Ветераны войны в Украине рассказали свои истории американцам

Ветераны войны России против Украины в США. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

"Многие американцы хотят слышать истории из первых уст. Именно поэтому мы здесь с нашим "Посланием из передовой"", — говорит один из шести военных, приехавших в столицу Соединенных Штатов адвокатировать помощь Украине. На вопрос: "А что будет, если не будет помощи Украине сейчас?", отвечают, что они все тому примеру, потому что каждый приехавший военный имеет физическую травму, является военным ветераном. И все в унисоне говорят, что когда нет оружия, человек идет вместо куска металла.

Истории, которыми делятся украинские ветераны с американцами, читайте в материале журналистки Новини.LIVE из США Ульяны Бойчук.

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"Мы сражаемся с врагом, который нет правил, и воюет против правил"

Психотерапевт Людмила Менюк на войне уже с 2014-го года. Тогда она стала военнослужащей "Мальвой", а своему сыну Станиславу — боевой сестрой на поле боя.

"Эта война забрала у меня самое дорогое, что я имела — моего сына", — говорит Людмила.

После смерти сына Людмила продолжила борьбу. Главное, что поняла — это то, что на войне нет возраста, потому что воюют в 20, 30, 40, 60 лет, и они все — братья и сестры.

Ветераны войны России против Украины. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Здесь нет необъятных задач, потому что можно подключиться к вайфаю где-то от Старлинка и научиться в YouTube, как стрелять из Джавелина. Всегда с собой возит Библию, которую военнослужащие "Мальви" подарила подруга, потому что война заставляет верить всем.

Ветеран военно-морских сил Глеб Стрижко тоже приехал в Америку, чтобы адвокатировать помощь Украине. Парню всего 27 лет, а он уже является ветераном.

"Морской пехотинец, защитник Мариуполя и бывший военнопленный", — четко и ясно рассказывает о себе Глеб и добавляет, что, когда получил тяжелую травму, попал в плен.

"Важно сейчас делиться опытом с американцами, поскольку в Украине система не слишком совершенна, потому что за время войны сменилось 4 министра в министерстве ветеранов, однако, в Украине до сих пор есть ветераны труда и ветераны военной службы", — говорит Стрижко.

Александр Баталов — боевой медик. Получил ранение, когда налагал жгут собратья. Говорит, что они работали по протоколам НАТО, и там четко пишет, что в госпитале стрелять нельзя, однако для россиян этого правила нет, как и многих других. Именно поэтому госпиталь — это первое место, куда они будут стрелять.

"Мы воюем с врагом, который нет правил, и воюет против правил. Но мы пытаемся следить за правилами. Мы оказываем помощь и хотим быть человечными, потому что для нас важна жизнь, демократия и независимость", — говорит Александр.

Дмитрий Финашин — Герой Украины, разведчик, снайпер. Был тяжело ранен, говорит, что сам не понимает до сих пор, как выжил. После травмы вернулся на фронт.

"Россияне позиционируют себя христианами, но не живут по-христиански. Они бьют до конца, поэтому нам нельзя показывать слабость, потому что они будут использовать ее против нас. Наш враг — безжалостный", — четко объясняет Дмитрий.

Послание по передовой

Военные из Украины привезли в Штаты, как они сами называют, "Послание с передовой" — свои собственные истории и свой собственный опыт, который они рассказывают американцам: от обычных людей на улицу до высокопоставленных чиновников в Пентагоне.

"Нас много спрашивали, война еще продолжается, или она уже закончилась. Мы рассказываем, что война продолжается, для нас это привычные вещи, ничего приятного. Есть новости, но людям лучше рассказать из первых уст. Они хотят слышать живые истории живых людей. Наши союзники хотят знать, что нам спасает жизнь и что нам поможет победить", — говорит Александр Баталов.

Ветераны войны на Украине во время адвокации в США. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Чтобы адвокация не была постоянными просьбами, военные ветераны делятся с американцами своими личными историями. Глеб Стрижко был ранен, когда в здание, где он стоял, попала авиабомба.

Сначала парня эвакуировали в полевой госпиталь на обороняемом заводе в Мариуполе. На следующее утро госпиталь был оцеплен. Врачи решили спасти жизнь и отдали раненых, и Глеба в том числе в Россию, которая обязалась оказать помощь, однако раненые военные стали тогда военнопленными.

"Я 17 дней пролежал в больнице. У меня был уничтожен таз, изуродованные глаза, челюсть, уничтоженный нос и зубы. В таком состоянии меня возили оккупированными городами Донбасса, затем в Россию, откуда отправили в Крым. Российские пропагандисты снимали сюжеты, и так мои друзья и родные узнали, что я жив. Там меня не всегда кормили, а позже вернули в Украину, чтобы умер в Украине, чем там", — говорит ветеран ВМС Глеб Стрижко.

"Война жива, и под нее нужно подстраиваться", — говорит военный, Герой Украины Дмитрий Финашин и подчеркивает жизненную необходимость сегодня поддержать Украину и проголосовать за законопроект поддержки Украины.

"Оружие спасает жизнь, потому что, когда нет снаряда, идет человек. Вместо куска металла и кучи пороха становится человек выполнять свою задачу. Когда нет оружия, гибнут лучшие люди", — кратко заканчивает рассказ Дмитрий.

Жена Александра Баталова как-то спросила его, пошел ли он снова воевать, если бы знал, что будет травмирован на войне. Такого вопроса для Александра даже нет, потому что "это моя страна, это моя жена, и я должен их защищать", говорит Александр.

Несмотря на протез, Александр среди адвокационной группы самый быстрый и иногда группа его даже догоняет.

"Реабилитация для военных баз быть комплексной. Мы насколько сильны духом, что даже если что-то унести, мы перестроимся, и будем идти к победе", — добавляет Александра Баталов.

Враг нет человечности

Военнослужащие в рамках адвокации встречаются с американскими ветеранами, имеющими большой опыт. Говорят, многому можно научиться. На встречах с чиновниками и законодателями пытаются донести, что у врага Украины нет человечности, а на нашей стороне правда.

Ветераны войны в Украине. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

"Очень страшно, когда на поле боя нет поддержки артиллерии, осколочных гранат, гранаты в СПГ. Когда только АК-74, и ты идешь с ним в бой, ты понимаешь, что это может быть в последний раз. Я 7 раз уже думала, что этот бой - мой последний бой, но Бог оставил нам жизнь. Именно поэтому я здесь, чтобы рассказать, как это тяжело, страшно и больно без поддержки артиллерии", — говорит военнослужащая на позывном "Мальве"

"Я пример того, что происходит, когда нет артиллерии. Если бы было достаточно боеприпасов, я бы не потерял ногу. На моем теле — цена того, что происходит, когда нет помощи", — рассказывает Александр Баталов. Из опыта общения с американскими политиками добавляет:

"Республиканцы, демократы, их объединяет жизнь, свобода и независимость. Поэтому, общаясь с ними, нас заверили в поддержке. Поэтому сейчас мы ждем, когда поддержка станет материальной"

"Я верю, что общими усилиями, у нас будет победа"

"Сегодня моя девушка воюет, а я военный ветеран, именно поэтому я хочу изменить систему, которая устроена для ветеранов, чтобы когда моя девушка возвращение с поля боя, все было готово", — рассказывает Глеб Стрижко.

Военный ветеран добавляет, что никто не ожидает, что после войны удастся удовлетворить все потребности ветернаев, но общество должно идти к этому и меняться.

"Совместными усилиями мы можем одержать победу. Я верю в это. Мы отстроим страну и я надену розовое платье, и мои косы будут длинные, но это произойдет только тогда, когда у нас будет оружие", — заканчивает разговор Людмила Менюк.