Почему Россия продала Аляску США - новости

Как Аляска стала грандиозной потерей для РФ, — интервью

14 августа 2025 08:57
Почему Россия продала Аляску США
Аляска. Фото: google.com
Зачем Россия продала Аляску США и пыталась ли вернуть ее обратно — в интервью Новини.LIVE рассказал украинский историк Кирилл Галушко.

Почему Россия на самом деле продала Аляску американцам?

— Что такое сам феномен Аляски для российской ментальности? Это один из крупнейших исторических комплексов для российского общества, для которого величие и расширение государства — это определенная самоцель. Это мы видим и сегодня, но так было 100-200 лет назад. То есть страна будет жить в нищете, но она мировая держава и у нее мировая миссия.

Еще с XIX века все российские школьные атласы содержали историческую карту Российской империи, которая состояла из кусков приобретения или завоевания при определенном царствовании. Но на российских атласах так и не научились рисовать потери территории. И на последующих исторических картах после продажи Аляски все закончилось Чукоткой.

Это такой же российский комплекс, как и русско-японская война, когда была потеряна половина Сахалина, Курильские острова. Сталин пытался вернуть их и, кстати, большую часть таки вернул.

Аляска
Аляска. Фото: google.com

А как насчет Аляски?

— Аляска — самая грандиозная потеря, и в российских учебниках об этом только один-два предложения. Конечно, на карте это не показано.

Продавать можно что угодно, но обычно первой продается ненужная вещь. Россия осваивала Аляску с конца XVIII века. С Камчатки отправлялись целые экспедиции, а эксплуатировала ее российско-американская компания, которая зависела от дотаций российского государства.

В начале XIX века, когда мех еще был актуальным, это имело какую-то прибыль. Но животных выбили и Россия не знала, что делать с территорией площадью в 1млн 900 тыс. кв. км, населенной аборигенами. К примеру, Украина имеет 600 тыс. кв. км.

Аляска стала экономически неэффективной. После Крымской войны в России был финансовый кризис, и министр финансов сказал царю Александру II о необходимости зарубежного кредита на 12 млн долл. И было бы хорошо найти где-то хотя бы половину.

Поэтому было принято решение продать Аляску США. В результате в 1967 году ее продали за 7,2 млн долл. Это солидная сумма, хотя стоила Аляска в то время дороже.

Насколько большой данная сумма средств была в то время?

— С учетом бюджетов тех времен это была довольно солидная сумма. В то время россияне считали, что избавились от определенного хлама. Но потом начался скрежет зубов. Американцы ввели свои права и свою экономическую и политическую системы. Хотя они тоже не знали, что с этим делать, но это была некая инвестиция на будущее.

Золота лихоманка на Алясці
Золотая лихорадка на Аляске. Фото: google.com

Уже в 1896 году на Аляске находят золото, после чего там в рамках частной инициативы началась золотая лихорадка. Каждый человек, приехавший на Аляску, мог застолбить себе участок и обогатиться. Если ему повезет, конечно. В России в то время золото было на территории Сибири, но в государственной монополии, и добывали его каторжники.

То есть частной собственности там вообще не было. А Аляска тем временем начала развиваться очень мощно и быстро. И когда золото иссякло, там уже были достигнуты все уровни цивилизации — телеграфы, связь, пароходное сообщение. Жили там преимущественно белые англоязычные переселенцы и коренное население.

Буквально через 10 лет, после того как в 1957 году Аляска стала 49-м штатом Америки, там открывают нефть. Ее объемы были равны залежам нефти в западной Сибири. Так Аляска стала очень богатым регионом. Вот можно сравнить уровень жизни на Чукотке и Колыме с Аляской. Хотя в регионах одинаковые природные условия, там и там есть полезные ископаемые, только разная организация быта и экономики.

Сейчас Аляска — процветающий регион, как заноза для России "что мы отдали". Но ведь они могли сделать такое с Сибирью.

Жалели ли россияне о продаже Аляски?

— Официально, кроме различных фейков в стиле "сдали в аренду", об этом никто не высказывался. Причина — не стоит лишний раз напоминать, что Россия теряла территории. А точнее отдала сама. Ясно, что тогда нужны были деньги, но тут дело в самом факте. Поэтому Аляска оставалась фигурой по умолчанию. Лишний раз не вспоминать.

Мол, что Россия — это победитель. Но если она когда-то от превосходящего врага потерпела поражение — она наверстает и вернет себе исторические земли. Поэтому одно дело говорить, что страны Балтии, Финляндия или Польша — исторические российские земли, но вряд ли Путин скажет такое об Аляске. Не на того наскакивать.

Как Путину ехать на Аляску, если в своем сознании он может считать эту территорию российской?

— Приписывать можно, потому что Аляска отличается еще и наибольшим процентом православных среди всех американских штатов. Но это не дает надежд на восстановление скреп, и туда не распространяется действие Российской Православной Церкви.

Трамп Путін
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в 2018 году в Финляндии. Фото: google.com

Вы говорили, что теория о том, что Аляску сдали в аренду, на самом деле фейк?

— В аренду сдавались какие-то территории, но это было до продажи. Поскольку российско-американская компания не могла заработать денег, она была дотационная. И чтобы немного заработать денег, целую кучу российских территорий просто сдавали в аренду американцам и британцам из компаний Гудзонова залива. То есть вся аренда была организована до продажи Аляски.

На что россияне потратили 7,2 млн долларов?

— На погашение внешних долгов и ликвидацию дефицита государственного бюджета. Он возник из-за огромных расходов на Крымскую войну и завоевание Центральной Азии. Это современный Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан с выходом по сути на границы Афганистана, потому что дальше начинались британские владения.

У россиян была ситуация, что британцы обидятся, потому что они конкурировали за эту территорию, и Крымская война повторится. И было очевидно, что британцы снова их побьют. Поэтому, опасаясь нового военного конфликта, Россия начала брать иностранные кредиты, которые использовала на перевооружение и модернизацию армии.

Какое было стратегическое значение Аляски на момент продажи американцам и какое сейчас?

— Оно изменилось. Сначала это был дикий край, потом появились полезные ископаемые, но на юге. Теперь из-за глобального потепления открываются новые ресурсы Арктики уже на севере. Поэтому Аляска становится главной американской базой для освоения арктических ресурсов и со временем будет становиться транспортным коридором.

США владимир путин Украина Аляска Россия
08:00 Трамп сомневается в искренности Путина - эфир Ранок.LIVE

19:00 Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

18:01 Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

17:03 Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

13:00 Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

