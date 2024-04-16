В Киеве состоится Веган Уикенд — какая программа события

Веган Уикенд. Фото: instagram.com/kozhna_tvaryna/

Общественная организация "Каждое Животное" и Community Café объединились в коллаборации и проведут первый нынешний Веган Уикенд в Киеве. Он состоится 27-28 апреля.

Об этом общественная организация сообщила в Instagram.

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Веган Уикенд

Нынешний Веган Уикенд — это благотворительный веганский фестиваль с фудкортом от Eat Me At, Wanted Vegan, PlantB, ЩОЩО VEGAN, Sereda vegan point и других. Маркетом, музыкой, лекциями, аукционом от Василия Байдака и Сергея Чиркова, тату за донат от студии Ток и турниром по настольному теннису от Каштана.

Цель события: собрать 600,000 грн для Сил обороны (на нужды 72 бригады и на веган-пайки). На фестивале также состоится показ фильма Punk Rock Vegan Movie с эксклюзивным видеообращением от музыканта и активиста Моби к украинскому зоозащитному сообществу.

Это уже будет седьмое событие от команды "Каждого Животного". За 2022-2023 годы было проведено шесть благотворительных фестивалей и собрано почти 1,5 миллиона гривен для Сил обороны.

"Для нас Веган Уикенд — это мероприятие, которое собирает единомышленников со всей страны, которые своим примером показывают, что веганство — это нормальный, правильный вектор для человечества и обычный лайфстайл, который ничем не отличается от других, но является ненасильственным и этичным к животным и окружающей среде. Главное, что мы хотим сказать, это то, что Веган Уикенд создан не только для веганов; большая часть нашей аудитории не является веганами. Он создан для всех, кто разделяет наши ценности в отношении к животным, планете и людям", — заявили в команде.

Веган Уикенд состоится 27-28 апреля в Community Café + Garden (Киев, ул. Кирилловская 41) в 14:00-22:00.

Программа 27 АПРЕЛЯ

СЦЕНА

14:00. OCHII

16:00. KBT

17:30. Аукцион с Сергеем Чирковым

19:00. Badwor7h

20:00. Pringlz

ЛЕКТОРИЙ

14:30. "Веган-революция как трансформация общества" от военного вегана Артема Билыка

16:00. "Как технологии спасают животных от эксплуатации" от "Каждого Животного"

Программа 28 АПРЕЛЯ

СЦЕНА

14:00. Eazy

16:00. Data Molfar

17:30. Аукцион с Василием Байдаком

18:30. Yuvi

20:00. Human Margareeta

ЛЕКТОРИЙ

14:30. "Будущее растительных альтернатив" от Wanted Vegan

16:00. "Влияние панк-рока на активизм и веганство в Украине" от Neformat

19:30. Показ фильма Moby Punk Rock Vegan Movie

ВСЕ ВРЕМЯ: фудкорт, маркет, тату за донат, настольный теннис

Билеты-донаты по ссылке.