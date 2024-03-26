Задачи перед бизнесом по поводу трудоустройства ветеранов войны с инвалидностью

Обложка социального ролика

В кинотеатре Планета Кино в ТРЦ "Блокбастер" в четверг, 21 марта, состоялась панельная дискуссия на тему адаптации украинских ветеранов к социальной жизни и возможностям их трудоустройства.

Мероприятие началось с премьеры социального видеоролика "Манифест сильных" в поддержку тяжелораненых украинских военных, рассказывающего о жизненных трудностях главного героя после ампутации.

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Организаторами мероприятия выступили благотворительный фонд Future for Ukraine (FFU), обеспечивающий протезирование и реабилитацию для украинских бойцов за рубежом, и Luminance Production, которые за средства благотворителей создали видеоролик "Манифест сильных".

Дискуссионная панель прошла с участием Укрзализныци, Work.ua, Prom.ua, Veteran Hub, TMS Hub, Всеукраинского профсоюза защитников Украины и Киевской академии медиа искусств (КАМА).

Главный акцент был сделан на обсуждении возможностей и механизмов трудоустройства ветеранов с инвалидностью, в частности на том, какие проблемы у нас есть, какие решения и куда обращаться ветеранам за помощью.

Ведь подавляющее число людей в армии — из малых городков, сел. Там ситуация с трудоустройством гораздо хуже, чем в больших городах.

"Мы хотим услышать опыт бизнесов и найти точку, с которой родится новая помощь в социальной интеграции ветеранов с инвалидностью", — отметила в своем вступительном слове президент FFU в США, волонтер-куратор по стратегии и развитию FFU International Елена Николаенко.

Алексей Дернов, Елена Николаенко, Дмитрий Бондаренко, Сергей Погосян. Фото: FFU

По данным опроса от Work.ua, который проводился среди 2000 компаний:

57% выразили готовность нанимать ветеранов на работу;

48% компаний заявили, что их рабочие места имеют безбарьерный доступ для людей с инвалидностью;

33% — частично обустроены;

только у 8% компаний есть реабилитационные психологические программы для военных.

На основе этого можно утверждать, что украинский бизнес готов развиваться в направлении инклюзии и нанимать на работу людей с инвалидностью. Важно адвокатировать этот вопрос, разрабатывать модели взаимодействия, а также доносить эту информацию до самих ветеранов.

Вызовы, с которыми сталкиваются ветераны

Военнослужащий Алексей Дернов, работавший в гражданской жизни машинистом поезда Укрзализныци, с началом большой войны попал на службу в 37-ю отдельную бригаду морской пехоты.

Он рассказал, что после ампутации руки больше не могут выполнять свои предыдущие обязанности.

"Элементарно, даже просто выстоять целый рабочий день — большая нагрузка для меня сейчас", — добавляет Алексей.

Алексей Дернов. Фото: FFU

Как отмечает Дмитрий Бондаренко из Всеукраинского профсоюза защитников Украины, спортсменов и работников сфер, который сам является ветераном войны, жизнь делится на "до" и "после" ранения.

Ведь есть еще долгий период реабилитации, когда нужно понять много моментов. На примере собственного дела Дмитрий рассказывает, как все усложняет бумажная бюрократия и отсутствие механизмов помощи самозанятым ветеранам.

Есть разные жизненные примеры военных после потери конечностей. Главный герой сюжета "Манифест сильных", военный Александр Чайка, до войны занимался акробатикой и гимнастикой.

Благодаря хорошей физической подготовке и поддержке близких, он довольно быстро пришел в форму после протезирования и, имея высокофункциональный протез, вернулся к своей профессии.

Саша открыл собственную школу гимнастики для детей, где сам преподает по 6 часов в день, а еще женился и впервые стал отцом. Но даже достигнув успеха, тяжелая травма сказывается.

Кроме фантомной боли и неприятия собственного увечья, герой постоянно чувствует, будто оказался вне контекста социальной жизни.

Вместо того чтобы чувствовать благодарность государства за защиту, военные с инвалидностью часто чувствуют себя морально подавленными и обесцененными. На этом этапе многие из них отчаиваются и теряют смысл жизни.

Проблемы, на которых следует сфокусироваться, были вынесены с дискуссионной панели для обсуждения с представителями ведущих украинских компаний. Основные тезисы:

● Главная задача, которая стоит перед нашим обществом и украинскими компаниями — вернуть ветеранам потерянные из-за войны профессиональные возможности.

● Адаптация нужна не только ветеранам, но и социуму, в частности компаниям на рынке труда в Украине.

● Человек после травмы часто теряет многие физические возможности. Поэтому на большинство подходящих для здорового человека вакансий ветераны с ампутациями не могут подаваться.

● Многие военные в гражданской жизни занимали высокие должности, имели определенный уровень прибыли и определенные обязательства, например, по содержанию семьи. На эмоциональном уровне сложно отдавать себе отчет, что с инвалидностью выйти на тот же уровень прибыли фактически невозможно. Поэтому задача не просто обеспечить работу ветерана, но и вернуть ему упущенные возможности. Здесь пригодятся образовательные курсы для переквалификации.

● Для всех без исключения бывших военнослужащих очень важно, чтобы работа не была формальностью, как, например, предусмотренные законодательством квоты для людей с инвалидностью. Они хотят быть действительно полезными!

● Большинство людей в армии — это люди из регионов. Поэтому очень важно доносить инклюзивную политику до региональных бизнесов и предприятий.

● Многие украинские компании очень хотят вернуть своих мобилизованных работников. И когда у них будет больше положительного опыта, заинтересованность возрастет еще больше.

Участники дискусии. Фото: FFU

Проекты, которые уже помогают ветеранам

Укрзализныця является одним из самых крупных работодателей в Украине. На сегодняшний день 10 260 железнодорожников проходят военную службу, 880 из них уже вернулись к работе, а 20-30% — с инвалидностью.

В компании действует специальный центр адвокации и сопровождения раненых железнодорожников вплоть до их возвращения к работе.

Как отмечает менеджер Департамента социальной политики Александр Адайник, если состояние здоровья работника не позволяет — для него подыскивают новую должность, учитывая запрос раненого.

Также может быть предложено дополнительное обучение, или даже вводится новая должность, не нарушая законодательство. Главное – это желание работать у самого ветерана.

В Work.ua с марта 2023 года начал работу волонтерский проект "Навстречу", помогающий ветеранам российско-украинской войны с трудоустройством.

Как сообщает руководитель проекта Анастасия Разлуцкая, на платформе сейчас более 7000 вакансий, где четко указано о готовности брать на работу ветеранов.

То есть, у них есть определенные созданные условия, их команда научена общаться с людьми, которые прошли боевые действия и получили ранения. В основном это большой бизнес.

В крупнейшем украинском маркетплейсе Prom.ua тоже убеждены, что гораздо важнее подготовить компанию и ее команду к найму ветерана, чем самого ветерана.

"До сих пор очень много предубеждений и стигм относительно людей, которые возвращаются с фронта", — сказала руководительница проекта реинтеграции ветеранов Анна Кивлюк.

Проект "Практика" в Veteran Hub работает над вопросом интеграции ветеранов с 2018 года. За это время они провели более 27 тысяч консультаций — юридических, психологических и поиска работы.

Проект помогает компаниям стать дружественными к ветеранам, преодолеть стигмы по трудоустройству людей с инвалидностью и осуществляет функцию посредника между ветераном и бизнесом.

Менеджер проекта Анастасия Пигарева рассказала, что сейчас от бизнеса есть большой запрос на тренинги для руководителей, менеджеров по персоналу. Хаб получил обращение от более 130 компаний, желающих создать максимально дружественную среду для ветеранов с ампутациями, людей на колесных креслах.

Директор TMS Hub и TMS Rehabilitation Сергей Погосян поделился, что за время их проектов вообще изменился вектор работы.

Сначала планировалось работать только с ПТСР у военных, но сейчас есть запрос от предприятий на проведение семинаров именно с гражданскими на тему, как общаться с военными. Другое направление в TMS Hub — это реабилитация через спорт, в частности с помощью бразильского боевого искусства джиу-джитсу.

По словам Сергея, ПТСР бывает не только у военных, но и у большинства гражданских украинцев, живущих уже более двух лет в полномасштабной войне.

И работодателю, который берет на работу человека с посттравматическим расстройством, нужно закладывать определенные часы для его отдыха в течение рабочего дня.

Для справки:

Просмотреть короткий метр "Манифест Сильных" и задонатиты на протезирование тяжелораненых украинских бойцов можно по ссылке.

По поводу вакансий для ветеранов можно обратиться на горячую линию Veteran Hub.

Психологическая помощь и реабилитация ветеранов в TMS HUB.

Грантовое онлайн обучение для ветеранов от KAMA: foundation.

Специализированные обучающие программы, курсы адаптации, стажировки в UNIT.City.

Физическая поддержка ветеранов с инвалидностью в вейксерфе школе City Swell (безвозмездно по предварительной записи).

Скидки на языковые курсы для военных ВСУ от Первого Кембриджского Центра.