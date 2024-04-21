В Севастополе раздались взрывы

Взрыв в городе. Фото иллюстративное: росСМИ

По последним сообщениям из временно оккупированного Севастополя, местные паблики сообщают о взрывах в городе. Также поступают сообщения о перекрытии Крымского моста.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Севастополе

Сегодня в сети появились сообщения о чрезвычайных происшествиях в оккупированном Крыму. Согласно информации, Крымский мост был закрыт, а в бухте Севастополя раздались взрывы. Свидетели отмечают, что увидели много дыма над бухтой.

Одновременно на севере Севастополя, по словам подписчиков, скорой помощи прибыли пожарные машины. Предварительно эти события произошли в направлении Сухарной бухты или Голландии.

Пока оккупационные власти не предоставили никаких официальных комментариев относительно ситуации.

Напомним, что спутниковые фотографии от Planet Labs, датированные 19 апреля, показывают результаты атак на аэродром в Крыму. В частности, видны повреждения у состава снарядов и оборудования для противовоздушной обороны.

Также мы писали о том, что по состоянию на 21 апреля враг вывел на дежурство в Средиземное море три снаряженных ракетоносителя. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако запускать "Калибры" они могут даже оттуда.