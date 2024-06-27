Строительство заводов под землей – эксперты проанализировали реальность такого варианта для Украины

Женщина работает на производстве. Фото иллюстративное: Pexels

Строить защищенные противовоздушной обороной экономические кластеры и прятать заводы под землю советуют Украине. Эти рекомендации представляются как один из шагов, направленных на ускорение экономического роста.

Об этом говорится в советах Консультативного совета по экономической политике при Министерстве экономики.

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Использование заброшенных шахт как производственных площадок

"Если средства противовоздушной обороны слишком дороги или недоступны по другим причинам, есть несколько нестандартный вариант — использование заброшенных угольных или соляных шахт (их много во всех регионах Украины). Многие города также имеют ранее построенные подземные сети. Некоторые из них тоже можно использовать как производственные площадки", — говорится в рекомендациях.

Издание "Фокус" собрало комментарии экспертов на этот счет.

Владислав Банков

"Безусловно, такая идея уместна и возможна, но целесообразна она только в отношении производств, которые невозможно разместить за рубежом. Из-за дополнительной трудоемкости, потери времени, это целесообразно для ограниченного круга производств, которые нельзя разместить в соседних странах", — считает экономист Владислав Банков.

Дмитрий Чурин



Украинский бизнес не может существовать изолированно от глобальных рынков, соответственно, идея строить заводы под землей приведет к слишком высоким ценам на продукцию таких предприятий. Это сделает их продукцию неконкурентной на рынке, добавляет директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

"Расходы будут слишком высокими, чтобы потом их как-то окупить без дотаций или грантовой помощи от международных партнеров", — отметил Дмитрий Чурин.

Максим Орищак

По словам аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орищака, в истории существуют отдельные кейсы создания частных заводов под землей. Однако почти всегда частные предприятия под землей — это уникальное техническое решение, а не политическая необходимость

"Смысл такого необычного размещения заключался в высокой требовательности к вибрации. Под землей оказалось проще создать необходимые условия. Других таких ярких примеров немного. Есть действующие предприятия в Швеции. Например, при шахтных работах оказалось дешевле ремонтировать буровое оборудование на глубине, чем поднимать его на поверхность", — объясняет эксперт.

Что касается привязки подземной промышленности к войне, то первопроходцем здесь была Германия в годы Второй мировой войны. Затем этот опыт взяли европейские страны, США, СССР, Япония.

"Чаще всего в подземных заводах занимались производством авиационной техники. Это давало защиту от авианалетов и артиллерийских ударов. Но изготавливали и другую военную технику. То есть всегда речь шла о государственных подземных предприятиях, где коммерческая выгода была второстепенной", — объясняет Орищак.

Алексей Кущ

По мнению аналитика Алексея Куща, для производств, которые не связаны с энергоемкими или химическими процессами, строить заводы под землей, возможно, имеет смысл.

"Конечно, нет ничего невозможного, но я сравнил бы эти идеи с идеями строить подземные ТЭС. Теоретически это возможно, но на практике настолько сложно и дорого, что практически нереально. Во-первых, цена: такие производства будут стоить десятки миллиардов долларов. Во-вторых, очень сложные системы вентиляции и кондиционирования воздуха, которые потребуют огромных затрат электроэнергии. И с нашими проблемами в энергоснабжении это нецелесообразно", — отметил эксперт.

Итоги

По мнению Максима Орищака, сейчас у украинского государства нет средств для чего-то масштабного. Бюджет дефицитный, госдолг зашкаливает. Отдельные предприятия, учитывая заявления властей, уже работают под землей, но не более. Частный украинский бизнес не готов к таким масштабным инвестициям за свой счет.

Алексей Кущ считает, что присутствует еще и психологический момент. То есть инициативы по строительству подземных предприятий, так же как и подземных школ, являются попыткой сделать войну частью нормальности.

"Но это неестественно, война никогда не станет составляющей нормальной жизни. А все, что противоестественно — нежизнеспособно", — подытожил эксперт.

Напомним, в Укрэнерго также рассказали, почему энергетическую инфраструктуру нельзя спрятать под землю. По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, под землю можно спрятать только отдельные элементы энергетических объектов, например, системы управления.

Ранее нардеп Сергей Нагорняк заявил, что до начала отопительного сезона восстановить всю украинскую энергетику не удастся.

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