 млн граждан, по данным ООН, находятся за пределами Украины. Возможно, их даже больше. А эти люди должны быть обеспечены правом голосовать и быть избранными.

В первом случае, о военных — это огневое поражение территорий. Для тех, кто находится в пунктах дислокации, а это минимум 450 тысяч человек, в день голосования две полноценных бригады ВСУ нужно сделать членами избирательных комиссий на линии столкновения. Кто поставит подписи и будет нести ответственность за военных, которые придут голосовать?

Что касается людей за границей, то традиционно выборы организовывались в посольствах и консульствах. Их сеть недостаточна для обслуживания этого количества людей. Есть консервативность МИДа, но все упирается в деньги. Деньги нужны большие и заблаговременно.

И есть вопрос, о котором мало говорят, — охрана избирательных участков за пределами Украины. По закону охрану наших дипломатических представительств осуществляет Служба внешней разведки. Даже все представители нелегалов Службы внешней разведки не могут обеспечить охрану участков.

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик. Фото: Скриншот

— Зеленский остается президентом без выборов и изменений в законодательстве?

— Ничего не меняется, пока у нас действует военное положение и то законодательство, которое существует.

Инаугурация президента Зеленского в 2019 году. Фото: из открытых источников

— Это будет считаться вторым сроком президентства Зеленского или продлением первого?

— Продленный первый. Каждый срок президента определяется моментом выборов, не сроком пребывания.

Президент Зеленский во время полномасштабной войны. Фото: из открытых источников

– А что будет с избирательным процессом, если война не закончится? Будем ли мы параллельно готовиться проводить следующие выборы?

— В мирное время есть отдел мобилизации в каждом учреждении, и, начиная с момента создания Украины, эти подразделения постоянно готовятся к войне, даже когда ее нет.

Несмотря, когда и как будут выборы, ЦИК постоянно находится в режиме подготовки избирательных процессов. И у нас не все процессы остановились. Сейчас мы восстанавливаем государственный реестр избирателей, который необходим не только для составления списков на выборы, но и судебным властям, органам статистики, гражданам за границей.

Мы постоянно мониторим состояние избирательных участков, оборудования — ящиков, компьютеров, кабин. В первые дни вооруженной агрессии такая работа была прекращена, но с лета 2022 года ЦИК выполняет поставленные на нее обязанности и находится в режиме подготовки.

Это не значит, что ЦИК готовится к выборам через неделю. Это значит, что она готова выполнить решения высших конституционных органов. Ведь у нас всего на несколько месяцев продлевается действие военного положения, оно не продлевается на годы. Мы должны быть в определенной готовности к любой ситуации.

— Сколько времени нужно для подготовки, чтобы выборы прошли?

— Самая краткая процедура — это досрочное прекращение полномочий ВРУ и проведение досрочных выборов. На это отводится два месяца. Подготовка к досрочным выборам не может занимать менее трех месяцев.

До войны ЦИК имел инфраструктуру, которая позволяла быстро к этому подготовиться, был реестр избирателей, организационная техника была. Практически подготовка к выборам начиналась за год, из бюджетного планирования выделялись средства и к плановому мероприятию все государственные учреждения готовились.

На сегодняшний день я всегда отвечаю относительно подготовки, а на какой территории мы проведем? Если мы освободим территорию, будем ли мы готовы провести выборы в Бахмуте? Я не могу этого сейчас сказать. Если это послевоенные выборы при условии демобилизации армии и перехода ее в мирное или полувоенное состояние, то это должно занять до полугода.

— Рассматривается ли вариант, чтобы был новый формат выборов? К примеру, онлайн.

— Мы об этом в ЦИКе думаем. У нас созданы три рабочие группы. И мы постоянно в рамках групп рассматриваем разные варианты, готовим предложения, которые могут лечь в основу законодательства о предстоящих послевоенных выборах.

Приложение "Дія". Фото: из открытых источников

— Какие это предложения?

— Я могу начать с того, что у нас вызывает предостережение. Выборы через "Дію" на данном этапе невозможны. Нельзя гарантировать сохранение секрета голосования и отсутствие поражения на информационную систему.

— Есть ли разговоры, чтобы проводить выборы в несколько дней?

— Этот вопрос новый для нас, изучается. Даже не организационный вопрос, а Конституционный. У нас нет в законодательстве вопроса "дни" голосования, есть "день". Надо, чтобы Конституционный суд дал разъяснения по этому поводу.

Летом 1994 года допускалось досрочное голосование избирателей на местных выборах. То есть такая практика в Украине существовала. Но существовала и критика общественности по поводу такой практики, потому что это позволяло манипулировать. Но тогда ситуация была иная, со времени КПСС прошло только три года.

— Если война закончилась победой и возвращением всех территорий, как быстро мы можем организовать выборы в Донецке, Луганске, Крыму?

— Здесь нужно вопрос делить на организационно-технический и конституционно-политический. С точки зрения организации полгода предостаточно с момента начала восстановления органов власти.

Понятно, что в Автономной республике Крым у нас не будет Совета министров, ВРУ, там будет работать временная государственная администрация, которая должна обеспечить управление территориями.

Пожар на Крымском мосту Фото: Reuters

Также на деоккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где с 2015 года не избирались законные органы власти. Там тоже будут работать военно-гражданские администрации, которые будут восстанавливать порядок. С точки зрения работы государственного аппарата полгода для организации выборов будет достаточно. А вот по конституционно-политической работе — нет.

Члены комиссий должны быть представителями политических партий, должна быть избирательная агитация, нам потребуются СМИ, нужно будет наблюдение, значит должны быть граждане Украины, имеющие паспорт и готовые быть наблюдателями. Есть вопрос, не касающийся ЦИК, это вопросы коллаборации и возможности или невозможности участия в выборах лиц, находившихся на оккупированных территориях. Этот вопрос не решен.

Кроме восстановления государственной структуры, нужно восстановить общественно-политическую структуру, структуру СМИ, которая присуща украинскому государству. А вот хватит ли полугода, сказать трудно.