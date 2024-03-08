Как в США празднуют Международный женский день

Митинг за права женщин в США в прошлом веке. Фото: google.com

"Я поймала себя на мысли, что пока он делает свою карьеру, я воспитываю его ребенка", — говорит спикер, политическая консультантка на одной из панелей на Международном женском форуме в Вашингтоне. И эта мысль ведет женщину через все времена. Говорят, она зародилась еще со времен, когда 167 лет назад женщины начали протестовать в Нью-Йорке с пустыми кастрюлями за избирательное право и равную оплату труда.

Мгновенного результата женщины тогда не получили, но это стало началом, когда борьба за права женщин стала изменяться вместе с обществом. В изменениях борьбы женщин за их права и положение их в обществе разбиралась Ульяна Бойчук из США.

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Месяц женщин в США

В Америке март — women's history month, то есть Месяц Женской Истории, их достоинства, силы и мужества. Еще 167 лет назад о таких мероприятиях и месяцах могли только мечтать те женщины, которые в 1856 взяли пустые кастрюли и вышли на протест на Манхэттене.

Весь март в Соединенных Штатах в крупных городах проводят конференции и мероприятия, где женщины в очередной раз напоминают о своей силе, роли и устойчивости.

Протесты суфражисток в США, 1917 год. Фото: google.com

Многие скажут, что уже все слова были сказаны, все дела уже были сделаны, и что уже наверняка нет смысла дальше об этом говорить, но действия всегда свидетельствуют об обратном. Если женщины до сих пор поднимают этот вопрос, то проблемы есть, и нужно искать пути их решения.

В Джорджтаунском Институте изучения женщин, мира и безопасности в Вашингтоне, исследуя вопросы безопасности, лидерства и мира в мире, пришли к выводу, что стабильность жизни нации в плане экономики, безопасности, мира и достоинства равносильна женской роли в этих процессах, деяния в общинах, активности в странах.

Об этом говорит руководительница этого института, бывшая госпожа посол США по глобальным женским вопросам в Государственном департаменте США Мелане Вервир. Это сквозной вопрос, например, для Украины и для всех наций, которые находятся в процессе поиска себя, развития себя и работы над собой.

Мелани Вервир. Фото: google.com

"Украинки сейчас — свидетели военных преступлений. И когда закончится война, они будут рассказывать свои истории мужества и стойкости, чему будут учить целый мир. И они также будут помогать обществу трансформироваться тоже", — добавляет Вервер.

Войны приносит изменения

Украинка Людмила Менюк — практический психолог, арттерапевт. В 2014 году сменила профессию на военный позывной "Мальва".

Военнослужащая Людмила Менюк. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

В 2014 году женщина потеряла своего сына Станислава, который был ее побратимом. С этого момента борется. Говорит — на войне нет возраста, гендерного и других признаков, потому что ее побратимам 20, 30, 50 и 60 лет.

"И все мы братья и сестры. Моя военная карьера началась в 50 лет. Российская агрессия сделала из меня солдата, хорошего солдата и настоящего сержанта", — говорит военная с позывным "Мальва".

Женщина училась во время боев, а когда началась Великая Война, искала Старлинк, чтобы подключиться к интернету, найти видео на Ютубе и через 15-20 минут научиться стрелять из Джавелина.

Военная, позывная "Мальва". Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

"После победы будет новая жизнь. Будем отстраивать Украину, я буду с длинными волосами и в розовом платье", — заканчивает свою историю Людмила.

Военная Андриана Арехта до войны работала в международной компании, но с 2014 года изменила привычную работу и все привычные для себя вещи на войну. Сейчас говорит — это ее обязанность перед побратимами, а еще больше — перед теми, кто уже не рядом, чтобы бороться и победить.

Военнослужащая ВСУ Андриана Арехта. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Андриана Арехта — военнослужащая ВСУ, основательница женского ветеранского движения. Сражается с россиянами с 2014 года. Андриана освобождала Херсон, где получила травму, и восемь месяцев боролась за жизнь, училась снова ходить, есть, пить.

Сыну Андрианы 8 лет. Когда ее спрашивают о мечте, она отвечает, что ее нет, ее мечту отобрали россияне, потому что унесли ее привычную жизнь, где она работала на иностранную фирму брендменеджером, была мамой и много путешествовала.

"Я, когда приезжаю домой и вижусь со своим сыном, он спрашивает меня — "Мама, а ты помнишь, как мы были семьей?" (а мы с мужем оба воюем). Я не знаю, что ему ответить, потому что я будто в фильме, где я актриса, и моя главная роль — выиграть эту войну в память о тех, кто на ней погиб", — добавляет Андриана Арехта.



Когда Андриана, Людмила и все другие украинские военные женщины, которых сейчас в армии более 50 тысяч, рассказывают свои истории в Америке во время адвокации, ими восхищаются, их благодарят за откровенность, за их работу и выбор, который они сделали, о них всегда помнят и их истории когда-нибудь будут записаны в Великой Книге Великой Истории, а на их примерах будут учиться наши потомки.

Уроки истории сегодня

В Америке во время Второй мировой войны существовал образ "Rosie the Riveter" — это женщина-работница в синей мужской рубашке, показывающая жест, что она все может.

Плакат времен второй мировой войны в США. Фото: google.com

Тогда в Америке ввели высокооплачиваемую работу, которую делали женщины, а именно ремонты самолетов, изготовление амуниции. Война закончилась, однако женщины, которые захотели остаться на этой работе, остались и работали.

Сначала мужчины осуждали такой выбор, но женщины, несмотря на упреки, продолжали работать, развивали экономику и разрушали все мифы, а роль женщины в экономике, по сути, была определяющей. Об этом сообщила, ссылаясь на исследования Джорджтаунского института, Мелани Вервир.

Роль женщины в Украине, где сейчас идет полномасштабная война, является определяющей. Сейчас украинки — символы безопасности для своих семей, для своей страны и для всего мира.

Заботясь о безопасности своих детей, многие женщины также покинули свои работы, карьеру и привычную жизнь для покоя своих детей. По данным платформы Opendatabot, с начала полномасштабной войны разница между выехавшими и въехавшими в Украину составила 2,7 млн человек.

Заботясь о безопасности своей страны, оставшиеся в Украине женщины трансформировали свои профессии, разрушая все мифы о только мужских или только женских профессиях. Кроме поля боя, многие украинки сейчас занимаются разминированием территорий, ищут средства для людей, которые пострадали от оккупации и адвокатируют их права.

Многие создают безопасную среду, продолжают обучать детей в школах, лечить в больницах, водить трамваи и другой общественный транспорт. И эта реформация продолжается, происходит вживую, во времени, где мы с вами живем.

Более 69% выехавших за границу женщин готовы вернуться, говорит заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова. Главное условие — чтобы у их детей были бомбоубежища в школе, а сами женщины — имели возможности для развития малого и среднего бизнеса.

Заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова. Фото: google.com

"Сейчас для этих женщин не стоит вопрос возвращения только из-за жилья, но также эти женщины готовы работать, развивать свой бизнес и восстанавливать страну", — говорит заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова.

Концепция женского лидерства очень сложна, и она еще больше усложняется, когда это лидерство во время войны. Когда мы говорим о видоизменении женской борьбы, то мы видим, как в реалиях Украины это происходит, отражая потребности общества, которые с войной стали другими.

Ведь вживую, на наших глазах, женщины меняют профессии, приобретают новые навыки, овладевают новыми сферами, адаптируют среду, пытаясь сделать ее в первую очередь безопасной, или и сами адаптируются к условиям, в которых они находятся.