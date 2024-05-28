Власть хочет "взяться" за секонд-хенд — что изменится

Люди в секонд-хенде. Фото: ostroh.info

Украинские власти, вероятно, решили "взяться" за секонд-хенд. Планируют перекрыть серые схемы, которыми пользуются поставщики подержанных вещей. К тому же всех заставят платить налоги и таможенные пошлины, поэтому это приведет к значительному удорожанию таких товаров или полному прекращению поставок.

Об этом, что власти хотят "взяться" за секонд-хенд, намекнул глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в Telegram.

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Покупатели подержанных товаров даже не подозревают, что своими действиями непреднамеренно способствуют недобросовестным практикам. Фактически, сфера секонд-хенда становится идеальным полем для уклонения от уплаты налогов и откровенного грабежа государства.

Гетманцев назвал способы злоупотреблений, к которым прибегают поставщики и продавцы секонд-хенда.

Одна из схем — фиктивные договоры, в которых занижается стоимость импортируемого товара.

"Так ООО "Е-А" завезло в апреле сумки по цене, которая в 11,3 раза меньше таможенной стоимости, а одежда в 4,2 раза меньше. Излишне уточнять, что налоговая нагрузка компании составляет 0%", — отметил нардеп.

После этого эти товары продаются на внутреннем рынке за наличные денежные средства. Очевидно, что с операций продаж не уплачивается налог на добавленную стоимость (НДС), что предоставляет импортерам более выгодные условия по сравнению с теми, кто действует в рамках "чистых" схем.

Еще одна распространенная схема, которой пользуются продавцы секонд-хенда, — это манипуляции с фиктивными компаниями для неправомерного завышения стоимости ввозимого товара. Они покупают товар от "серых" импортеров по заниженным ценам, а затем продажа уже происходит фиктивным компаниям по завышенным. Таким образом они пользуются этой разницей в ценах для получения возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета, на которое на самом деле не имеют права.

Третья схема — завоз брендовых вещей под видом секонд-хенда. Использование этих методов позволяет импортерам избежать уплаты пошлины и других налогов. Позже эти товары продаются в Украине дороже, но по более низким ценам, чем у тех продавцов, которые действуют честно. Это создает нелегальную конкуренцию, которая наносит вред легальному бизнесу.

Кроме того, из-за полулегального ввоза бывших в употреблении товаров существует риск попасть на опасный товар, который может даже угрожать здоровью.

Пост Гетманцева. Фото: скриншот

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