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В Болгарии прошел конгресс по помощи украинкам в Европе

14 мая 2024 13:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Болгарии прошел конгресс по помощи украинкам в Европе
Участницы мероприятия. Фото: Интерфакс-Украина
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Болгарии 10 мая прошел Конгресс "Европейской ассоциации женщин Украины". Цель мероприятия — объединить европейские усилия для помощи украинкам в Европе .

Об этом сообщает издание Интерфакс-Украина.

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Отмечается, что организатор конгресса — "Европейская ассоциация женщин Украины".

На мероприятии собралось более 100 украинских лидерок. В частности, участие приняли представительницы общественных женских организаций и благотворительных фондов: "Красный Крест", "Европейская диаспора Украины", "Каритас", "Синяя точка", "ФАР", "Крылья Добра", "Добро", "За Доброту", "Мы вместе", а также "Второй Дом".

На съезде, как сообщается, участники обсуждали пять основных тем, касающихся гуманитарной помощи и поддержки, сохранения украинского языка и культуры, ментального здоровья женщин и детей, юридической защиты и помощи, а также женской предпринимательской деятельности.

Мероприятие, как известно, завершилось подписанием меморандума о сотрудничестве между организациями. Он будет направлен на создание сетей поддержки для украинок в Европе.

"Конгресс "Европейской Ассоциации женщин Украины" — это место, где украинские женщины объединяются, чтобы найти поддержку, поделиться своими историями и найти общие пути к лучшему будущему", — сказала основательница и глава "Европейской ассоциации женщин Украины" Виолетта Дворникова.

Напомним, граждане Украины активно получают гражданство Чехии.

Между тем, в Германии призвали украинских беженцев искать себе работу. Там надеются, что количество людей, которым оказывается помощь, будет сокращаться.

война
украинцы
Конгресс
Европа
женщины
Болгария
война в Украине

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