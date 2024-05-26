Новое украинское правописание полноценно вступило в силу - что известно, какие правила

Девочка пишет. Фото: скриншот

На этой неделе в Украине полноценно вступило в силу новое правописание. Оно было утвержден Кабинетом Министров еще в 2019 году, однако получило пятилетний переходный период адаптации.

Детальнее об этом рассказала редактор Ольга Васильева.

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Новое украинское правописание — что известно

Как известно, его пытались не раз обжаловать через суд. Причиной послужил ряд спорных норм.

Вместе с тем, новое украинское правописание "выиграло" все судебные дела, которые против него возбуждали противники декоммунизации и дерусификации, а также некоторые сторонники правописания 1993 года. Отныне старые нормы можно считать недействительными и ошибочными.

Действующие нормы считают похожими на правила так называемого Харьковского правописания, утвержденного Николаем Скрипником 6 сентября 1928 в Харькове. Он объединяет правила двух главных письменных традиций Украины – галицкой (западноукраинской) и приднепровской (великоукраинской), правописание просуществовало только до 1933 года. Советская власть его клеймила как "националистическая", а все нормы максимально русифицировали.

Главные изменения нового правописания

Директивная норма (без вариантов):

Латинский корень -ject- передаем с "є": проєкт, проєкция, проєктор (как траєктория) (§ 126). Пишем без "й" слова Ісая, Мая, Гоя, Соєр, Хаям, Феєрбах; секвоя, фоє, єті й подібні (§ 126). Вместе пишем слова с первым иноязычным компонентом бліц-, екстра-, максі-, міді-, міні-, преміум-, топ-, флеш-; віце-, екс-; арт-, боди-, боді- (перед гласним), веб-, економ-, поп-, прес-, смарт- та ін.: бліцновини, мінісукня, преміумклас, флешпам'ять, віцепрезидент, ексміністр; артгалерея, бодибалет, бодіарт, вебсторінка, економклас, етногурт, попмузика, прессекретар, масмедіа, токшоу, смартгодинник, дрескод, топменеджер (але "топ" не поєднується з числівниками) (§ 35). Числительное пол с существительными пишем отдельно: пів року, пів яблука, пів Європи, але півзахисник, півмісяць, півострів (§ 36). С помощью суффиксов -к-, -иц-(я), -ин-(я), -эс- и др. от существительных мужского рода образуем существительные на определение лиц женского пола: директорка, верстальниця, філологиня, патронеса тощо (§ 32). Священник пишем с удвоением как писатель (§ 29). Пишем двотижневий, тривідсотковий, чотириярусний, але двохсотий, трьохтисячний, чотирьохмільйонний, чотирьохмільярдний (§ 35). Дробные числительные: дві третіх, три четвертих (замість дві треті, три четверті) (§ 107). Российские фамилии, в языке оригинала заканчивающиеся на -ой, пишем с -ий: Донський, Трубецький, Крутий. Але Лев Толстой (§ 144). К мягкой группе существительных относятся имена Ігор, Лазар (Ігоря, Ігорю, Ігорьович; Лазаря, Лазарю, Лазарьович), а також слово хабар (хабаря, а не хабара) (§ 66). В обращениях форму звательного падежа приобретают оба слова: па‌не лейтена‌нте, бра‌те Пе‌тре, лі‌карю І‌горю, побрати‌ме Іва‌не (§ 87). Сер, сір, гер в кличном падеже имеют такую же форму, что и в именительном (§ 87). Названия виртуальных (социальных и др.) сетей в падеже имеют окончание -у: інстаграму, телеграму, фейсбуку, ютубу (§ 82). Звук [h] передаем буквой г: госпіс, гостел, Гарвард, Гельсінкі, окрім деяких європейських слів (хо‌бі, хоке‌й, хол, хо‌лдинг) та всіх слів східного походження (брахма‌н, джиха‌д, моджахе‌д, харакі‌рі) (§ 122). Английское буквосочетание ck воспроизводим украинской буквой к без удвоения: Ді‌кенс, Те‌керей, Бе‌кі, Бу‌кінгем (§ 128). Немецкое буквосочетание ei передаем как ай (яй): фройляйн, Нойбауер. У давніших запозиченнях німецьке буквосполучення еі передаємо в транслітерованому вигляді через ей: крейцер, гросмейстер, Гейне, Лейпциг (§ 136). Сватове, Синельникове склоняются, как Рівне (Сватового, Синельникового, Рівного), а Косово, Мукачево — як Дубно (Косова, Мукачева, Дубна) (§ 152). В названиях праздников и исторических событий с большой пишем только первую букву (День пам’яті та примирення), а в названиях государственных украинских праздников — все слова (День Незалежності України) (§ 52). С большой буквы пишем местоимения Вы, Ваше как форму вежливости в обращении к одному конкретному лицу в письмах, официальных документах и т.д.: Повідомляємо Вам…, Вітаємо Вас…, у відповідь на Ваш запит… (§ 60). Ставим отступы по бокам косного риска: синтетизм / аналітизм (окрім та/або, і/або, словосполучень (с/г, р/р тощо) та одиниць виміру (км/год)) (§ 165).

Вариативная норма (можно и так, и так):

Ґ, ґ на месте G, g в заимствованных именах собственных: Ґете и Гете; Ґуллівер и Гуллівер (§ 122). Але пошукова система "Гугл", а не "Ґуґл". Якщо без родового слова — з малої и без лапок: гугл (§ 54). Буквосочетание th в словах греческого происхождения можно передавать буквами т и ф: етер и ефір, катедра и кафедра, міт и міф, Атени и Афіни (§ 123). В словах, происходящих из древнегреческого и латинского языков, буквосочетание au можно передавать как ав и ау: авдиторія и аудиторія, фавна и фауна, павза и пауза, лавреат и лауреат (§ 131). В начале некоторых слов можно писать и: ирій, ирод, икати, ич (индика немає) (§ 2). В названиях церковных званий, титулов и чинов употребляем префиксы архи- и архи-: архимандрит и архімандрит, архиєрей и архієрей, архистратиг и архістратиг та ін. (§ 31). В родительном падеже существительных ІІІ склонения можем писать окончания — и — и — і: кро‌ви й крові, любо‌ви й любові, о‌сени й осені, со‌ли й солі, Ру‌си‌ и Русі, Білору‌си и Білорусі; гі‌дности и гідності, незале‌жности й незалежності, ра‌дости и радості, сме‌рти и смерті, че‌сти и честі (§95). Названия городов в падеже могут иметь окончание -у(-ю) и -а(-я): Амстердаму и Амстердама, Лондону и Лондона, Парижу и Парижа, Чорнобилю и Чорнобиля (окрім назв міст із суфіксами -ськ-, -цьк-, -ець-, -ів- (-їв-), -ев- (-єв-), -ов-, -ин- (-ін-), -ач-, -ич-, елементами -бург-, -град- (-город-), -піль- (-поль-), -мир-, -слав-)) (§ 82). Мужские фамилии, оканчивающиеся на -ин, -ин, -ин, в дательном падеже имеют окончание -у и -ове: Яковишину та Яковишинові, Палладіну и Палладінові, Ільїну и Ільїнові (§ 83). Фамилии прилагательного происхождения, оканчивающиеся на -ов (-ев), -ов, -ев (-ев), -ин, -ин (-ин), в звательном падеже могут иметь окончание -е: Що‌голеве і Щоголів, Глі‌бове и Глібов, Гуля‌єве и Гуляєв, Степани‌шине и Степанишин (§ 87). В обращениях, состоящих из общего названия и мужской фамилии, в форму звательного падежа фамилию можно ставить, а можно и не ставить: дру‌же Макси‌менку і друже Максименко, коле‌го Євгенищуку‌ и колего Євгенищук, па‌не Кова‌лю и пане Коваль (§ 87). Но в обращениях к женщинам форму звательного падежа всегда имеют и общее название, и фамилию: добродійко Вариводо, пані Гаркуше, поетко Забашто (§ 74).

Напомним, в Украине растет количество людей, которые переходят на государственный язык . Однако при изучении языка возникает много вопросов, которые беспокоят многих украинцев.

Также мы писали, что в Украине часто используют фразу Я ему звонил. Также нередко можно услышать "Я ему позвонил по телефону". Как оказалось, один из этих вариантов неверен.