Кислица в Совбезе ООН объяснил причины провокаций России на ЗАЭС

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Фото: Facebook Сергея Кислицы

Россия пытается обвинять Украину в атаках на ЗАЭС в надежде снять с повестки дня вопрос о деоккупации станции. Такое заявление сделал на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Об этом сообщает Укринформ во вторник, 16 апреля.

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В понедельник, 15 апреля, Совбез ООН обсудил ситуацию на Запорожской АЭС, захваченной российскими военными в марте 2022 года, в том числе атаку беспилотников на ЗАЭС 7 апреля.

"Единственной первопричиной всех рисков для ядерной безопасности является неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины", — подчеркнул Кислица.

События на ЗАЭС 7 и 9 апреля 2024 года и после этого были хорошо спланированной операцией под чужим флагом со стороны РФ, пояснил он.

"Она была направлена на смещение фокуса от вышеупомянутой первопричины и единственного способа устранить все угрозы ядерной и физической ядерной безопасности, а именно деоккупации станции", — добавил Кислица.

По словам постпреда Украины при ООН, Москва хочет "скормить миру версию о том, что ядерные реакторы, защита которых была спроектирована таким образом, чтобы выдерживать сильнейшие удары, были атакованы маломощными беспилотниками ближнего радиуса действия", предназначенными для поражения пехоты и небольших транспортных средств на расстояния в несколько километров.

Ужесточение милитаризации станции и прилегающих оккупированных территорий остается частью российской военной стратегии, заявил он. Москва использует их как прикрытие для артиллерийских ударов по территориям и населенным пунктам на другом берегу Днепра, рассказал Сергей Кислица.

Российский военный на ЗАЭС. Фото: REUTERS

Какие еще нарушения со стороны России были зафиксированы на ЗАЭС

Недавно в соцсетях появились кадры российских солдат и военной техники в коридорах энергоблоков, добавил он.

Среди совершаемых РФ нарушений — установление противопехотных мин по периметру станции, блокирование доступа законного руководства и персонала на объект, отключение автоматизированной передачи данных от системы радиационного мониторинга, а также необеспечение своевременного и полного технического обслуживания.

Представитель Украины категорически отвергает "сумасшедшие обвинения" в том, что она может спровоцировать ядерную катастрофу.

"Неужели кто-то верит, что страна, которая все еще восстанавливается после крупнейшей ядерной катастрофы, хотела бы повторения Чернобыля 1986 года? Такая идея могла прийти в голову только кремлевским пропагандистам, которые открыто мечтают о том, чтобы радиоактивная пыль засыпала украинские города", — подчеркнул дипломат.

Кислица призвал международное сообщество решительно осудить провокации россиян на ЗАЭС и принять участие в реализации Формулы мира Президента Владимира Зеленского, среди пунктов которой есть и восстановление ядерной и радиационной безопасности.

Вместе с тем, Украина призывает всех партнеров усилить давление на агрессора, в том числе из-за введения санкций против сектора атомной энергетики — для недопущения дальнейших российских провокаций на ЗАЭС и содействия деоккупации станции, сказал постпред.

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