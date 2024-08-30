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Нефтепровод "Дружба" остановит свою работу — Подоляк назвал дату

30 августа 2024 11:32
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Нефтепровод Дружба прекратит работу в Украине в 2025 году
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Проходящий через Украину нефтепровод "Дружба" прекратит работу с 1 января 2025 года. Через него Словакия, Чехия и Венгрия получали российскую нефть.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью для Новини.LIVE.

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Нефтепровод "Дружба" остановит свою работу

Михаил Подоляк отметил, что кроме газа с 1 января 2025 года также прекращает работу и нефтепровод "Дружба". Через него некие страны Европы получали русскую нефть.

"Это, прежде всего, Словакия, Чехия и любимая нами Венгрия. Они получали, но была Резолюция Европейского союза — консолидированное решение, что они должны найти возможности диверсифицировать поставки нефти и прекратить транзит через Украину российской нефти. Так же это касается и газа", — рассказал Подоляк.

нефтепровод Дружба
Как проходит нефтепровод "Дружба". Фото: графика DW

Советник добавил, что Украина не могла остановить ранее транзит российской нефти через страну из-за контрактов.

"Это транзитная миссия Украины. Мы не можем единолично принимать решения, независимо от того, в каком состоянии мы находимся. Но безусловно с 1 января 2025 года все это заканчивается", — сказал Подоляк.

Также чиновник ОП подчеркнул, что это ключевой момент, из-за которого Россия будет терять свои главные рынки, ведь раньше рынок ЕС давал больше доходов Москве. Кроме того, Владимир Путин лишится политического влияния благодаря нефти и газу.

"Россия потеряла репутацию и не влияет на глобальные процессы. Москва теряет конкретные рынки сбыта своих продуктов. Поэтому продает ту же нефть и газ с большими скидками на азиатских рынках. Но это пока. А дальше ситуация для России будет все хуже. "Фантастически талантлив. "менеджер Путин"", — добавил Подоляк.

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