Кто такие йемеские хуситы и почему их боится весь мир

Йеменские хуситы. Фото: google.com

Российское информагентство "РИА новости" сообщило, со ссылкой на некий источник, близкий к движению "Ансар алла", что йеменские хуситы успешно провели испытание гиперзвуковой ракеты. По словам источника, в Йемене намерены начать изготовление таких ракет для использования во время атак в Красном, Аравийском морях и Аденском заливе, а также против целей в Израиле.

Действительно ли хуситы — столь страшная угроза, и кто они вообще такие, рассказал израильский журналист Новини.LIVE Сергей Ауслендер.

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Информация об успешном испытании этих ракет соответствует действительности примерно также, как и утверждения о том, что земля плоская.

Никому пока (США, Россия, Франция, Иран) не удалось создать гиперзвуковое оружие, под которым мы понимаем то, что способно на гиперзвуковой скорости маневрировать в плотных слоях атмосферы. Китай вроде бы сообщил о том, что испытал гиперзвуковую ракету, способную поражать цели на дистанции в 1600 км, но это пока подтверждения не получило.

Вообразить, что йеменские террористы, находящиеся на уровне развития примерно в районе 14-15 веков смогли решить техническую проблему такой сложности, нельзя ни в каких самых смелых фантазиях.

Кто такие хуситы

Вообще, это движение называется "Ансар алла". Зародилось оно на севере Йемена, поначалу как мирно оппозиционное действующей власти.

Его возглавили выходцы из клана Аль-Хуси, откуда и пошло название "хуситы". Постепенно, "Ансар Алла" перешла к вооруженной борьбе с ослабевшим центральным правительством Йемена.

Йеменские хуситы. Фото: google.com

В 2014 году в этой стране началась гражданская война, и хуситы перешли к активным действиям, одержав ряд побед и захватив столицу Сану и порт Ходейда на Красном море — главные морские ворота в страну.

Примерно в то же время на них обратил внимание Иран, которому нужен был плацдарм на Аравийском полуострове, вблизи извечного противника персов — Саудовской Аравии. Иранцы быстро установили нужные связи и начали накачивать йеменцев оружием, в том числе дальнобойным и мощным, ракетами и беспилотниками.

В 2015 году Эр-Рияд начал военную операцию против хуситов, сформировав для этого международную коалицию из 10 стран, включавшую даже Пакистан. Боевые действия растянулись аж на 7 лет и продолжались с разной интенсивностью.

Никаких особых успехов Саудовская коалиция не добилась, хуситы же регулярно обстреливали ее территорию, в том числе столицу, ракетами и беспилотниками. Удары наносили и по нефтепромыслам.

В 2022 году Эр-Рияд и "Ансар алла" заключили перемирие, Саудовская Аравия не смогла добиться никаких военных успехов, а главное — центральная власть в Йемене так и не была восстановлена.

Сейчас законное правительство контролирует лишь часть территории страны. Есть анклавы под контролем ИГИЛ и Аль-Каиды, есть прокси Саудовской Аравии и Эмиратов. Йемен превратился в лоскутное одеяло, но хуситам (это важный момент) досталась территория, примыкающая к Баб-эль-Мандебскому проливу.

Баб-эль-Мандебский пролив. Фото: скриншот

Фактически, это самое узкое место в Красном море, ворота, через которые в сторону Суэцкого канала проходит огромное количество торговых кораблей. Примерно 30% мировых контейнерных перевозок осуществляются через пролив. Это кратчайших пусть из Персидского залива, Китая и Индии в Европу и страны Северной Америки.

Гиблое место

Почти сразу после 7 октября, варварского нападения Хамаса на юг Израиля и начала боевых действий в Газе, хуситы заявили о своей безоговорочной поддержке палестинских террористов. Впрочем, только словами поддержки террористы йеменские решили не ограничиваться и объявили о морской блокаде Израиля.

Тут опять немного географии. Самый южный порт еврейского государства Эйлат находится именно на Красном море и является своеобразной альтернативой Суэцкому каналу. Часть грузов доставляется туда и автомобилями перевозится в порты средиземноморские.

Израильский портовой город Эйлат. Фото: скриншот

Кроме того, приличную часть товаров из Юго-Восточной Азии Израиль получал тоже через порт Эйлата. Например, изрядное количество автомобилей. Забегая наперед скажу, что импорт машин уже упал, а цена уже увеличилась.

На вооружении хуситов, как показала эта война, есть противокорабельные и баллистические ракеты, множество беспилотников, все оружие, как уже говорилось, иранского производства.

Поначалу йеменские боевики пытались обстреливать Эйлат (это примерно на дальности 2000 км), но израильская ПВО довольно легко отразила эти атаки. Тогда же произошел первый в истории боевой перехват баллистической ракеты в стратосфере. Отличился расчет комплекса "Хец".

Противоракетный комплект "Хец". Фото: google.com

На море все обстоит гораздо хуже. Сначала хуситы заявили, что будут обстреливать только корабли, которые принадлежат Израилю. Но как их различить? Морской фрахт — дело сложное, запутанное.

Скажем, корабль, который везет груз холодильников из Китая в Италию, идет под флагом Белиза, экипаж интернациональный, находится в аренде у греческой судоходной компании, принадлежит сингапурской фирме, частью акций которой, через цепь оффшоров, владеет бизнесмен, у которого есть израильское гражданство. Можно ли считать это судно принадлежащим Израилю?

Поэтому хуситы немного скорректировали свои планы и стали обстреливать уже все корабли, которые пытались пройти мимо их побережья. Парочку даже захватили, высадив на них десанты с вертолетов и быстроходных катеров. Объясняя свои действия тем, что будут атаковать те корабли, которые идут в Израиль.

За пять месяцев террористы "Ансар Алла" смогли повредить ракетами и дронами несколько десятков судов, одно потопить, и в одном из случаев погибли члены экипажа. Потопленный сухогруз "Рубимар" вез более 20 тысяч тонн химических удобрений, не считая топлива. В Красном море назревает нешуточная экологическая катастрофа.

Сухогруз "Рубимар", потопленный хуситами. Фото: google.com

Что касается судоходства, то произошла совершенно немыслимая вещь. За несколько месяцев террористы буквально парализовали важнейшую судоходную аретирию планеты, теперь больше половины судов идут вокруг Африки, мимо мыса Доброй Надежды, как в 19 веке.

Все это сразу сказалось на стоимости фрахта и страховок и начинает сказываться на стоимости буквально всего. Хуситам удалось то, что не удалось гитлеровской Германии во время Второй мировой войны.

Но и это еще не все. Хуситы сумели повредить оптоволоконные кабели интернета и телекоммуникаций, связывающие Европу и страны Азии и Ближнего Востока. Оператор кабелей — гонконгская компания — перенаправляет трафик по другим каналам, но перебои с интернетом уже ощущаются. По этим кабелям проходит до 10 триллионов долларов в день транзакций за получаемые товары и нефть. Это уже угроза мировой инфраструктуре — вещь более, чем серьезная.

Импотенты с авианосцами

Мировое сообщество (образно назовем "Западный мир"), страдающее от этого "беспредела", ведет себя, по меньшей мере, странно. Уже две международные коалиции — американо-британская и европейская, пытаются восстановить судоходство через Красное море, но совершенно безуспешно.

Корабли и самолеты наносят удары по береговым целям, ракетным установкам и позициям хуситов, но как-то очень аккуратно и фрагментарно. Ни о какой масштабной операции не идет и речи.

Порт Ходейда, основная морская база хуситов, вообще почти не подвергается налетам, это лишь вдохновляет террористов на новые нападения. Вся колоссальная военно-морская мощь "Западного мира" оказалась подобна кувалде, которой нужно отбиваться от стаи разъяренных ос.

Порт Ходейда в Йемене. Фото: google.com

Не менее странно ведет себя Египет, чьи убытки от "деятельности" хуситов уже достигли критических величин. Трафик кораблей через Суэцкий канал, а значит и доходы от его эксплуатации, упали почти вполовину, а это важнейший источник валюты для Каира, страдающего от перманентного экономического кризиса (10 млрд. долларов в год).

Но Египет, тоже обладающий неплохими возможностями на море и в воздухе, буквально не хочет связываться с хуситами.

Удары не по адресу

Собственно, хуситы — не проблема, а лишь ее симптом. По идее, атаковать нужно не Сану и Ходейду, а Иран, который, выстроив шиитскую дугу от Йемена до Ливана и создав целую цепь своих прокси, активно ведет регион к большой войне.

Но "Западный мир" вообще даже не думает о том, чтобы решить основную проблему Ближнего Востока, показав аятоллам, что их действия могут повлечь за собой печальные последствия для Исламской республики. Что лишь распаляет аппетиты Тегерана, расширяющего свое влияние все дальше и дальше.

Хуситы тем временем, сообразив, как можно "монетизировать" свой успех, объявили, что будут брать плату за безопасный проход по баб-Эль-Мандебскому проливу. В конце концов, не они его "построили", но у них есть противокорабельные ракеты, более, чем серьезный аргумент.