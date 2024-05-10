Как побороть систему и избавиться от невыносимых свалок — расследование Наша Справа

Журналист "Нашої Справи". Фото: Новини.LIVE

В новом выпуске проекта " Наше Справа", журналисты разобрали не только много важных экологических проблем, но и раскрыли коррупционную составляющую. Они пообщались с жителями поселка, который годами страдает от отходов и побывали на стихийной свалке. Но самое важное — ответили на ключевой вопрос: возможно ли побороть систему и избавиться от несносных свалок.

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Как избавиться от невыносимых свалок

"На территории полигона твердых бытовых отходов во время сбора пожарно-технического оборудования после тушения пожара произошел оползень мусора на участке около 300 метров на 80 с высоты около 90 метров, которым засыпано трех сотрудников ГСЧС", — говорится в официальном обращении ГСЧС.

29 мая 2016 года. Львовская область. Спасатели ГСЧС выехали на полигон твердых бытовых отходов, больше известный как Грибовицкая свалка. Перед ними стояла непростая задача — занялись отходы площадью более 38 гектаров. Через два дня пожар ликвидировали, но самое сложное испытание было впереди. 30 мая, в то время как пожарные собирали оборудование, произошел сдвиг отходов, похоронивших под собой четырех человек. Тело одного из них не нашли и по сей день. Полигон, функционировавший еще с 1958 года, закрыли. В конце концов, львовский мусор разъехался чуть ли не по всей Украине.

Впрочем, вопрос отходов — проблема не только города Льва. Полигоны многих областей уже переполнены мусором, а те, в которых еще достаточно мощностей, сложно назвать образцовыми.

Автомобили для вывоза мусора. Фото: Новини.LIVE

В Украине до полномасштабного вторжения насчитывалось почти 6 (5,7) тысяч свалок и полигонов общей площадью около 8 тысяч гектар. По информации Минприроды 40% (2197) из них нуждаются в рекультивации, однако фактически работы выполнены лишь на нескольких сотнях (258). Думаете на этом все? Далее более ошеломляющие цифры. Государственным строительным нормам соответствуют около 120 полигонов. Система сбора фильтров имеется на 55. А вот система извлечения биогаза, который может вызвать возгорание, есть только на 18 объектах. Задумайтесь, это лишь 0.32 процента от общего количества. Но официальным полигонам далеко до стихийных свалок — их более 35 тысяч и они совсем не контролируемые.

Незаконная свалка на окраинах Киева

Одну из таких незаконных свалок журналисты обнаружили в окрестностях столицы. А на нем, кто бы мог подумать, мусоровоз. Только вот, водитель и его помощник компании съемочной группы почему-то были не рады.

Выяснилось, что силами коммунального предприятия ШЭУ Дарницкого района сюда вывозятся так называемые "зеленые" отходы. Впоследствии эту информацию подтвердил и муниципальный караул, контролирующий один из въездов на территорию.

— "Они вывозят почву, деревья, листья, перегниющие, то есть грубо говоря лом", — журналист.

- "Только среди этого был и лом", — охрана.

- "Туда могут заехать с другой стороны", — журналист.

И все бы ничего, но под землей и ветками в машине был и большой кусок пластика, который сложно не заметить. А на самой территории — кучи свежих отходов, которые со слов охраны могли завести через другой въезд.

Образованию подобных стихийных свалок способствуют различные факторы. Так, отсутствие в некоторых населенных пунктах организованного сбора и вывоза бытовых отходов приводит к тому, что отдельные горожане самостоятельно образуют незаконные полигоны без альтернативы.

"Нередко дачники вот те, кто в частных дачных кооперативах находится, где нет централизованного сбора, вывоза мусора, они просто привозят и даже что самое обидное, что они не могут довести до какого-то мусорника под домом многоквартирным они просто выбрасывают там из окон выставляют под деревья в каких-то кустах и так далее И так далее вот это вопрос культуры, это вопрос к людям которые они должны задать сами себе где я буду жить завтра и как будут жить в этом мире мои дети внуки правнуки и потомки", — рассказывает Александр Лысенко, член общественного совета при КГГА.

Член общественного совета при КГГА Александр Лысенко. Фото: Новини.LIVE

Но следует не исключать и случаи банально низкой экологической культуры. Ведь донести пластиковую бутылку до мусорного бака, не выбросить отходы на обочине трассы — это титанические, а то и сверхчеловеческие усилия. Не так ли? Но это уже просветительская деятельность для населения, которой должны заниматься на государственном уровне. Так же, как и установить контроль за мусоровозами, иногда просто не доезжающими до полигона. При этом еще и экономя средства, которые должны заплатить тому же полигону за прием мусора.

Впрочем, есть и те, кто научился не только экономить, но и зарабатывать на отходах.

"Если те кто хитрее, то те везут предварительно на площадку, где из машины этой выбрасывают мусор. Там немедленно стоят люди, это очень быстро делается, люди отбирают то, что осталось сырьевое положительное", — отмечает Иван Ландарь, руководитель Центра Инноваций, член-корреспондент Академии строительства Украины.

Руководитель Центра инноваций, член-корреспондент Академии строительства Украины Иван Ландарь. Фото: Новини.LIVE

То есть они отбирают вторичное сырье, которое дальше продают для переработки. В каждом городе стоимость вторсырья разная. Цена на макулатуру колеблется от одной гривны до четырех за килограмм, пластиковые бутылки — от 3 гривен до 5, алюминиевые банки — от 12 до 20.

В масштабах одного мусоровоза такие суммы кажутся не значимыми. Однако в пределах полигонов эти цифры набирают обороты. Так, например, в среднем часть полигонов может принимать более 100 тысяч тонн отходов в год. На территории некоторых предприятий сразу стоит сортировочная станция. Впрочем, в отдельных случаях журналисты фиксировали и работу целых семей ромов, которые за небольшую оплату прямо на свалке сортировали отходы. А значит, такой заработок не подотчетен.

Ландарь рассказывает, что данная сфера не только прибыльна, но и имеет высокий уровень коррупционной составляющей.

"Главное место в мире, ну главное — это я имею в виду прежде всего, то отходы занимают как раз это главное место как коррупционная составляющая. Мы сейчас с вами разговариваем в студии так, а не на полигоне, потому что на полигон нас не пустят. А почему, если это отходы, а почему не пустят, чтобы посмотреть, и потому, что тоже есть коррупционные эти составляющие потому, что тарифы рассматривают депутаты, так обязательно утверждают и спорные вопросы", — отмечает Иван Ландарь.

Скандальная история с мэром Сум

Этот бизнес похож настолько прибыльный, что разгуляться есть даже чиновникам, о чем свидетельствуют уголовные производства. Вспомнить хотя бы громкую историю с мэром Сум, Александром Лысенко.

"25 марта 2024 года НАБУ и САП завершили расследование по подозрению мэра Сум и директора Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн грн. Как установило следствие, деньги подозреваемые требовали за принятие решения об установлении тарифа на обращение с бытовыми отходами и несоздание искусственных препятствий в деятельности предприятия", — говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Сообщение НАБУ. Фото: скриншот

А вот еще один пример того, как можно не только заработать, но и нанести невероятный вред экологии.

"Предварительно, между поселковым советом и коммунальным предприятием был заключен договор о предоставлении услуг по вывозу бытовых отходов. Согласно его условиям отходы должны были вывозить на действующий Стрыйский полигон. Однако должностные лица создавали лишь документальную видимость утилизации мусора по определенному договору месту. А на самом деле вывозили его на Славский закрытый полигон", — отмечается в публикации НАБУ.

Сообщение НАБУ. Фото: скриншот

Интересная ситуация получается, полигоны переполняются отходами, почти никто не проводит их рекультивацию, так еще и чиновники проворачивают коррупционные схемы, зарабатывая на экологической катастрофе. И можно предположить, что экология таких дельцов совсем не интересует, но вместе с тем они кладут и на людей, которые вынуждены жить по соседству с такими полигонами.

Мусор со всей Киевской области

Киевская область, село Подгорцы. Здесь на окраине еще в 1986 году открыли полигон номер 5. Сейчас его площадь 65 гектаров. Сюда свозят мусор не только из столицы, но и из всей области. Местные десятки лет жалуются на такое соседство.

"Вон у нас есть, и вода не очень, оно уже в стоки проходит, нельзя очень на овощах что-то выращивать, оно что-то такое делается, ну а вонь мы чувствуем. Вонь, мы по детям это видим, что они чаще болеют, мы тоже, у нас с дыханием проблемы", — жительница села Подгорцы.

"Это все, что идет из свалки она в почве, она в воде и здесь часто воняет, и поэтому здесь не сильно хорошо живется", — местная.

"Когда ветер оттуда дует, то очень неприятный запах и птички там чайки тоже летят, разносят все", — жительница Подгорцев.

Впрочем, вонь это скорее о дискомфорте, а вот настоящая угроза это образование биогаза, как метан, который может повлечь загорание полигона. Опасны и фильтраты.

"Что такое фильтрат это то, что стекающая с мусора жижа настаивается ну откровенно это ну очень токсичная жидкость вот там специальные озера в которой она стекает", — рассказывает Александр Лысенко.

Впрочем, нас убеждают, что эту проблему решают устанавливая специальное оборудование. В конце концов, на сегодня ситуация в селе немного улучшилась, о чем говорят сами жители. Причиной изменений может быть рекультивация свалки, которая началась в 2018 году и продолжается по сей день.

Александр Лысенко отмечает, что там многоуровневая система защиты и рекультивации:

"Я не помню оно кажется называется кластер полигон разделен на такие зоны и на первой зоне на самой я так понимаю старую и которая с 86 года начинала свозится вот на ней уже почти заканчивается ситуация с рекультивацией полигона и в ближайших планах буквально сейчас где-то должен быть переход на вторую зону, на второй этот кластер который должны сейчас начинать рекультивацию".

С 2018 года по реконструкции свалки были заключены договоры на общую сумму более 2 миллиардов гривен (2,12). Больше всего фортуна способствовала компании ООО "Промин Буд Сервис", которая в 2023 году выиграла два тендера на самые большие суммы — более 500 (528) миллионов гривен и почти 700 (692) миллиона.

Тендер. Фото: Новини.LIVE

ООО "Промин Буд Сервис" уже фигурировало в одном из материалов проекта "Наше Дело", а именно о Бортницкой станции аэрации. Компания выиграла в нескольких тендерах на реконструкцию иловых дамб. Впрочем, до самих закупок было немало вопросов.

Тендер. Фото: Новини.LIVE

Журналисты связались с компанией Киевспецтранс, которая занимается полигоном номер 5. Ее руководитель, Андрей Грущинский в разговоре отметил, что все тендеры проводятся согласно действующему законодательству.

"Если вы почитаете Закон о публичных закупках, вы найдете там исключительный перечень обязательств или каких-либо прав, которые имеет заказчик. У меня каких-либо комментариев относительно организации, которая у меня нет, это нужно вам к ним обратиться", — Андрей Грущинский, руководитель ЧАО "Киевспецтранс".

По всем остальным вопросам нам пообещали дать ответ в электронном виде, пока ожидаем. Между тем, несмотря на рекультивацию, на полигон продолжают вывозить отходы, ведь сейчас это единственный рабочий полигон на Киевщине. Так что о закрытии территории пока можно только мечтать.

"К сожалению пока мы от этого не можем никак отказаться, поиск новых полигонов реально объективно понимая ситуацию, мы можем сказать что это может быть только за пределами самого города то есть в области А в области такие же жители которые так же не хотят понимать", — рассказывает Александр Лысенко.

Появление новых полигонов совсем не решает экологическую проблему. Один из вариантов – переработка отходов.

По подсчетам Минсреды, чтобы догнать средний уровень переработки по ЕС, в Украине необходимо построить 207 новых современных мусороперерабатывающих заводов за почти 4 миллиарда долларов. Однако нередко происходит подмена понятий. Так называемым мусороперерабатывающим заводом могут назвать обычную сортировочную линию, собирающую вторсырье, а остатки снова отправляются на полигоны.

Есть еще такая технология как сжигание. В Украине есть только один рабочий мусоросжигательный завод — "Энергия". Ежесуточно он утилизирует около 750 тонн твердых бытовых отходов. А это всего до 25 процентов мусора столицы. Иван Ландарь уверяет, что решение существует и знает он это не понаслышке. Он не только посетил десятки перерабатывающих комплексов по всему миру, но и приложил руку к созданию некоторых из них.

"Есть технологии комплексной переработки отходов. Все попадает на предприятие, где отправляется в один простой простенький бетонный бункер. Туда машины сбрасывают твердые бытовые отходы и моются. Машина чистая и поехала себе, все, загрязнения уже нет, сортировки предварительной подчеркиваю нет, сжигательного завода нигде нет поблизости", — рассказывает Иван Ландарь.

Машины при въезде на предприятие автоматически взвешиваются без вмешательства человека.

"Далее в этот бункер добавляется до 20 процентов промышленных отходов, далее добавляется старых полигонов еще отходы после аудита. Собственным теплом они высушиваются, а дальше простой процесс идет. Автоматически без человеческих ресурсов идет сортировка на все что тебе нужно, хоть до иглы, пластик отдельно, стекло отдельно, по виду, по цвету там и все остальное органика и получай или биогаз, куда тебе нужно или водород если нужно или и то и другое и уже нет полигон на полигон нет захоронения", — продолжает Иван Ландарь.

Впрочем, стоимость строительства таких комплексов — это десятки миллионов долларов. И объективно все прекрасно понимают, что в настоящее время во время полномасштабного вторжения мы не можем позволить себе тратить такие суммы из нашего бюджета. Поэтому государству или местным руководителям необходимо привлекать инвесторов. Для этого нам нужно снабдить их отходами, территорией под строительство, можно даже на том же полигоне и основной возможностью сбыта вторсырья.

"Инвестор готовы сегодня вкладывать хоть 100 хоть 300 млн хоть нет значения. Я это не просто так говорю, это все проведены были встречи с партийными боссами, нашими руководящими. Да просто не хочется, сейчас мы можем встречаться может показывать эти фильмы и встречи и все остальное да, но воз на месте. Инвестору прямо не отказывают он и сам видит вот ему не дают этих моментов первое нет заказчика с кем готовить даже первичное техническое задание. Нет инвестора, можно привлечь и грантовые средства, или кредитные, которые нам предоставляет Европейский банк реконструкции и развития. После Грибовичской трагедии полигон начали рекультивировать, а ЕБРР выделил средства Львову на мусороперерабатывающий комплекс. Ориентировочная стоимость строительства — 50 миллионов евро", — отметил Ландарь.

Но, как это у нас часто бывает, без конфликтов не обошлось даже здесь. 2020 победителем тендера по реализации проекта стал Нидерландско-Литовский консорциум. Однако договор с ними так и не был заключен. В 2021 году объявляют нового подрядчика, польскую компанию PROCESS SA. Можно подумать, что тут такого? Ситуации же бывают разные. И так, если бы не одна деталь.

Журналисты проекта Заговора опубликовали видео, на котором тогдашний заместитель председателя Львовского городского совета по экономическим вопросам Геннадий Васьков сидит в ресторане за одним столом с представителем той же польской фирмы. И это за 9 месяцев до объявления смены подрядчика. Неужели совпадение?

Мэр Львова Андрей Садовый в вопросе замены генподрядчика сослался на ЕБРР, а Геннадий Васькив себе продолжал спокойно проработать в мэрии до 2021 года.

Примеры подобных историй можно привести еще десятки. И в то время, как некоторые чиновники пытаются придумать все новые махинации, некоторые граждане пытаются самостоятельно не только позаботиться об экологии, но и заработать на отходах, инвестируя полученные средства во что-то действительно полезное. Так, в селе Куткир, что на Львовщине жители сортируют мусор, сдавая сырье. Все собранные деньги они передают на помощь ВСУ.

"Нам нужно воспитать в себе правила поведения с мусором и это должно воспитываться как родителями по отношению к детям, так и школами и экологическими организациями и государством и созданы условия для того, чтобы человеку было удобно это выполнять эти правила поведения", — отмечает Александр Лысенко.

В этом материале мы подняли не только вопрос твердых бытовых отходов с точки зрения экологии и коррупции. Мы попытались найти решение имеющихся проблем. Вариантов немало, но важно, чтобы все они работали в комплексе: просветительская деятельность с населением, контроль полигонов и мусоровозов, строительство мусороперерабатывающих комплексов. Однако взамен мы получаем уголовные производства, хищения бюджетных средств, схематозы и кулуарные договоренности. Соответствующие органы контроля должны заняться искоренением таких дельцов. Поэтому, конечно журналисты отправили запросы в Минприроды, госэкоинспекцию, пытались пообщаться с депутатами — безрезультатно. В свою очередь, медиа, эксперты и общество также должны приложить усилия, чтобы сломать эту систему.

Напомним, журналисты проекта "Наша Справа" узнавали, почему украинская столица ежегодно потопает и куда тратят средства, предназначенные для ремонта дождевой канализации.

Также журналисты узнали, что не так с Бортницкой станцией в Киеве. В расследовании можно узнать, кто затягивает реконструкцию и какие коррупционные схемы охватили инфраструктурный объект.