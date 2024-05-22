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Экс-заместителю руководителя Офиса Президента объявили подозрение в незаконном обогащении, — СМИ

22 мая 2024 13:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Смирнову 22 мая объявили подозрение в незаконном обогащении
Экс-заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов. Фото: пресс-служба ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову в среду, 22 мая, сообщили о подозрении. Речь идет о незаконном обогащении экс-чиновника.

Об этом пишет УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Подозрение Смирнову

По данным СМИ, Андрей Смирнов получил подозрение в незаконном обогащении. В то же время другие детали по этому поводу не уточняются. Как известно, еще осенью НАБУ проводило обыски у водителя, матери и брата Смирнова, а следственные действия касались дела о нажитом имуществе его братом Игорем.

Журналисты УП выяснили, что он приобрел апартаменты в элитной новостройке во Львове, земельный участок в Карпатах, паркоместо в Киеве, а также Volkswagen Multivan, BMW и мотоцикл якобы с огромными скидками. В то же время на вопрос о причине заниженных цен и откуда взяли средства на такие покупки, братья не смогли дать однозначный ответ.

Кроме того, более года назад, в марте 2023 года, САП открыла уголовное производство в отношении Андрея Смирнова по заявлению о совершении им коррупционных преступлений, которое подала общественная организация "Антикорупційна правозахисна рада". В ней говорилось, что имущество, которое приобрел лично чиновник ОП, записано на брата.

Отметим, что он работал на должности заместителя руководителя Офиса Президента с сентября 2019 года, а был уволен 29 марта 2024 года.

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Скриншот указа об увольнении Смирнова

Напомним, в Киеве директору генподрядной организации полиция сообщила о подозрении в нанесении ущерба на 24 млн гривен на строительстве Подольского моста. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Также мы писали, что правоохранители СБУ и полиции Киева задержали в столице чиновника Укрзализныци. Известно, что за деньги он обещал предпринимателю беспрепятственную передачу земли в аренду.

Офис президента
коррупция
чиновники
подозрение

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