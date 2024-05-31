Взрывы в Киевской области сейчас, ночью 31 мая — что известно

Взрыв в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Взрывы раздались в Киевской области сейчас, ночью 31 мая. В области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины сообщали об угрозе атаки ударных БпЛА.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Киевской области ночью 31 мая

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 02:42, а в Киеве — в 03:19. В 03:01 военные предупредили, что БпЛА из Кировоградской области пролетает по Киевской области, держа курс на север.

В 03:24 в Киевской областной военной администрации сообщили, что из-за движения вражеских БпЛА в регионе работают силы ПВО. Гражданам напомнили, что фотографировать и снимать работу наших защитников на видео запрещено, а до завершения воздушной тревоги лучше заботиться о собственной безопасности, оставаясь в укрытиях.

Скриншот сообщения Киевской областной военной администрации

Вероятно, взрывы, которые слышали в Киевской области, были связаны с боевой работой ПВО. Официальных комментариев по поводу этой атаки пока нет.

Напомним, поздно вечером 30 мая раздались взрывы в Харькове. Российские оккупанты в очередной раз нанесли по городу ракетный удар. Есть попадание в многоквартирный дом. Известно о трех погибших и почти двух десятках пострадавших.

Также мы сообщали о том, что среди раненых в результате ночного удара по Харькову 31 мая двое детей и медик экстренной помощи.