Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Севастополе раздались взрывы arrow

В Севастополе раздались взрывы

21 апреля 2024 09:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Севастополе раздались взрывы
Взрыв в городе. Фото иллюстративное: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

По последним сообщениям из временно оккупированного Севастополя, местные паблики сообщают о взрывах в городе. Также поступают сообщения о перекрытии Крымского моста.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрывы в Севастополе

Сегодня в сети появились сообщения о чрезвычайных происшествиях в оккупированном Крыму. Согласно информации, Крымский мост был закрыт, а в бухте Севастополя раздались взрывы. Свидетели отмечают, что увидели много дыма над бухтой.

Одновременно на севере Севастополя, по словам подписчиков, скорой помощи прибыли пожарные машины. Предварительно эти события произошли в направлении Сухарной бухты или Голландии.

Пока оккупационные власти не предоставили никаких официальных комментариев относительно ситуации.

Напомним, что спутниковые фотографии от Planet Labs, датированные 19 апреля, показывают результаты атак на аэродром в Крыму. В частности, видны повреждения у состава снарядов и оборудования для противовоздушной обороны.

Также мы писали о том, что по состоянию на 21 апреля враг вывел на дежурство в Средиземное море три снаряженных ракетоносителя. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако запускать "Калибры" они могут даже оттуда.

Крым
взрыв
Крымский мост
Севастополь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится