Иллюстративный образ. Фото: Фонд Future for Ukraine

Протезирование военных с ампутированными конечностями выше колена или локтевого сустава — сегодня неотложная потребность. Ведь из-за интенсивных боев на передовой наши защитники часто не могут получить своевременную медицинскую помощь при ранениях и находятся по 10 и даже 20 часов с наложенными турникетами, ожидая эвакуации. Как следствие, это приводит к вынужденной высокой ампутации конечностей.

Стоимость протезирования таких сложных случаев, а также необходимой физической реабилитации после установления протеза может достигать 140 тысяч долларов.

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Фонд Future for Ukraine безвозмездно обеспечивает украинских военных протезированием, последующей реабилитацией и берет на себя все расходы по оформлению документов, логистике и проживанию пациентов за рубежом. Программа протезирования реализуется на средства гранта от Фонда Пфайзер.

Уже 23 военных с высокими ампутациями конечностей смогли вернуться к активной жизни благодаря современным бионическим протезам. В поездку на протезирование и реабилитацию в клинику Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) в Сильвер-Спринг в США отправляются еще трое украинцев — Голганов Александр, Кушко Олег и Вахняк Владимир. Все трое мужчин родом из Галиции. До российско-украинской полномасштабной войны они жили простой жизнью, строили планы на будущее. Хотя тяжелые травмы оказали существенное влияние на жизнь наших героев, они все же надеются, что современное протезирование поможет им вернуть утраченную мобильность.

Военные поделились своими историями жизни и ранения, чтобы на своем примере показать другим бойцам, которые также пережили ампутацию, что главное — не сдаваться! Посредством качественных протезов можно вернуться к полноценной жизни!

Голганов Александр 50 лет

Александр до ранения. Фото: из личного архива.



До полномасштабного вторжения Александр вместе с женой и тремя детьми жил в Кривом Роге. Более 11 лет работал на шахте "Юбилейная", позже с женой занимались собственным делом — проведение праздников, цветочный магазин, кафе. В декабре 2022 года Александр Голганов был мобилизован на службу в 3-й механизированный батальон ВСУ.

18 сентября 2023 года военный был на боевом задании вблизи села Андреевка Донецкой области, где получил тяжелую минно-взрывную травму, в результате которой потерял правую ногу.

"Утром нас начали накрывать артиллерией, дронами, всем подряд. В 8:10 вброс из дрона прилетел позади меня, обломки прилетели мне в правую сторону. Эвакуации пришлось ждать 10 часов, поэтому ногу уже было не спасти — началась необратимая ишемия", — вспоминает Александр день, когда получил ранение.

Александр больше всего мечтает ходить и убежден, если ему представился шанс жить — надо им воспользоваться.

Кушко Олег 23 года

Олег до ранения и сейчас. Фото: из личного архива.



Олег родом из Львовской области. До войны работал на строительстве и на кузнице. Во времена АТО находился на службе в 80-й десантной отдельной штурмовой бригаде, однако участия в боевых действиях не принимал из-за юного возраста. Когда началось полномасштабное вторжение, парень присоединился к ТРО своего поселка Суховоля. Вскоре Олег узнал о тяжелом ранении старшего брата на фронте и, не колеблясь, купил билеты во Львов, и уже через три дня присоединился на службу к 33-му батальону.

Затем военный перевелся в 10 отдельную горно-штурмовую бригаду в Донецкую область, где получил первое осколочное ранение и после лечения быстро вернулся к службе. 28 июня 2023 года Олег, прикрывая группу во время штурма вблизи Раздолевки Донецкой области, наступил на противопехотную мину.

"Мне оторвало пальцы на правой ноге. Наложил себе турникет, понял, что "легкий" и начал понемногу ползти. Затем снова произошел взрыв. Я поднял голову и увидел, что левая нога лежит в нескольких метрах от меня. Собратим быстро наложил мне турникеты на обе ноги, забандаживал меня и вытащил в группу эвакуации", — вспоминает Олег день, когда получил ранение. Военный перенес более 30 операций, однако вторую ногу спасти не удалось.

После протезирования Олег мечтает купить себе домик в селе, обустроить его под свои нужды и создать семью. А еще надеется на большее понимание и поддержку со стороны общества ветеранам с ампутациями.

Владимир Вахняк 38 лет

Владимир к ранению и сейчас. Фото: из личного архива.

Владимир родом из Львовской области. До полномасштабной войны занимался фармацевтикой. В сентябре 2023 года был мобилизован на службу в 95-ю отдельную бригаду десантно-штурмовых войск ВСУ. Планировал быть боевым медиком, но пришлось вести бой, защищать Украину.

22 декабря Владимир получил осколочное ранение от вражеской гранаты, держа оборону на Купянском направлении.

"Мы четвертый день держали позицию, было очень сложно, велись тяжелые бои под постоянным обстрелом. Когда обломками гранаты мне повредило кость и артерию на левой ноге, я не растерялся и наложил турникет, чтобы не стечь кровью. На эвакакуацию я попал через 5 часов. А через 11 часов уже был на операционном столе в Харькове, где мне ампутировали ногу", — рассказывает военный о своем ранении.

С момента ранения Владимира прошло около шести месяцев. За это время он женился на своей любимой и планирует создать большую семью. Владимир надеется, что протез поможет ему вернуться к полноценной жизни, работать и свободно ходить на двух ногах.

В Украине все больше появляется программ протезирования и реабилитационной поддержки для военных, переживших ампутацию. Многие фонды занимаются также адвокацией темы адаптации ветеранов с протезами в гражданскую жизнь. Так, например, фонд Future for Ukraine, недавно провел благотворительный забег на ВДНХ с участием военных с протезами и звезд шоубиза, чтобы доказать, что с протезом можно не только жить полноценно, но даже и бежать. Посмотреть видео о забеге можно на YouTube канале фонда. Поддержать донатом программу протезирования и реабилитации украинских бойцов за границей можно по ссылке на кейс сбора .