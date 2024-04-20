В Харькове слышны взрывы — россияне обстреливают город

Дым от взрыва в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В Харькове снова звучат взрывы. Россияне продолжают обстреливать город.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

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Скриншот из Telegram-канала Игоря Терехова

Скриншот из Telegram-канала Олега Синегубова, главы Харьковской ОГА

Мэр призвал жителей Харькова быть осторожными.

Напомним, что недавно мы уже писали, что в Харькове раздался громкий взрыв — РФ выпустила КАБы.

Также сообщалось, что РФ нанесла удар по нефтебазе в Харькове.