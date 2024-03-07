Годовщина памяти Да Винчи: воспоминания собратьев и Алины Михайловой

Панихида по Да Винчи. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

7 марта — годовщина памяти командира батальона "Вовки Да Вінчі" и Героя Украины — 27-летнего Дмитрия Коцюбайло, позывной Да Винчи. Он погиб в тяжелых боях под Бахмутом год назад — в 2023 году. Травмы, полученные им, оказались несовместимы с жизнью.

Новини.LIVE побывали на Аскольдовой могиле, где и прошла торжественная панихида.

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"Да Винчи — один из самых победоносных воинов в истории Украины"

Около 10 утра здесь собрались друзья, собратья и простые неравнодушные украинцы. Панихида, слова памяти, все присутствующие поют Гимн в память о погибшем герое и вспоминают о его сотнях боев в войне против России.

Панихида по Да Винчи. Фото: Новини.LIVE

В частности, волонтер и медицинский координатор прифронтового стабпункта Оксана Корчинская отмечает, что Дмитрий — один из самых победоносных воинов Украины за всю историю Украины в борьбе за страну на протяжении последних 100 лет. У него был особый дар — дар преданности своей стране.

Оксана Корчинская и Александр Вдовиченко. Фото: Новини.LIVE

"Украина у него всегда была на первом месте. Всегда. Поэтому было непросто его семье и его любимой. Однако это страшный год, боль — еще страшнее. Большинство из нас молились, только не Да Винчи. С ним это не произойдет. Он переживал тяжелые ранения. Однажды в бою в него попал птур, я видела это на планшете, с ним на несколько секунд исчезла связь, а потом он говорит: "Все нормально, продолжаем бой", — вспоминает медик.

"Он — человек эпохи, человек-легенда. Воин, герой. Таких как он — один на миллион. На жизни, на действиях таких как Да Винчи надо учиться. О его гибели мне сообщили друзья еще до того, как об этом стало известно официально. Как всегда в таких случаях в это верить не хочется. Да Винчи заглядывал в глаза смерти сотни тысяч раз и побеждал ее. И он должен жить дальше", — добавил Александр Вдовиченко командир 72-й бригады.

Александр Вдовиченко. Фото: Новини.LIVE

"Целый год — страшная дата"

Батальон "Вовки Да Вінчі", которым Дмитрий командовал до своей смерти, продолжает воевать на самых опасных участках фронта в составе 59-й бригады, рассказывает невеста Дмитрия — боевой медик Алина Михайлова.



Теперь — 7 марта, день гибели Дмитрия, не будет днем траура для воинов батальона. В этот день бойцы будут принимать посвящение добровольцев — таким образом дело Дмитрия будет жить. Саму же Алину в тонусе держит работа батальона и продолжение дела жениха, признается медик.

"Сегодня все говорят страшную дату целый год. В каком-то временном промежутке для меня его нет. Я не чувствую этого времени, что прошел целый год", — добавила Алина Михайлова.

Что известно о Дмитрии Коцюбайле

Дмитрий был участником Революции Достоинства. С 2014 года он стал на защиту независимости Украины, участвовал в боях в самых горячих точках Донецкой и Луганской областей. Он стал первым в истории Украины добровольцем, которому было присвоено звание Героя Украины прижизненно.

С началом полномасштабного вторжения России боевая группа "Вовки Да Вінчі" стала батальоном, вошедшим в состав ВСУ.

Панихада годовщина. Фото: Новини.LIVE

"Вовки Да Вінчі" участвовали в боях в Донецкой области: в Соледаре, Берестовом, Серебрянке, Владимировке и Бахмуте. В Луганской области — в Северодонецке, Лисичанске, Белогоровке и Кременной, а также в освобождении Харьковщины: Балаклеи, Изюма и Купянска.