СБУ пришла с обысками к чиновникам Минобороны и менеджерам "Львовского арсенала"
Служба безопасности Украины пришла с обысками к чиновникам Министерства обороны и менеджерам "Львовского арсенала". Их подозревают в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на покупку снарядов для Вооруженных сил.
Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.
СБУ пришла с обысками к функционерам Минобороны
Сотрудники СБУ пришли с обысками к чиновникам Минобороны, а также менеджерам "Львовского арсенала". Их подозревают в хищении около 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов для украинских военных.
Стоит отметить, что среди фигурантов этого дела присутствует скандально известный Александр Лиев, руководитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.
Кроме того, обыски прошли и у нынешнего руководителя этого департамента Тоомаса Накхура, и у руководителя "Львовского арсенала" Юрия Збитнева.
Сообщается, что по этому делу СБУ работает вместе с Национальной полицией и Офисом Генпрокурора. Никаких деталей пока не сообщается.
Ранее мы сообщали, что в одном из департаментов Львовской ОВА сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски. Они проходили в рамках уголовного производства по государственным закупкам.
Напоминаем, что в Шевченковском районном суде города Киева избрали меру пресечения одному из основателей компании "Киевгума". Компанию подозревают в поставках товаров в Российскую Федерацию.
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