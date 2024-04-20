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В Харькове слышны взрывы — россияне обстреливают город

20 апреля 2024 12:31
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
В Харькове слышны взрывы — россияне обстреливают город
Дым от взрыва в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

В Харькове снова звучат взрывы. Россияне продолжают обстреливать город.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

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Мэр призвал жителей Харькова быть осторожными.

Напомним, что недавно мы уже писали, что в Харькове раздался громкий взрыв — РФ выпустила КАБы.

Также сообщалось, что РФ нанесла удар по нефтебазе в Харькове.

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