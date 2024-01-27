СБУ пришла с обысками к чиновникам Минобороны и менеджерам "Львовского арсенала"

Обыски у чиновников Минобороны. Фото: Telegram Лачен

Служба безопасности Украины пришла с обысками к чиновникам Министерства обороны и менеджерам "Львовского арсенала". Их подозревают в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на покупку снарядов для Вооруженных сил.

Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

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СБУ пришла с обысками к функционерам Минобороны

Сотрудники СБУ пришли с обысками к чиновникам Минобороны, а также менеджерам "Львовского арсенала". Их подозревают в хищении около 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов для украинских военных.

Стоит отметить, что среди фигурантов этого дела присутствует скандально известный Александр Лиев, руководитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Кроме того, обыски прошли и у нынешнего руководителя этого департамента Тоомаса Накхура, и у руководителя "Львовского арсенала" Юрия Збитнева.

Сообщается, что по этому делу СБУ работает вместе с Национальной полицией и Офисом Генпрокурора. Никаких деталей пока не сообщается.

Ранее мы сообщали, что в одном из департаментов Львовской ОВА сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски. Они проходили в рамках уголовного производства по государственным закупкам.

Напоминаем, что в Шевченковском районном суде города Киева избрали меру пресечения одному из основателей компании "Киевгума". Компанию подозревают в поставках товаров в Российскую Федерацию.