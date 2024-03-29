Выборы 2024 – в ЦИК объяснили законно ли Зеленский остается президентом

Смена Зеленского во время войны и организация выборов в Крыму — к чему готовится ЦИК
В Украине 31 марта 2024 года должны были состояться очередные президентские выборы, однако из-за действия военного положения это невозможно. Президентом остается Владимир Зеленский. Его легитимность подтверждается Конституцией Украины.
Но если война будет продолжаться долго, значит ли это, что в Украине все время не будет меняться президент? И разрабатывает, онлайн? Эти вопросы открыты, как и вопросы проведения демократических выборов в Донецке, Луганске и Крыму.
Ответы Новини.LIVE искало в разговоре с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Сергеем Дубовиком.
— В какой момент с начала полномасштабной войны начались разговоры, будут ли проводиться выборы?
— Разговоры начались в прошлом году, потому что подготовка к выборам — это не только государственная подготовка, но и политических сил, политтехнологов. Выборы не начинаются и не заканчиваются в день голосования. Поэтому на определенном этапе у заинтересованных сторон возник вопрос, будут ли выборы, можно ли их провести во время действия военного положения.
Или да, или нет, общество требовало от власти определенного ответа. Ответы требовала и ЦИК относительно избирательного процесса. Начались встречи, конференции, обсуждения.
— ЦИК была против?
— ЦИК не была против или за. Есть Конституционные процедуры. Мы говорили, что в плане самого факта объявления или необъявления выборов мы исполнители. Надо, чтобы наступили предпосылки:
- действующее законодательство запрещает проведение выборов во время военного положения;
- выборы президента Украины назначаются постановлением ВРУ;
- нет выборов без денег, должны быть выделены из бюджета.
— То есть решил закон. Лиц, фамилий и учреждений, принявших решение, не было?
— Лиц, безусловно, не было, было законодательство. С началом полномасштабной агрессии и военного положения в Украине было создано законодательство военного положения. Вот даже посмотреть, сколько законов принимают со ссылкой "на время военного положения".
— Есть основные причины, почему выборов не будет, их назвал и президент. Это невозможность обеспечить безопасность, невозможность голосовать военным и украинцам за границей. Вы бы что-нибудь добавили?
— Это все и не все. Президент правильно расставляет акценты, но это часть всего. Вы видите степень милитаризации общества — почти миллион граждан служат в ВСУ и оторваны от своих мест, где зарегистрированы и являются избирателями. Более 6 млн граждан, по данным ООН, находятся за пределами Украины. Возможно, их даже больше. А эти люди должны быть обеспечены правом голосовать и быть избранными.
В первом случае, о военных — это огневое поражение территорий. Для тех, кто находится в пунктах дислокации, а это минимум 450 тысяч человек, в день голосования две полноценных бригады ВСУ нужно сделать членами избирательных комиссий на линии столкновения. Кто поставит подписи и будет нести ответственность за военных, которые придут голосовать?
Что касается людей за границей, то традиционно выборы организовывались в посольствах и консульствах. Их сеть недостаточна для обслуживания этого количества людей. Есть консервативность МИДа, но все упирается в деньги. Деньги нужны большие и заблаговременно.
И есть вопрос, о котором мало говорят, — охрана избирательных участков за пределами Украины. По закону охрану наших дипломатических представительств осуществляет Служба внешней разведки. Даже все представители нелегалов Службы внешней разведки не могут обеспечить охрану участков.
— Зеленский остается президентом без выборов и изменений в законодательстве?
— Ничего не меняется, пока у нас действует военное положение и то законодательство, которое существует.
— Это будет считаться вторым сроком президентства Зеленского или продлением первого?
— Продленный первый. Каждый срок президента определяется моментом выборов, не сроком пребывания.
– А что будет с избирательным процессом, если война не закончится? Будем ли мы параллельно готовиться проводить следующие выборы?
— В мирное время есть отдел мобилизации в каждом учреждении, и, начиная с момента создания Украины, эти подразделения постоянно готовятся к войне, даже когда ее нет.
Несмотря, когда и как будут выборы, ЦИК постоянно находится в режиме подготовки избирательных процессов. И у нас не все процессы остановились. Сейчас мы восстанавливаем государственный реестр избирателей, который необходим не только для составления списков на выборы, но и судебным властям, органам статистики, гражданам за границей.
Мы постоянно мониторим состояние избирательных участков, оборудования — ящиков, компьютеров, кабин. В первые дни вооруженной агрессии такая работа была прекращена, но с лета 2022 года ЦИК выполняет поставленные на нее обязанности и находится в режиме подготовки.
Это не значит, что ЦИК готовится к выборам через неделю. Это значит, что она готова выполнить решения высших конституционных органов. Ведь у нас всего на несколько месяцев продлевается действие военного положения, оно не продлевается на годы. Мы должны быть в определенной готовности к любой ситуации.
— Сколько времени нужно для подготовки, чтобы выборы прошли?
— Самая краткая процедура — это досрочное прекращение полномочий ВРУ и проведение досрочных выборов. На это отводится два месяца. Подготовка к досрочным выборам не может занимать менее трех месяцев.
До войны ЦИК имел инфраструктуру, которая позволяла быстро к этому подготовиться, был реестр избирателей, организационная техника была. Практически подготовка к выборам начиналась за год, из бюджетного планирования выделялись средства и к плановому мероприятию все государственные учреждения готовились.
На сегодняшний день я всегда отвечаю относительно подготовки, а на какой территории мы проведем? Если мы освободим территорию, будем ли мы готовы провести выборы в Бахмуте? Я не могу этого сейчас сказать. Если это послевоенные выборы при условии демобилизации армии и перехода ее в мирное или полувоенное состояние, то это должно занять до полугода.
— Рассматривается ли вариант, чтобы был новый формат выборов? К примеру, онлайн.
— Мы об этом в ЦИКе думаем. У нас созданы три рабочие группы. И мы постоянно в рамках групп рассматриваем разные варианты, готовим предложения, которые могут лечь в основу законодательства о предстоящих послевоенных выборах.
— Какие это предложения?
— Я могу начать с того, что у нас вызывает предостережение. Выборы через "Дію" на данном этапе невозможны. Нельзя гарантировать сохранение секрета голосования и отсутствие поражения на информационную систему.
— Есть ли разговоры, чтобы проводить выборы в несколько дней?
— Этот вопрос новый для нас, изучается. Даже не организационный вопрос, а Конституционный. У нас нет в законодательстве вопроса "дни" голосования, есть "день". Надо, чтобы Конституционный суд дал разъяснения по этому поводу.
Летом 1994 года допускалось досрочное голосование избирателей на местных выборах. То есть такая практика в Украине существовала. Но существовала и критика общественности по поводу такой практики, потому что это позволяло манипулировать. Но тогда ситуация была иная, со времени КПСС прошло только три года.
— Если война закончилась победой и возвращением всех территорий, как быстро мы можем организовать выборы в Донецке, Луганске, Крыму?
— Здесь нужно вопрос делить на организационно-технический и конституционно-политический. С точки зрения организации полгода предостаточно с момента начала восстановления органов власти.
Понятно, что в Автономной республике Крым у нас не будет Совета министров, ВРУ, там будет работать временная государственная администрация, которая должна обеспечить управление территориями.
Также на деоккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где с 2015 года не избирались законные органы власти. Там тоже будут работать военно-гражданские администрации, которые будут восстанавливать порядок. С точки зрения работы государственного аппарата полгода для организации выборов будет достаточно. А вот по конституционно-политической работе — нет.
Члены комиссий должны быть представителями политических партий, должна быть избирательная агитация, нам потребуются СМИ, нужно будет наблюдение, значит должны быть граждане Украины, имеющие паспорт и готовые быть наблюдателями. Есть вопрос, не касающийся ЦИК, это вопросы коллаборации и возможности или невозможности участия в выборах лиц, находившихся на оккупированных территориях. Этот вопрос не решен.
Кроме восстановления государственной структуры, нужно восстановить общественно-политическую структуру, структуру СМИ, которая присуща украинскому государству. А вот хватит ли полугода, сказать трудно.
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