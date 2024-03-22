В Укрэнерго объяснили, почему понадобились аварийные отключения — где самая тяжелая ситуация

ДТЭК капитально отремонтировал очередной энергоблок. Фото: УНИАН

Украинские энергетики работают в режиме 24/7, чтобы возобновить энергоснабжение до конца суток. Больше всего в результате российских обстрелов пострадали четыре области на Левобережье и одна на правом берегу.

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Радио Свобода" в пятницу, 22 марта.

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Аварийные отключения в результате самой массированной атаки на энергосистему Украины были вынужденно введены утром еще во время атаки.

"Сильнее всего пострадала Левобережная Украина. Это Харьковская, Сумская, Полтавская, Запорожская области. На Правом берегу — Кировоградская область", — подчеркнул Кудрицкий.

Он также добавил, что определенные ограничения энергоснабжения из-за отключения оборудования затронули Одесскую, Винницкую и Хмельницкую области.

"Самая тяжелая ситуация в городе Харькове, там враг буквально пытался уничтожить все основные энергетические объекты, питающие город", — рассказал Владимир Кудрицкий.

При этом он добавил, что, несмотря на сложную ситуацию в самом городе, в Харьковской области ситуация с энергоснабжением стабильная.

Кудрицкий также пояснил, что временные ограничения после массированных ракетных обстрелов со стороны России нужны также для того, чтобы не перегрузить невредимые элементы сети и иметь возможность максимально быстро заживить территории, где есть проблемы.

"Пока специалисты "Укрэнерго" восстанавливают подстанции и работу некоторых электростанций, которые были повреждены, необходимо некоторое время работать на пониженной нагрузке. Это важно для целостной работы энергосистемы", — отметил глава НЭК "Укрэнерго".

Ранее мы сообщали, что из-за российской ракетной атаки по Украине 22 марта в Харькове почти 700 тысяч жителей остаются без электроэнергии. В городе не работает даже метро, система оповещения и светофоры, однако мобильная связь остается доступной.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате утренних обстрелов есть попадания и повреждения объектов генерации в разных областях.