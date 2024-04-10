Обучение во Франции для украинцев

Украинка Екатерина Касьян в Страсбургском университете. Фото: Валерия Рождественская/Новини.LIVE

Уже более двух лет продолжается полномасштабное вторжение и около 70 000 украинских беженцев нашли убежище во Франции. С продолжением войны беженцы ищут возможность работать и учиться, ведь никто не может дать точных прогнозов, когда война закончится и можно будет вернуться домой.

О специфике образовательной системы в стране рассказывает журналистка Новини.LIVE во Франции Валерия Рождественская.

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Образовательная система Франции

"Добро пожаловать, украинские ученики: национальный образовательный персонал полностью мобилизован для того, чтобы учащиеся из Украины и украинские беженцы получали школьное образование быстро и в максимально нормальных условиях", — отмечается на сайте Министерства образования и молодежи Франции.

Страсбургский университет во Франции. Фото: Валерия Рождественская/Новини.LIVE

Также на сайте отмечается, что с 24 февраля 2022 года в школах, средних школах и лицеях Франции приняли 17 тысяч 677 украинских учеников.

Французская система образования состоит из нескольких уровней, и в ее основе лежит доступность бесплатного обучения для всех, даже для иностранцев. С трех лет дети имеют право на обучение в "école maternelle", что в переводе с французского означает "материнская школа". Хотя и называется первое учебное заведение школой, по принципу работы такие школы похожи на украинские детские сады.

В возрасте от шести до одиннадцати лет дети учатся в "école élémentaire" (в переводе — "начальная школа"). Обычно на этом уровне дети имеют три выходных в неделю: не только субботу и воскресенье, но и среду.

Далее учащиеся учатся в "collège" (колледж). Такие учебные заведения не являются колледжами в нашем понимании, а лишь отдельным уровнем средней школы. С пятнадцати лет дети идут в "lycée" (лицей) — это старшая школа.

Библиотека Страсбургского университета. Фото: Валерия Рождественская/Новини.LIVE

Далее выбор каждого: учиться отдельной рабочей специальности на коротких программах в специализированных заведениях, начинать работать или получать высшее образование.

В вузах обучение происходит на французском, поэтому надо владеть языком. Для студентов с недостаточным знанием французского языка существуют разнообразные языковые курсы, которые готовят к первому году обучения в университете.

Обучение для украинских беженцев: Екатерина, Страсбургский университет

Своим опытом делится Катерина Касьян, украинская беженка, которая сейчас проживает и получает высшее образование в Страсбурге. В этом году она заканчивает обучение на бакалавра в государственном университете имени Михаила Драгоманова по специальности ''социальное инспектирование и социальное обеспечение в онлайн-формате''.

В то же время Екатерина учится в Страсбургском университете по программе "английская филология".

Украинка Екатерина Касьян. Фото: Валерия Рождественская/Новини.LIVE

''До этого года учила французский язык в этом же университете на языковых курсах для иностранных студентов. процесса, а уже потом преподавание для учащихся", — рассказывает украинка.

Также девушка получает стипендию в размере 633 евро в месяц.

Страсбургский университет в Франции. Фото: Валерия Рождественская/Новини.LIVE

"Стипендия здесь начисляется не в зависимости от оценок, а в зависимости от социального статуса. За общежитие плачу 300 евро в месяц, имею отдельную спальную комнату с туалетом. Плюс можно питаться в столовой за один евро, это полноценный хороший обед. Честно говоря, обучение по этой программе я не хочу продолжать. Я бы хотела начать работать, получить диплом бакалавра в Украине, сделать его соответствие французскому и тогда поступить здесь уже на магистратуру по своей специальности", — делится планами Екатерина. И добавляет:

"Что касается того, буду ли оставаться во Франции — не хочу загадывать. Я хочу, чтобы война закончилась, и у всех был выбор, чтобы я могла приезжать домой, а мои родные могли приезжать сюда".

Мария, Национальная школа искусства и дизайна

Также о своем опыте рассказывает Мария Андрейчук, ранее проживавшая в Ирпене, а теперь девушка живет во Франции. Она учится в Национальной школе искусства и дизайна Нанси.

Национальная школа искусства и дизайна Нанси. Фото: Мария Андрейчук

"Учусь уже второй год, однако повторяю первый курс, поскольку для второго курса мне не хватило уровня французского языка. Моя специальность дословно переводится как "коммуникации", однако это о графическом дизайне, типографии, фотографии. Я поступала через несколько месяцев после приезда во Францию , в 2022-м году. Я только отправила минимальное портфолио с несколькими своими персональными проектами. Меня взяли сразу, без документов о знании языка, только было маленькое интервью на английском", — рассказывает Мария.

За обучение девушка ничего не платит. Также получает стипендию — около 630 евро в месяц, включая каникулы.

"Круто то, что почти все учителя являются практикующими специалистами, как, например, преподаватель рисования, ее работы можно встретить в музеях этого же города. Преподаватели рассказывают не только заученными текстами из пособий, а передают знания по собственному опыту. Минусом является то же самое — потому, что эти преподаватели являются больше художниками, чем преподавателями, поэтому иногда их объяснения теории неточные, а задачи бывают размытыми и какого-то конкретного плана обучения нет", — делится впечатлениями украинка.

Национальная школа искусства и дизайна Нанси. Фото: Мария Андрейчук

Продолжать строить свою карьеру во Франции девушка не планирует.

"В будущем я точно планирую возвращаться, Франция не для меня. Да и сфера, в которой я хочу работать, не зависит от места жительства", — объясняет Мария.

Обучение в Украине VS обучение во Франции

Обучение в Украине и Франции сравнивает харьковчанка Татьяна Кострикина:

"По моему мнению, как в Украине, так и во Франции можно найти свои плюсы и минусы в обучении. В Украине я окончила Харьковский национальный медицинский университет, во Франции училась на лингвистическом факультете. То есть это совершенно разные специальности. Однако по внутреннему состоянию я заметила, что во Франции все было спокойнее и гармоничнее, чем когда я училась в Украине. Конечно, это зависит от многих факторов, но на это влияет и атмосфера обыденности, которая во Франции нетороплива и размерена", — рассказывает Татьяна.

Сегодня у украинцев много возможностей для получения образования во Франции, двери образовательных учреждений для наших беженцев открыты. Однако у каждого все же есть одно главное желание: чтобы война закончилась и можно было возвращаться или приезжать домой.