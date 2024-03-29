Военного со служебной собакой не пустили внутрь поезда — что говорят в Укрзализныце

Военный с собакой в поезде. Фото: Дарья Бронская / Instagram

Военного со служебной собакой не пустили внутрь поезда Укрзализныци, следовавшего по маршруту "Киев — Чернигов". Мужчине, чтобы не покидать своего четырехлапого друга, пришлось простоять с ним в тамбуре около трех часов.

Об этом инциденте сообщила волонтер Дарья Бронская в Instagram.

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Бронская распространила в сети информацию об инциденте и требует разглашения. По ее словам, военный вместе со своей собакой простояли в тамбуре 2,5 часа, потому что им отказали в нахождении в вагоне.

"Мне стыдно, что в стране война, а человек в военной форме со своим хвостатым другом не может проехать из пункта "А" в пункт "Б" со всеми удобствами вместе в вагоне. Не думайте, что их разъединили. Они ехали вместе, но в тамбуре", — написала волонтер.

Скриншот сообщения Бронской

Скриншот сообщения Бронской

Женщина возмущена такими действиями Укрзализныци и подчеркнула, что наши защитники не заслуживают такого отношения.

"Спросив какого-то рабочего, почему так, он сказал, что собака в холке выше 45 см, не может просто так ехать и нужно выкупать все купе или что-то такое", — рассказала Бронская.

Как отреагировали в Укрзализныце

В Укрзализныце заявили, что существуют утвержденные правила перевозки животных и пассажиры должны их соблюдать, исключений не существует. При этом добавили, что рассмотрят этот случай и изменят требования с учетом всех обстоятельств.

"Согласно им, в региональных поездах собаки больших пород (выше 45 см в холке) перевозятся в крайних тамбурах первого и последнего вагонов под наблюдением сопровождающего, в то же время на них должен быть намордник и поводок", — указали представители Укрзализныци.

Напомним, с 28 марта Укрзализныця запустила новый международный рейс между Прагой и Чопом. Этот маршрут соединит столицу Чехии, словацкий Кошице и Чоп.

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