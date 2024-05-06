Навіщо Україна відступає від прав людини та що зміниться для громадян

Украинский солдат стоит перед могилами украинских солдат, погибших на войне, на кладбище в Харькове. ФОТО: Associated Press

На днях Украина подала в Совет Европы детализированный перечень прав и свобод человека, которые временно ограничены в стране из-за российской военной агрессии. Среди них целый перечень базовых прав предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Больше всего дискуссий в обществе вызвало ограничение права свободно владеть и распоряжаться имуществом. Новини.LIVE разбирались, как и при каких условиях государство сможет изымать имущество, что изменится для украинцев в вопросе отстаивания своих прав в ЕСПЧ и какие еще права и свободы временно "на паузе".

Какие права и свободы в Украине временно ограничены

Украина в очередной раз подала заявление о частичном отступлении от Европейской конвенции о защите прав и свобод человека. Стоит отметить, что подобные уведомления отправлялись в Совет Европы каждый раз с момента введения военного положения, а также после каждого его продления военного. Но без конкретики о том, какие именно права ограничены. В этот раз в правительстве решили уточнить их. А именно:



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Право на проведение собраний, шествий, забастовок

Право владеть и распоряжаться своим имуществом

Право предпринимательства и право на труд

Право на образование

Другими словами, все вышеперечисленные права, которыми обладает украинец на основании конституции и международных конвенций могут быть ограничены.

"Новых ограничений прав и свобод граждан нет"

Многие права и свободы и так были ограничены с момента введения военного положения, поэтому большинство граждан украины не почувствует никакой разницы, сказал Новини.LIVE член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.



"При введении военного положения предусмотрена возможность временного ограничения тех прав, которые обусловлены рисками военных угроз. Когда вводились военное положение, одновременно с ним ограничились и права. В том числе, политические, экономические и социальные. Украина обязана была информировать про отступ от соблюдения конституционных прав и свобод Совет Европы, а также ООН. И каждый раз это делала, через генерального секретаря. То, что опубликовано и детализировано сейчас, то в нем нет никаких новых ограничений прав и свобод. Наоборот — это более либеральная версия, чем была раньше", — сказал Новини.LIVE Вениславский.

"Чтобы не было исков в ЕСПЧ"

Более того, по словам нардепа, члена украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, в самой конвенции есть статья, которая позволяет во время военного или чрезвычайного положения ограничивать права.

"По сути, военное положение и многие его пункты – это уже ограничение прав. Например, комендантский час – это ограничение передвижения. И возможно кто-то захочет подать в ЕСПЧ иск про то, что его остановили в 2 часа ночи и оштрафовали за то, что он нарушает комендатский час. Хотя у него есть право на передвижение. Вот чтобы не было таких нелепых случаев, мы сразу говорим, что у нас военное положение и ряд прав ограничены, в том числе в целях безопасности самих людей. ... Мы так страхуемся, чтобы не было спама и условно 30 тыс. исков в ЕСПЧ", — сказала Кравчук.

Как объяснил нам Вениславский, само право обратится в ЕСПЧ у украинцев гарантировано даже во время военного положения, но если украинец решит подать иск в ЕСПЛ относительно нарушения прав, предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основных свободах, то суд станет на сторону Украины.

"Если речь идет про обжалование действий со стороны государства, которые применяются относительно гражданина и связанны с ограничениями о которых идет речь в заявлении, то, безусловно, ЕСПЧ будет считать такие ограничения легитимными", — сказал Новини.LIVE Вениславский.

Что не так с запретом на выезд за границу

В то же время, как говорит Новини.LIVE адвокат Ростислав Кравец, в случе ограничения прав – все должно быть сделано в рамках Закона.

"Такими заявления Украина просто подтверждает, что отказывается от соблюдения Конвенции. А сам отказ от ее соблюдения, на мой взгляд не обеспечит правительству Украины преимущества в случае судебного разбирательства в ЕСПЧ", — сказал нам Кравец.

В первую очередь – это касается запрета на выезд мужчин за границу. "Если есть Закон про ограничение выезда за границу, то это одно дело. Но сегодня такого Закона нет. Поэтому все такие ограничения противоречат Конвенции. Скоро мы получим соответсвующее решение, относительно рассмотрения дела в ЕСПЧ по запрету на выезд за границу. По моим прогнозам, оно может быть вынесено уже в июне", — отметил Кравец.

Изъятие недвижимости и авто – не является нарушением прав

Наибольший резонанс и опасения в украинском обществе вызвали нормы относительно возможности изъятия имущества и автомобилей.

"Что касается имущества, то речь о том, что когда идет наступление врага и нужно остановить продвижение, то может использоваться частная или коммунальная техника. Например, самосвалы, чтобы вырыть окоп. Вот как это может использоваться", — отмечает Кравчук.

При этом нарушением прав такие действия считаться не будут, так как во время военного положения государство может применять такие инструменты, говорит нам Кравец.

"Конечно, человеку будет очень не приятно, если его имущество будут изъято с компенсацией. Но для выживания Украины – такие крайние меры могут быть применены", — сказал Кравец, добавив, что основанием для таких действий может быть решение военной администрации, а также оценка имущества, чтобы и государство, и люди понимали размер компенсации, которую человек должен получить.

Отметим, что норма об изъятии транспорта прописана в Законе о мобилизации. Согласно документу, если у человека есть только один автомобиль, его не будут изымать.

Телемарафон и свобода СМИ

Что касается других свобод человека, например, свободы выражения мнений, то как следует из отчета Госдепа США о соблюдении прав и свобод в Украине за 2023 год, за некоторыми исключениями, украинцы свободно могут критиковать правительство публично и в частном порядке и обсуждать вопросы, представляющие общественный интерес, не опасаясь репрессий со стороны властей.

Но что касается СМИ и интернета – дела куда хуже. В отчете отмечается, что телемарафон обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм. Более того, некоторые СМИ сообщали, что их отстранили от выгодных контрактов на наземное вещание и о давлении со стороны Офиса президента еще весной 2022 года.

"Правительство запретило, заблокировало или подвергло санкциям средства массовой информации и отдельных журналистов, которые считались угрозой национальной безопасности или выражали позиции, которые, по мнению властей, подрывают суверенитет и территориальную целостность страны. Некоторые спикеры, критиковавшие правительство, также были занесены в черный список программ правительственных новостей. Журналисты-расследователи, критикующие правительство, иногда подвергались негативным кампаниям в социальных сетях, иногда через дружественные правительству каналы. Влияет на свободу СМИ и самоцензура", — говориться в отчете.

В отчете также отмечается, что встречались обвинения, что правительство угрожало привлечь журналистов к ответственности в отместку за их работу. Кроме того, некоторые журналисты сообщили, что сотрудники службы безопасности угрожали им призывом на военную службу в отместку за репортажи с критикой администрации.



