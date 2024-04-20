В Харькове слышны взрывы — россияне обстреливают город
20 апреля 2024 12:31
Дым от взрыва в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
В Харькове снова звучат взрывы. Россияне продолжают обстреливать город.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
Читайте также:
Мэр призвал жителей Харькова быть осторожными.
Напомним, что недавно мы уже писали, что в Харькове раздался громкий взрыв — РФ выпустила КАБы.
Также сообщалось, что РФ нанесла удар по нефтебазе в Харькове.
Читайте Новини.LIVE!